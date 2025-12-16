PODCAST CANLI YAYIN

Asrın inşası Hatay'da tamamlanırken İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a teşekkür! "Gereken hizmeti verdiniz"

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Hatay’da gösterdiği hizmetler için teşekkür etti. Çirkin, "Hatay'a gereken hizmeti verdiniz. Bundan dolayı da biz sizden razıyız." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında söz alan İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Çirkin, "Doğrusunu söylemek gerekir ki, Sayın Çevre Bakanı'na Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim. Hatay'a gerçekten çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Depremde ağır yaralar almış olan Hatay'ın yaralarını sarmak adına neredeyse hafta sekiz, cuma dokuz Hatay'a gelmiştir" dedi.

"TEŞEKKÜRÜ BİR VAZİFE BİLİYORUZ"
Milletvekili Çirkin, Bakan Kurum'un Hatay hassasiyetine dikkati çekerek şunları söyledi: "Hatay'la ilgili bölümünde gerçekten hakkını vermek gerekir. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor. Ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz. Hatay'a gereken hizmeti verdiniz. Bundan dolayı da biz sizden razıyız."

Hatay'da son deprem konutları için geri sayım: Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle teslim edilecek! Tarih belli oldu

