Arnavutköy'de İBB'nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor

DOLGU ÇALIŞMALARI GÖLÜ ETKİLEDİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü.

SU SEVİYESİ HIZLA ÇEKİLDİ

Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu ve su seviyesi hızla çekildi. Suyun yerini alan çamur tabakası göl ekosistemini olumsuz etkiledi.

BİNLERCE BALIK OKSİJENSİZ KALDI

Oluşan çamur alanında binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi verdi. İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.