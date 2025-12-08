PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanlığı'ndan 8 Aralık açıklaması: "Suriye'yi en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü kutladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 8 Aralık açıklaması: "Suriye'yi en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin ilk yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı.

Bakanlıktan Suriye'nin 8 Aralık Hürriyet Günü'nün birinci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

SURİYE'Yİ EN GÜÇLÜ BİÇİMDE DESTEKLEYECEĞİZ

Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nün yürekten kutlandığı belirtilen açıklamada, "Suriye Hükümeti, son bir senede karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye'nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

