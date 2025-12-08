Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Kalbi olan izlemesin"

Göztepe tribünlerinin coşkusu yılbaşı kartpostalları gibi güzeldi.

Hem Trabzonspor taraftarı hem de Göztepe taraftarı, fair-playden en güzel örnekleri verdiler.

Helal olsun iki takımın taraftarına da.

Göztepe-Trabzonspor mücadelesi, Premier Lig tadındaydı.

Trabzonspor'un bu galibiyeti, ana sütü gibi helal bir 3 puan oldu.

Göztepe'nin de oyunun son bölümündeki futbolu harikaydı.

Fatih Tekke'ye helal olsun. Muçi'de ısrar etti ve Muçi'yi bir gol canavarına dönüştürdü.

Trabzonspor, bu maça kadar sadece 7 gol yiyen (ligin en az gol yiyen takımı) Göztepe'ye iki güzel gol attı.

Göztepe'nin olağanüstü savunma anlayışına, savunmada güçlü durarak cevap verdi Bordo-Mavililer.

Trabzonspor'u Muçi sahneye çıkana kadar Onuachu taşıyordu.

Son haftalarda golleri ile Muçi devreye girdi ve Trabzonspor'un artık hücum çeşitliliği de renklendi.

Haftaya pazar günü Papara Park'ta oynanacak olan derbide Trabzonspor, Onuachu ve Pina'yı kullanamayacak.

Dün Batagov'un partneri Serdar Saatçi de yürekli futbolu ile alkışı hak etti.

Zubkov, 2. golde Muçi'ye al da at pası verdi. Sahada basmadık yer bırakmadı.

Folcarelli ve Ozan Tufan ikilisi orta alanda çok çalıştı, çok savaştı.

Her şey bir yana, Trabzonspor'un 67. dakikada bir savunma şovu vardı ki, kalbi olan bir daha bu pozisyonu izlemesin!

Göztepe'nin kaleye giden şutlarını Batagov, Serdar ve Ozan üçlüsü saniyeler içinde adeta bir kaleci refleksi ile önledi.

Trabzonspor savaşıyor, çok istiyor şampiyonluğu!

Ama dillendirmiyor bunu! Mütevazı kadrosunu ve yedek kulübesinin zayıflığını göz önünde bulunduruyor çünkü.

Ama Ocak ayında yapılacak 2-3 güçlü takviye, Trabzonspor'u yarışta son maça kadar götürür!

Trabzonspor camiası, bu takımı pamuklara sarıp, sımsıkı arkasında durmalı, sonuna kadar desteklemeli...

MUSTAFA ÇULCU: TUHAF KARARLAR ÇIKTI Her iki takım orta alanda karşılıklı top kayıpları yaptı. İlk yarıda olduğu gibi oyuna hakim olan Trabzonspor, son haftaların golcüsü Muçi ile ikinci yarıya golle başladı. Golden sonra roller değişti, Göztepe risk aldı, yoğun baskı yaptı. 67'de Trabzonspor savunması etten duvar oldu, inanılmaz bir golü önledi.

Trabzonspor kontratak futboluyla ikinci golü buldu. Bir eksik kaldı, Göztepe'nin golü geldi. Müthiş çekişmeli heyecanlı keyifli bir maç seyrettik. Trabzonspor son iki haftanın en karlı takımı olarak İzmir'den çok mutlu ve şen dönüyor. Bu başarıya şapka çıkarılır.

Atilla Karaoğlan şüphesiz ligin en deneyimli isimlerinden ama kafası karışık. Maçın başında Pina'ya arka arkaya yaptığı faullerin ikincisinde Miroshi'ye gösterdiği sarı kart derslikti. Sonra basit temaslara uydurma fauller çaldı, çıkarması gereken kartları çıkarmadı, sonra tuhaf kartlar çıkardı!