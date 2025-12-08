Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Kalbi olan izlemesin"
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Trabzonspor, rakibini Ernest Muçi'nin golleriyle 2-1 yendi. Bordo mavililer zorlu randevunun ardından Başakşehir ile berabere kalan Fenerbahçe'nin önünde ikinciliğe yükselirken spor yazarları Karadeniz temsilcisini değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Trabzonspor, bu sezon evinde hiç mağlup olmayan Göztepe'yi İzmir'de 2-1 yenerek ikinci sırayı devraldı. Teknik direktör Fatih Tekke ve öğrencileri gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta karşılaşacak.
Spor yazarları da hem deneyimli teknik adam hem de futbolcuların yanı sıra pozisyonlarla ilgili olarak önemli tespitlerde bulundu.
ULAŞ ÖZDEMİR: İLMEK
Göztepe deplasmanının ligin en zorlu duraklarından biri olduğunu kabul etmek gerek. Böyle bir sahaya çıkıyorsanız 1. dakikadan 90. dakikaya kadar disiplinin ve oyuna sadakatin tek bir an bile düşmemesi şart. Fatih Tekke, Göztepe karşılaşmasından önce rakibin taktik disiplinine, oyunu fiziksel temasa çekme ısrarına ve ikinci toplara yaptıkları organize hücumlara özellikle dikkat çekmişti. Sahadaki Trabzonspor da tam olarak bu uyarıların karşılığını veren bir görüntü sundu.
Göztepe ön alanda baskıyla Trabzonspor'un nefesini kesmeye çalıştı, oyunu kendi istediği şekle sokmak için sabırla bekledi. Ancak Trabzonspor bu tuzağa hiç düşmedi, pas disiplinini korudu, her hücumu bir şekilde sonlandırarak rakibe dönen top fırsatı tanımadı. İkinci yarıya da aynı kararlılıkla başladı Trabzonspor. Hem savunma güvenliğini bırakmadan hem de hücumda üretmeye devam etmek, böylesine zorlu bir deplasmanda kırılma anlarını tayin eden en kritik unsurdu.
Tabiri caizse Fatih Tekke ve öğrencileri oyunu 1. dakikadan 80. dakikaya kadar ilmek ilmek işledi. Her oyuncu görev tanımını eksiksiz hatta kusursuza yakın şekilde yerine getirdi. Ancak sahanın en etkili isimlerinden Pina'nın kırmızı kartla oyundan atılması atmosferi bir anda değiştirdi. Maç tam Göztepe'nin istediği kıvama gelirken Trabzonspor için zorlu bir savunma imtihanı başladı. Ve tüm bu baskıya, eksilmeye ve deplasman atmosferine rağmen Trabzonspor kazanmayı bilen taraf oldu.
İSKENDER GÜNEN: KAZANMA AZMİ ÜST DÜZEYDEYDİ
Göztepe gibi zorlu bir deplasman maçı, alınan 3 puan Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde gerçekten saygı duyulması gereken bir karşılaşma. Kadro yetersizliği ve sakatları konuşmamız şart. Görünen o ki sakatlıklar, eksilmeler yaşansa da mücadele gücü yüksek ve kazanma azmi üst düzeyde bir takım olgusu içerisindeler. Fatih Tekke gerçekten büyük bir iş başarmakta, alkışlıyorum. Göztepe, duran top ve serbest vuruşlarla gol üreten bir ekip. Maçın ilk yarısında oyunu kontrol eden, her ne kadar gol pozisyonu üretmese de orta alanda üstünlüğü ele alan taraf Trabzonspor'du. Önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa kenar oyuncularının performansı çok önemli. Gerek Olaigbe gerek Zubkov adam eksiltme ve rakibin arkasına sarkma konusunda yeterlilik göstermiyorlar.
Bu da iki kenardan istenilen katkı verilmediği için Onuachu ceza alanı içerisinde bir türlü topla buluşturulamıyor. İkinci yarıda ise Muçi öne çıktı. Attığı iki golle sonucu belirleyen isim oldu. 2-0'dan sonra ise Pina'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından doğaldır ki rakip daha fazla atak girişimlerinde bulundu. Kazandıkları golden sonra Trabzonspor, oyunu daha fazla kendi alanında kabul etmek zorunda kaldı. Sonuç olarak alınan 3 puan ve ligin ikinci sırasında yer almak gerçekten mükemmel ama bir dahaki hafta Beşiktaş maçında Onuachu ve Pina'dan yoksun çıkmak Trabzonspor için büyük dezavantaj olacak.
ZEKİ UZUNDURUKAN: İŞTE TRABZONSPOR BU!
Hakem Atilla Karaoğlan, Göztepe'nin sert futboluna izin verdi.
Baktı ki Trabzonspor maçı kazanacak. Skoru 2-0 yaptı.
Devreye girdi. Ofsayt kokan bir pozisyonda Pina'nın omuz omuza mücadelesine kırmızı kart gösterdi.
Çok ama çok ağır bir karardı bu!
Hakemler, takımların sinir uçları ile oynamaya devam ediyor.
VAR Odası'nın da pozisyonu iyi süzemediğini düşünüyorum.
Bu pozisyon kırmızı kart ise her maçta 3-5 kırmızı kart çıkar!
Göztepe tribünlerinin coşkusu yılbaşı kartpostalları gibi güzeldi.
Hem Trabzonspor taraftarı hem de Göztepe taraftarı, fair-playden en güzel örnekleri verdiler.
Helal olsun iki takımın taraftarına da.
Göztepe-Trabzonspor mücadelesi, Premier Lig tadındaydı.
Trabzonspor'un bu galibiyeti, ana sütü gibi helal bir 3 puan oldu.
Göztepe'nin de oyunun son bölümündeki futbolu harikaydı.
Fatih Tekke'ye helal olsun. Muçi'de ısrar etti ve Muçi'yi bir gol canavarına dönüştürdü.
Trabzonspor, bu maça kadar sadece 7 gol yiyen (ligin en az gol yiyen takımı) Göztepe'ye iki güzel gol attı.
Göztepe'nin olağanüstü savunma anlayışına, savunmada güçlü durarak cevap verdi Bordo-Mavililer.
Trabzonspor'u Muçi sahneye çıkana kadar Onuachu taşıyordu.
Son haftalarda golleri ile Muçi devreye girdi ve Trabzonspor'un artık hücum çeşitliliği de renklendi.
Haftaya pazar günü Papara Park'ta oynanacak olan derbide Trabzonspor, Onuachu ve Pina'yı kullanamayacak.
Dün Batagov'un partneri Serdar Saatçi de yürekli futbolu ile alkışı hak etti.
Zubkov, 2. golde Muçi'ye al da at pası verdi. Sahada basmadık yer bırakmadı.
Folcarelli ve Ozan Tufan ikilisi orta alanda çok çalıştı, çok savaştı.
Her şey bir yana, Trabzonspor'un 67. dakikada bir savunma şovu vardı ki, kalbi olan bir daha bu pozisyonu izlemesin!
Göztepe'nin kaleye giden şutlarını Batagov, Serdar ve Ozan üçlüsü saniyeler içinde adeta bir kaleci refleksi ile önledi.
Trabzonspor savaşıyor, çok istiyor şampiyonluğu!
Ama dillendirmiyor bunu! Mütevazı kadrosunu ve yedek kulübesinin zayıflığını göz önünde bulunduruyor çünkü.
Ama Ocak ayında yapılacak 2-3 güçlü takviye, Trabzonspor'u yarışta son maça kadar götürür!
Trabzonspor camiası, bu takımı pamuklara sarıp, sımsıkı arkasında durmalı, sonuna kadar desteklemeli...
MUSTAFA ÇULCU: TUHAF KARARLAR ÇIKTI
Her iki takım orta alanda karşılıklı top kayıpları yaptı. İlk yarıda olduğu gibi oyuna hakim olan Trabzonspor, son haftaların golcüsü Muçi ile ikinci yarıya golle başladı.
Golden sonra roller değişti, Göztepe risk aldı, yoğun baskı yaptı. 67'de Trabzonspor savunması etten duvar oldu, inanılmaz bir golü önledi.
Trabzonspor kontratak futboluyla ikinci golü buldu. Bir eksik kaldı, Göztepe'nin golü geldi. Müthiş çekişmeli heyecanlı keyifli bir maç seyrettik. Trabzonspor son iki haftanın en karlı takımı olarak İzmir'den çok mutlu ve şen dönüyor. Bu başarıya şapka çıkarılır.
Atilla Karaoğlan şüphesiz ligin en deneyimli isimlerinden ama kafası karışık. Maçın başında Pina'ya arka arkaya yaptığı faullerin ikincisinde Miroshi'ye gösterdiği sarı kart derslikti. Sonra basit temaslara uydurma fauller çaldı, çıkarması gereken kartları çıkarmadı, sonra tuhaf kartlar çıkardı!
15 'te Serdar'a kontrolsüz faulünde Efkan'a sarı çıkmalıydı, çıkmadı! 22'de Olaigbe topla oynayan Cherni faulle umut vaat eden atağı kesen hani sarı?
İlginçtir; ilk yarıda Trabzonspor lehine 12 faul olurken Göztepe lehine ilk ve tek faul 45 de oldu!
55'te Göztepe penaltı bekledi, Zubkov'un kolu kapalı penaltı yok, devam kararı doğru. Onuachu'ya gösterdiği sarı karta katılmıyorum. Elkol illegal kullanıma girmez. Burada ikili mücadele esnasında rakip sarıp sarmalamış kurtulma çabası içinde yaşanan bir zorunlu temas. Bu sarı hatalı. 78'de Juan'a yaptığı faulle bariz gol şansını engellediği için Pina'nın ihracı ve frikik doğru. Pozisyonun incelenmesi ve sonuçlanması oyunun tekrar başlaması 6.30 dakika sürdü. Delikanlılık yaptı, Onana'ya sarı gösterdi karttan sonra alkışladı ama Atilla Karaoğlan'ın ikinci sarıdan kırmızıyı çıkarmaya ne ekibinin ne de kendisinin yüreği yetmedi.
REHA KAPSAL: BİRLİK
Öncelikle Trabzonspor ve Göztepe taraftarlarını tebrik etmek lazım. Dostane ve samimi bir şekilde birbirlerine saygı duyarak maçtan önceki verdikleri görüntüler için tebrik etmek istiyorum.
Çünkü bizlerin sahalarda görmek istediğimiz fair-play ruhu tam olarak budur.
Oyuna bordo-mavililer iyi başladı.
Zaman zaman etkili ataklar geliştirdiği gibi önemli noktalardan duran toplar da kazandılar.
İlk yarı beklendiği gibi topu talep eden Trabzonspor, bunu isteyen ve oyun anlayışı olarak bir plan dahilinde kullanan Göztepe... Bunu da topla oynama yüzdelerinden anlayabiliriz.
Bunun yanında uzun top oynayıp ikinci topları kazanma, geçiş hücumu ve duran toplar en önemli silahları. Ancak Trabzonspor dersini iyi çalışmış. İlk yarıda hiç şans vermediler rakiplerine, hem de yüzde 75 topla oynamalarına rağmen. İkinci yarının başında Trabzonspor'un son haftalardaki en formda oyuncusu Muçi sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.
Göztepe'nin istemediği ve çok iyi pratiği olmayan oyun anlayışı ile oynaması gerekiyordu. Trabzonspor 65. dakikaya kadar kaçırdığı 3 net fırsatı gole çevirseydi maçın fişini de çekmiş olacaktı. Çalışılmış bir duran top setin devamında sahanın yıldızı Muçi ikinci gölünü attı. Maç bitti derken Pina'nın oyundan atılması ile 10 kişi kaldıkları gibi serbest vuruşun devamında golü yediler. Trabzonspor ikinci sıraya geldiği gibi devre arasında yapılacak doğru transferlerle sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklar. Trabzonspor'da şimdi 'Birlik' olma zamanı ve bu oluşursa beklenen hedefe varılmaması için hiçbir neden olmaz.