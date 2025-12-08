Barış Planı gerilimi! Trump Zelenskiy'i hedef aldı: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"

Trump, Ukrayna halkının ve Rusya'nın planı "beğendiğini" savunarak, "Zelenski'nin bu konuda bir sorununun olmadığından emin değilim ." dedi.

Zelenskiy'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik ABD'nin önerdiği planı henüz okumadığını belirten Trump, bu nedenle hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump , Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 'nin, ülkesinin önerdiği "barış planını" okumadığını ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Donald Trump ve Zelenskiy (Foto:AA)

"TARİFELERLE 8 SAVAŞ BİTİRDİM"

Mevcut tarife sistemiyle "daha çok ulusal güvenlik" sağlandığını ve ABD Başkanı'nın "daha etkili ve hızlı hareket edebildiğini" savunan Trump, "Büyük oranda ticaret ya da tarifeler sayesinde 8 savaş bitirdim." ifadesini kullandı.

Trump, diğer tarife yöntemlerinin aynı oranda ulusal güvenlik sağlayamayacağını ve tarife uygulanan ülkelerin bu konuda "şikayetinin bulunmadığını" savundu.

ABD Başkanı, Kanada ve Meksika ile ticaret konusunda da verimli görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Trump, daha önce Kanada ile durdurduğu ticaret görüşmelerini yeniden başlatıp başlatmayacağına ilişkin soru üzerine, "Göreceğiz. Sorun şu ki Kanada, ihtiyacımız olan çünkü bizim de ürettiğimiz birçok şey üretiyor ancak bunu halledeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN 28 MADDELİK BARIŞ PLANI NELERİ İÇERİYOR?

ABD ile Ukrayna heyetleri, 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Heyetler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında 30 Kasım'da da Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Trump yönetiminin savaşın sona ermesi için masaya getirdiği 28 maddelik barış planı, uluslararası basında "Ukrayna açısından ciddi tavizler içeren bir çerçeve" olarak yorumlanıyor. Financial Times'ın aktardığına göre taslak, Ukrayna ordusunun ikiye ayrılmasını, Donbas bölgesinin Ruslara bırakılmasını ve Kiev'in kendisini savunmak için kullandığı kritik silahlardan vazgeçmesini içeriyor. Ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askerî desteğin aşamalı olarak çekilmesi de plan dâhilinde değerlendiriliyor.