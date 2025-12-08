PODCAST CANLI YAYIN

Spikerlere uyuşturucu operasyonunun fitilini sosyal medya fenomeni ateşledi!

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet’in uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının perde arkası ortaya çıktı. Buna göre, bir sosyal medya fenomeninin telefonundaki bilgilerin deşifre edilmesinin ardından düğmeye basıldığı belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Spikerlere uyuşturucu operasyonunun fitilini sosyal medya fenomeni ateşledi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Hande Sarıoğlu (Sosyal medya)Hande Sarıoğlu (Sosyal medya)

SORUŞTURMANIN FİTİLİNİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ ATEŞLEDİ

Daha önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletti. Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre, fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlediği ortaya çıktı.

Meltem Acet (Sosyal medya)Meltem Acet (Sosyal medya)

SANAT DÜNYASI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye verdi.

Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet sağlık kontrolünde görüntülendi!

WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadisenin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadisenin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...

Operasyon kapsamında, aralarında, Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda kişi, geçtiğimiz ekim ayında ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenildi. Bu isimler arasında; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer alıyordu.

Ela Rumeysa Cebeci (Sosyal medya)Ela Rumeysa Cebeci (Sosyal medya)

SPİKERLER İFADE VERDİ


Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı. Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyonun yankıları sürerken kamuoyunda ve sosyal medyada bilgi kirliliği de baş gösterdi.

Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...

Özellikle Merve Ahu Sarı ve birkaç ünlü ismin daha gözaltına alınarak tutuklandığı, ünlülere yönelik ilk operasyonda Simge Sağın'ın gözaltına alındığı gibi bir takım bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Türk Telekom
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Spikerlere uyuşturucu operasyonunun fitilini sosyal medya fenomeni ateşledi!
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
İdefix
Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Kalbi olan izlemesin"
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek
Tapuda yeni dönem başladı: Fırsatçıların vekalet oyunu bozuldu!
İstanbul Erkek Lisesi’nde kızlar isyanda: Zorbalık ve taciz buz dağının görünen yüzü
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'e konuştu
Kim Milyoner Olmak İster'e sosyal medya fenomeni Sevinç Parlak konuk oldu!
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı