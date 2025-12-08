Spikerlere uyuşturucu operasyonunun fitilini sosyal medya fenomeni ateşledi!

Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadisenin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca... Operasyon kapsamında, aralarında, Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda kişi, geçtiğimiz ekim ayında ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenildi. Bu isimler arasında; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer alıyordu.

Ela Rumeysa Cebeci (Sosyal medya) SPİKERLER İFADE VERDİ

Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı. Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyonun yankıları sürerken kamuoyunda ve sosyal medyada bilgi kirliliği de baş gösterdi.