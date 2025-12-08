PODCAST CANLI YAYIN

Tapuda yeni dönem başladı Fırsatçıların vekalet oyunu bozuldu!

Taşınmaz satış izni veren vekaletnamelerin iptali için yeni bir uygulama devreye alındı. Vatandaşlar e-Devlet’ten vekaletname kontrolünü yapıp, webtapu sistemine girerek iptalini gerçekleştirebilecek...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Tapuda yeni dönem başladı Fırsatçıların vekalet oyunu bozuldu!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz satış izni veren vekaletnamelerin iptali için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Çalışmanın gerekçesinde vekalet veren tarafından vekilin azledildiğinin bildirilmesinin yeterli olduğuna, karşı tarafın bu hususta bir onay vermesine ihtiyaç bulunmadığına dikkat çekildi. Aziller sicilinde düzeni sağlamak amacıyla Türkiye Azil Sistemi'nin uygulamaya alındığı hatırlatılırken, bu sistemle webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünden aziller siciline işlenen azillerin tüm tapu müdürlükleri tarafından görülmesinin ve sorgulanmasının sağlandığı vurgulandı. 1 Ocak 2023'ten önce verilen vekaletnamelerin tapu müdürlüklerine başvurarak, bu tarihten sonraki vekaletnamalerin ise müdürlüklerin yanı sıra webtapu üzerinden de iptal edilebileceği ifade edildi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

FIRSATÇIYA ENGEL
Özellikle akrabalar arasında düzenlenmiş vekaletnameler kişiler arasında çıkan çeşitli kavgalar nedeniyle karşı tarafın art niyetli olması halinde evini satarak parayı kendisine almasına imkân verebiliyordu. Başka bir örnekte ise kişiler taşınmazın satışı için emlakçıya yetki verirken sadece satılmak istenen taşınmaz için değil genel bir vekaletname ile diğer taşınmazlarının satışına da izin vermiş olabiliyordu. Şimdi vatandaşlar e-Devlet'ten vekaletname kontrolü yaptıktan sonra webtapu sistemine girerek kişiyi azledebilecek.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN

Vatandaşlar e-Devlet'te yer alan Türkiye Noterler Birliği'ne ait "Kişi Vekaletnameleri Sorgula" bölümünden adlarına güncel bir vekaletname olup olmadığını görebiliyor. Sistem vekaletin süreli ya da süresiz olduğu, kim için düzenlendiği, verilme nedeni gibi bilgileri içeriyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


GAYRİMENKULE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Yapay zeka teknolojileri, son dönemde kira getirisi, değer artış potansiyeli ve arztalep dengesini öğrenmek için hem gayrimenkulde proje geliştiren firmaların maliyetini düşürmeye, hem de yatırımcıların uzun vadeli beklentilerine detaylı analizlerle cevap vermeye katkı sağlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da gelecek yıl devreye almayı planladığı "Değer Bilgi Merkezi" uygulaması ile taşınmazlara ait piyasa değerlerine ilişkin verilerin toplandığı, analiz edildiği ve kamuyla paylaşıldığı dijital sistemin oluşturulması bekleniyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Türk Telekom
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
İdefix
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'e konuştu
Kim Milyoner Olmak İster'e sosyal medya fenomeni Sevinç Parlak konuk oldu!
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!