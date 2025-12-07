Hakan Fidan'dan Doha'da yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23’üncü Doha Forumu kapsamında Suriye, Somali ve Iraklı üst düzey isimlerle art arda görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan’ın temaslarında ikili ilişkiler, güvenlik başlıkları ve 10 Mart mutabakatı masada oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, forum marjında Suriye, Somali ve Iraklı üst düzey yetkililerle peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.
SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞME
Bakan Fidan, ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklara göre Fidan, görüşmede 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını tebrik etti.
Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisine yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini vurgulayan Fidan, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra 10 Mart mutabakatının son durumunu da değerlendirdi.
SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD İLE KABUL
Doha'daki temasları kapsamında Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından da kabul edildi.
IRAK BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN İLE BULUŞMA
Bakan Fidan, forum kapsamında ayrıca Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.