Hakan Fidan'dan Doha'da yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, forum marjında Suriye, Somali ve Iraklı üst düzey yetkililerle peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan, ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklara göre Fidan, görüşmede 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını tebrik etti.

Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisine yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini vurgulayan Fidan, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra 10 Mart mutabakatının son durumunu da değerlendirdi.