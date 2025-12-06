Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı: Avukatlarından açıklama geldi

PODCAST CANLI YAYIN

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Böcek'in avukatları yaptığı açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır." dedi

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Böcek'in avukatları yaptığı açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır." dedi

