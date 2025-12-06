Barış çağrısı mı örgüt içi kriz mi? İlham Ahmed’in sözleri Kandil’i hedef mi aldı
DEM Parti’nin İstanbul’daki konferansına çevrimiçi katılan PYD-YPG’nin sözde yöneticisi İlham Ahmed’in Türkiye’ye yönelik “diyalog” ve “barış” mesajları ile “halen savaş çatışma diyenlerin seslerinin kısılması lazım, Türkiye bunu yapabilir” sözleri, Kandil’in süreci sabote eden açıklamalarına açık bir meydan okuma mı sorusunu gündeme taşıdı.
Türkiye'nin istikrarını hedef alan terör tehdidinin ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci ilerlerken, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin yönetiminden gelen açıklamalar örgüt içindeki çelişkili tutumu bir kez daha ortaya koydu.
DEM Parti'nin İstanbul'da düzenlediği "Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı"na çevrimiçi bağlanan PYD-YPG elebaşı İlham Ahmed, Türkiye'deki barış arayışının bölgeye yansımasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Süreç Türkiye'de başladığında hemen etkisini gördük. Savaş son buldu. Biz Türkiye'yle diyalog içinde olmak istiyoruz. Sınırlarımız açılsın. Bunlar önemlidir. Bu yüzden dikkatlice Türkiye'deki barış sürecinin nihayete ermesini istiyor ve diliyoruz."
Ahmed'in, Türkiye ile diyalog mesajlarını öne çıkarması ve süreci desteklediğini belirtmesi, örgütün diğer kanatlarından gelen açıklamalarla kıyaslandığında dikkat çekici bir ayrışmayı ortaya koydu.
"TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK"
Ahmed, konuşmasında bölgesel tabloya ilişkin değerlendirmelerinde de Türkiye'yi işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor. Türkiye'nin rolü de burada büyük. Eğer Türkiye, Suriye ile barışa ulaşırsa buradan daha iyi bir şekilde çıkacaktır. O yüzden barış önemlidir. Korkusuzca barış talep edilmelidir. Biz ülkelerin parçalanmasından yana değiliz. Suriye'de de başka yerlerde de böyle bir amacımız yok."
Bu açıklamalar, PYD-YPG yöneticisinin Türkiye ile siyasi çözüm zeminini önemseyen bir mesaj verdiğini gösterirken, örgütün Kandil merkezli söylemleriyle çelişen bir hat ortaya koydu.
ÖRGÜT İÇİ ÇELİŞKİ: "SESLER KISILMALI" MESAJI İLE KANDİL'İN ÇIKIŞLARI TABAN TABANA ZIT
Ahmed, konuşmasının bir bölümünde şu ifadeyi kullandı:
"Halen savaş çatışma diyenlerin seslerinin kısılması lazım. Türkiye bunu yapabilir." sözleri, YPG'nin terör örgütü PKK içindeki "Terörsüz Türkiye" sürecini hedef alan Kandil'deki elebaşlarına bir mesaj mı sorusunu akıllara getirdi. Nitekim son günlerde Kandil'deki terörist başlarından süreci sabote eden açıklamalar gelmişti. Bu sözler, PYD-YPG'nin sahadaki isimleriyle Kandil'deki karar vericiler arasında süreci sabote eden belirgin bir kopuş olduğunu net şekilde ortaya koydu.
ÖZERKLİK SÖYLEMİ ÇELİŞKİYİ BÜYÜTTÜ
Aynı açıklamada Türkiye ile Şam arasında yürütülen temasların önemine işaret eden Ahmed, "Bu anlamda barışa desteğin arttırılması lazım. Türkiye'nin Şam hükümetiyle görüşmesi var, bizimle bir kanalı var." dedi. Ancak Ahmed'in Suriye'de barış için verdiği bu destek mesajlarının sahadaki tabloyla örtüşmediği görülüyor.
Nitekim YPG/SDG, PYD, YPJ ve benzeri yapılara bağlı unsurlar, 10 Mart'ta Şam ile imzalanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemeye devam ederken, DEM Parti tarafından düzenlenen konferansa katılan Ahmed'in kendisini "Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı" olarak lanse etmesi, Suriye'de hâlâ özerklik arayışının sürdüğünü de açıkça ortaya koydu.
KANDİL'DEN SÜRECİ BALTALAYAN ÇIKIŞLAR
İlham Ahmed'in diyalog ve barış vurgusunun aksine, örgütün Kandil'deki yöneticileri son haftalarda sürece karşı daha sert bir tutum sergileyen açıklamalar yapmıştı.
PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Meclis Komisyonu'nun Abdullah Öcalan ile görüşmesine atıf yaparak süreci küçümsemiş ve şu ifadeyi kullanmıştı:
"Bunları güçlü adımlar olarak değerlendiremeyiz."
Bu açıklama, Türkiye'nin demokratik ve şeffaf zeminde ilerlettiği Terörsüz Türkiye sürecine yönelik bir sabotoj olarak değerlendirilmişti.
Bir diğer örgüt yöneticisi Amed Malazgirt ise silahları "sembolik olarak yaktık" ifadesinin yanı sıra Öcalan'ın serbest bırakılmasını ön koşul haline getiren çıkışıyla sürece yönelik farklı bir dayatma ortaya koymuştu.
BARIŞ MESAJI İLE SABOTE EDEN SÖYLEM ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR
PYD-YPG'nin Suriye'deki temsilcilerinden gelen diyalog çağrıları ile Kandil'den yükselen sert ve süreci küçümseyen açıklamalar arasındaki fark, örgüt içindeki çok başlı yapıyı bir kez daha görünür kıldı.