Futbolda FETÖ operasyonu: Lütfi Arıboğan ve 3 kişi ifadeye çağrıldı
Son dakika haberi! Futbolda FETÖ soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" olarak bilinen sürece ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal ifadeye çağrıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın savunmalarına başvurulmak üzere cumhuriyet başsavcılığında hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildi.
Futbolda FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
OPERASYONUN DETAYLARINI SAVCILIK AÇIKLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" olarak bilinen sürece ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir açıklama yaptı.
AZİZ YILDIRIM BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İSMİ HEDEF ALDILAR
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma ve kovuşturmaların, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere spor camiasından birçok ismi hedef alan bu süreçle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.
ARIBOĞAN VE 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Bu kapsamda, adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
Şüphelilerin, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından savunmalarının alınması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği ifade edildi.
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir."