CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
CHP, Terörsüz Türkiye sürecini tıkayacak sabotajlara taraf oldu. Toplumsal mutabakatın tesis edilmeye çalışıldığı hassas günlerde CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, DEM'lilere "terörist" dedi. CHP'li isimler "Leyla Zana'ya küfürlü tezahürat" provokasyonuna arka çıktı. Bu gelişmeler sonrası CHP karıştı. Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Dikbayır'a "ırkçı" diyerek tepki gösterdi. CHP Diyarbakır isyan etti. Tartışmaların önünü alamayan Genel Merkez, Dikbayır'ı uyardı. TAKVİM'in edindiği kulise göre; partide Dikbayır için "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın" görüşü hakim.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye sürecinde popülist ve şovenist bir tutum takınarak taşın altına elini koymaktan imtina eden CHP süreci sabote edecek adımlar atıyor.
CHP heyeti İmralı'ya komisyon üyesi göndermeyerek milliyetçi tabana ve oylara oynamaya kalktı. Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye raporu da bağlamından koparılıp Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk tutukları için "özgürlük" istendi.
Tüm bunların yanı sıra CHP içinden pamuk ipliğindeki süreci sekteye uğratacak sesler yükseldi.
CHP heyeti İmralı'ya komisyon üyesi göndermeyerek milliyetçi tabana ve oylara oynamaya kalktı. Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye raporu da bağlamından koparılıp Ekrem İmamoğlu ve diğer yolsuzluk tutukları için "özgürlük" istendi.
Tüm bunların yanı sıra CHP içinden pamuk ipliğindeki süreci sekteye uğratacak sesler yükseldi.
CHP'Lİ DİKBAYIR DEM'LİLERE "TERÖRİST" DEDİ
İYİ Parti'den ihraç edilerek CHP'ye transfer olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, SÖZCÜ TV'de DEM Partilileri kastederek "Meclis'te yeteri kadar terörist var zaten" ifadelerini kullandı.
Aynı Dikbayır, 20 Aralık'ta sosyal medya hesabından "Türkiye'de Kürt halkı yoktur, Kürt kökenliler vardır" şeklinde paylaşımda bulundu.
CHP KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA KURUMSAL OLARAK ARKA ÇIKTI
Sürece müteakip CHP, Bursaspor taraftarının Leyla Zana'yı hedef alan provokatif sloganına kurumsal olarak sahip çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'ndaki İbrahim Özkan ve Ümit Dikbayır, Bursa gazozu üzerinden Zana'ya edilen küfürlere destek verdi.
CHP'Lİ ALP'TEN CHP'Lİ DİKBAYIR'A: "IRKÇI..."
Bu durum CHP içinde de krizin fitilini ateşledi. CHP'li vekiller Meclis kürsüsünden birbirlerine saydırmaya başladı.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a "ırkçı" dedi.
Alp, "Geçen hafta bizim bir milletvekilimizin Kürt halkının da inkarı anlamına gelebilecek birtakım açıklamaları kamuoyuna yansıdı. Bu açıklamalar karşısında halkımızdan istirhamım şudur: Lütfen siyasal mutabakatı ve toplumsal uzlaşmayı bozmaya yönelik inkara dayalı ırkçı tahrikleri esas almayınız" ifadelerini kullandı.
TEKİN: BU İTHAL VEKİLE SESSİZ Mİ KALINACAK?
CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, Dikbayır'ı "bölücü ve provokatif" olarak nitelendirdi.
Tekin, "CHP yönetimi, bu ithal vekilin açıkça bölücü ve provokatif sözleri karşısında sessiz mi kalacak? Hasan Ufuk Çakır'a uygulanan disiplin sürecini hatırlayın. Şimdi mecliste temsil edilen bir partinin vekillerine yönelik bu siyasi suiistimale aynı kriterleri uygulayacak mısınız? Bu sadece bir kelime meselesi değil; bu, cumhuriyetin, demokrasinin ve siyasal vicdanın sınavıdır. Sessizlik, onaylamaktır. Tarih, "ben görmedim" diyenleri affetmez" şeklinde konuştu.
"İMAMOĞLU VE CHP ÇEVRESİNDE EN KÜÇÜK BİR RAHATSIZLIK YOK"
CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'li İbrahim Özkan'ın Bursa gazozu üzerinden Leyla Zana'ya edilen küfürlere destek vermesine "Leyla Zana'ya küfredenlere selam çakıyor bundan da haz duyuyorlar. İbrahim Özkan, İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri… Bu düşüncesinin İmamoğlu - CHP çevresinde en küçük bir rahatsızlık yaratmaması da ayrıca manidar…" ifadeleriyle tepki gösterdi.
CHP DİYARBAKIR KARIŞTI... GENEL MERKEZ'E "ÜMİT DİKBAYIR" ÇAĞRISI
CHP Diyarbakır İl Başkan Vekili Şaban Kocakaya, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a "Kürtler Ortadoğu'nun kadim halklarından biridir. Birilerinin söylemiyle ne var olurlar ne yok olurlar" dedi.
CHP Sur İlçe Başkanı Erdem Ünal, "İYİ Parti'den yeni partimize katılmış sağdan gelen Ümit Dikbayır'a partimizin yapısını ve halkçı parti olduğunu unutup köken bazında konuşmasını hiç yakıştıramadım" ifadelerini kullandı. Ünal, Genel Merkez'den Dikbayır'la ilgili adım atılmasını istedi.
DEM'DEN SERT YANIT: "ULAN KURMİ..."
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP'li Ümit Dikbayır'a "Ulan kurmi... Sen terörist ve faşist olmasaydın Kürtlere bu kadar düşman olmazdın" diyerek yanıt verdi.
GENEL MERKEZ UYARDI
Tartışmaların önünü alamayan ve büyük bir krizle karşı karşıya kalan CHP yönetiminin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı uyardığı söyleniyor.
"40 YILLIK CHP'Lİ GİBİ KONUŞMASIN"
Bilindiği üzere CHP'nin 39. Olağan Kurultayı öncesi bir grup PM üyesi Ümit Dikbayır'ın parti yönetimine girmemesi için Özgür Özel'e şikayete gitmişti.
TAKVİM'in CHP koridorlarından edindiği kulis bilgisine göre; partililerde "Ümit Dikbayır" rahatsızlığı hakim. Dikbayır'ın sadece tabelada CHP'li olduğu düşünülüyor, CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmaları istenmiyor.