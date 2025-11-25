PODCAST CANLI YAYIN

Yerinde incelemeyi engelledi ve zorlaştırdı! Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya dev ceza

Rekabet Kurulu, yerinde inceleme sırasında bir çalışanın kişisel yazışmalarını sildiği şüphesi üzerine Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin incelemeyi engellediğine hükmetti. Kurul, bu nedenle şirkete 282,4 milyon TL idari para cezası kesti.

Coca-Cola'da gerçekleştirilen yerinde incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiği tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda Kurul, şirketin yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına hükmederek yaklaşık 282 milyon TL idari para cezası uyguladı.

HİÇBİR GEREKÇEYLE VERİ SİLİNMEMELİ

Yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemeli. Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor.

İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor ve kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor.

KARAR BÜTÜN ŞİRKETLERE DE GÜÇLÜ BİR UYARI NİTELİĞİNDE

Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil; ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu.

4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları; şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ve/veya sözlü açıklama isteme yetkisine sahip.

