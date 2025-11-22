KIZILELMA F-16'yı düşürünce Atina'da sinirler koptu: "Derhal harekete geçmeliyiz"
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde tarihi bir teste imza atarak hedef F-16’ya kilitlenip milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağlamıştı. KIZILELMA’nın bu başarısı dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Pentapostogma, “Türkler, KIZILELMA’dan bir F-16’ya simüle edilmiş füze fırlatma gerçekleştirdi. İsrail’den ilave Rafael ve kullanılmış F-35’leri hemen satın almamız gerekiyor” dedi.
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, simüle testin Atina'da yarattığı etkiyi, "Türkler KIZILELMA'dan bir F-16'ya simüle edilmiş füze fırlattı. İsrail'den ek Rafael savaş uçaklarını ve ikinci el F-35'leri derhal satın almamız gerekiyor" dedi.
Pentapostogma'nın gazetedeki cümleleri şu şekilde:
"Türklerin yerli savunma sanayiinde eşzamanlı yürüttüğü KIZILELMA, TB-3 ve ANKA gibi İHA projeleri; İngiltere, Katar ve Umman'dan alınması planlanan Eurofighter'lar; ABD'den talep edilen F-35 ve F-16 Viper uçakları… Tüm bu adımlar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki hava dengesini ülkemiz aleyhine çevirmeye yönelik bir çabanın parçası. Yunanistan hiçbir koşulda Türkiye'nin bölgesel hava üstünlüğü kurmasına izin vermemeli."
"KIZILELMA, TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"
Yunan basınından Olympia, "Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, tarihi bir başarıya imza attı" manşetiyle gelişmeyi duyurdu. Haberde, "Ankara, bu testle uçakların muharebe kabiliyetlerini kanıtlama yolunda en kritik eşiklerden birini aşmış oldu" ifadeleri yer aldı.
Atina merkezli Etnos, "Türk KIZILELMA'sı ilk kez bir F-16'yı kilitledi" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Ankara, teknolojik üstünlüğün göstergesi niteliğinde, havada otonom gücün sınırlarını yeniden tanımlayan bir test gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.
'TÜRKİYE'NİN KIZILELMA'SI F-16'YI ALT ETTİ'
İsrail merkezli Noticias de Israel, "Türkiye'nin KIZILELMA'sı bir F-16'yı alt etti" başlıklı haberinde, "Gerçekleştirilen test, platform-radar-füze entegrasyonunu doğrulayan tarihi bir başarıydı. Türkiye, yerli üretimde bağımsızlık yolunda hızla ilerliyor" ifadelerine yer verdi.
'ANKARA İNSANLI SAVAŞ UÇAKLARINI TARİHE GÖMECEK'
İtalyan basını Zazoom, "Türkiye'nin insanlı savaş uçaklarıyla aynı seviyede çarpışabilen bir insansız savaş uçağı var" başlıklı haberinde, Baykar'ın GÖKDOĞAN hava-hava füzeleri taşıyan KIZILELMA videosunu dünyaya gösterdiğini yazdı. Haberde, "Ankara hızlı adımlarla insanlı savaş uçaklarını tarihe karıştıracak" ifadeleri dikkat çekti.
'HAVACILIK TARİHİNDE YENİ BİR PERDE'
Eurasian Times ise "Türkler, KIZILELMA ile büyük başarı iddia ediyor" başlıklı haberinde, "Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihine yeni bir sayfa açtı. F-16'ya yönelik simüle düşürme testi, Ankara'nın yerli teknolojisinin küresel rakipler karşısındaki gerçek gücünü gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.
'ÖNEMLİ BİR ADIM'
Avustralya merkezli Army Recognition, "Türkiye'nin KIZILELMA'sının testteki rakibi F-16'ydı" başlıklı haberinde, "Bayraktar Kızılelma, yerli MURAD AESA radarıyla görüş ötesinden GÖKDOĞAN füzesi kullanarak elektronik ortamda bir F-16'yı düşürdü. Bu test, insansız bir jetin tamamen milli radar–füze imha zincirini doğrulaması anlamına geliyor ve Türk hava gücünde otonom hava üstünlüğü ile insanlı–insansız ekip çalışmasına doğru atılmış kritik bir adım" ifadelerini kullandı.
'KOMŞU ÜLKELERİN HAVA PLANI ÇÖKEBİLİR'
Haberde ayrıca, "Yalnızca kara hedeflerine hassas saldırılar yapmakla kalmayıp bağımsız hava-hava görevleri de icra edebilen bir İHA ihraç etmek, Türkiye'nin savunma ihracatındaki konumunu Orta Doğu'dan Avrupa'ya genişletecek. GÖKDOĞAN ve MURAD ile donatılmış operasyonel bir KIZILELMA, komşu ülkelerin hava planlamasını zorlaştıracak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de hava sahası kontrolüne öngörülemeyen bir insansız unsur ekleyecek" değerlendirmesine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan milli insansız savaş uçağı, ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşunda hem F-16'larla kol uçuşu icra etti hem de milli radar ve mühimmat entegrasyonunu doğruladı. Bu uçuşla Bayraktar KIZILELMA'nın testlerde gerçekleştirdiği toplam uçuş süresi 55 saati geçti.
Bayraktar KIZILELMA - GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve Murad AESA Radar Performans Testi'ne Türk Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-16 savaş uçağı da katıldı.
F-16'lardan biri Bayraktar KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirerek platformun insanlı savaş uçaklarıyla uyumunu sergilerken, diğer F-16 ise senaryo gereği "hedef uçak" görevini üstlendi.
Test kapsamında Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16'yı tespit etti ve radarıyla hedefe kilitlendi. Ardından kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi.
Yapılan simülasyonda Bayraktar KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava-hava muharebesi için önemli bir adım attı.
Testin en kritik aşamalarından biri de uçak, radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının denenmesi oldu. Bayraktar KIZILELMA, hedef F-16'ya kilitlendikten sonra MURAD AESA radardan aldığı anlık hedef, konum ve hız bilgilerini kanadında taşıdığı GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz bir şekilde iletti.
Bayraktar KIZILELMA ile mühimmat arasındaki bu veri bağının (Data Link) başarıyla doğrulanması, insansız savaş uçağının görüş ötesi hedefleri (BVR) etkisiz hale getirme kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oldu.
Tekirdağ semalarındaki bu tarihi uçuşta üç farklı ve zorlu test senaryosu eş zamanlı olarak başarıyla icra edildi.
İnsanlı savaş uçaklarıyla ortak operasyon yeteneğinin sergilendiği F-16 kol uçuşuyla geleceğin hava muharebe konseptine ışık tutulurken, kanat altında taşınan GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile platformun aerodinamik ve aviyonik uyumu doğrulandı.
Aynı uçuşta devreye alınan milli MURAD AESA radarının tespit, takip, kilitlenme ve veri aktarım yetenekleri de zorlu koşullarda kanıtlanmış oldu.