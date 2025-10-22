PODCAST CANLI YAYIN

İsrail gazetesi “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi: F-35’leri tehdit eden drone

ASELSAN’ın geliştirdiği MURAD-100A radarının Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’ya entegre edilmesi ile İsrail’de Türkiye paniği had safhaya ulaştı. İsrail gazetesi Maariv, son hamlenin ABD F-35’lerini tehdit ettiğini söyledi ve “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail gazetesi “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi: F-35’leri tehdit eden drone

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri İsrail'de paniğe yol açmaya devam ediyor.

Kızılelma MURAD 100-A AESA atış kontrol radarı ile gökyüzünde, İHAKızılelma MURAD 100-A AESA atış kontrol radarı ile gökyüzünde, İHA

"TÜRKİYE GÖK SAVAŞÇILARINI ORTAYA ÇIKARDI"

İsrail gazetesi Maariv, ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD-100A radarının Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya entegre edilmesine yönelik haberde "Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı: Amerikan F-35'lerini tehdit eden bir drone" başlığını kullandı.

Maariv, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMaariv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MURAD-100A-BAYRAKTAR KIZILELMA ENTEGRASYONU PANİKLETTİ

MURAD-100A-Bayraktar Kızılelma entegrasyonunu Türkiye'nin hava harp ve gözetleme alanında bağımsız bir güç olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Maariv, "Ülkeyi gelişmiş güvenlik teknolojileri alanında küresel arenada lider bir oyuncu konumuna getiriyor." ifadesini kullandı.

MURAD-100A radarının İHA'lar ve savaş uçakları için özel tasarlanmış çok işlevli bir AESA (elektronik tarama dizisi) olduğunu belirten Maariv, şu ifadeleri kullandı:

Radarın en önemli avantajı, mekanik hareket ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran ve 360 derecelik bir görüş alanında hızlı tarama sağlayan yönlendirme kabiliyetidir. Sistem, herhangi bir gecikme veya çalışma modu değiştirme ihtiyacı olmadan arama, izleme ve saldırı dahil olmak üzere birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebilir.

Kızılelma MURAD 100-A AESA atış kontrol radarı ile gökyüzünde, İHAKızılelma MURAD 100-A AESA atış kontrol radarı ile gökyüzünde, İHA

F-35'LERİN RAKİBİ

Maariv radarın temel yetenekleri arasında çoklu hedef takibi, SAR radar görüntüleme, hareketli hedef tespiti, hassas menzil ölçümü ve gelişmiş haritalama yer aldığına dikkat çekerken "ASELSAN'a göre GaN tabanlı tasarım, önemli ölçüde daha uzun tespit menzilleri ve elektronik karıştırmaya karşı artırılmış direnç sunarak, sistemi, Amerikan F-35 hayalet uçağında kullanılan dünyanın en gelişmiş muharebe radarlarından biri olan AN/APG-81'e gerçek bir rakip konumuna getiriyor." dedi.

Kızılelma, DHAKızılelma, DHA

"DÜŞMAN HAVA SAVUNMASINI BASTIRMAK İÇİN TASARLANDI"

Türk yetkililerin MURAD-100A'nın Kızılelma uçağına entegre edilmesini "hava muharebesinde yeni bir otonomi dönemi" olarak nitelendirdiğine dikkat çeken Maariv, entegre radarla PT-5 prototipinin başarılı uçuşunun gerçek koşullarda çalışabilme yeteneğinin nihai bir teyidi olduğunu belirtti.

Kızılelma'nın Türk kültüründeki temsil değerine de dikkat çeken İsrail gazetesi, "Türkiye tarafından geliştirilen ilk insansız gizli uçak olan Bayraktar KIZILELMA, hava muharebesi, hassas saldırılar ve düşman hava savunmasının bastırılması (SEAD) gibi karmaşık görevler için özel olarak tasarlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdıİsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
İdefix
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!
Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı: Hedefi platonik aşkı Ayşegül Can çıktı
Gündem Gazze | MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Hamas üyeleri ile bir arada!
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü