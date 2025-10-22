İsrail gazetesi “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi: F-35’leri tehdit eden drone

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye 'nin savunma sanayii hamleleri İsrail 'de paniğe yol açmaya devam ediyor.

Kızılelma MURAD 100-A AESA atış kontrol radarı ile gökyüzünde, İHA

"TÜRKİYE GÖK SAVAŞÇILARINI ORTAYA ÇIKARDI"

İsrail gazetesi Maariv, ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD-100A radarının Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya entegre edilmesine yönelik haberde "Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı: Amerikan F-35'lerini tehdit eden bir drone" başlığını kullandı.

Maariv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MURAD-100A-BAYRAKTAR KIZILELMA ENTEGRASYONU PANİKLETTİ

MURAD-100A-Bayraktar Kızılelma entegrasyonunu Türkiye'nin hava harp ve gözetleme alanında bağımsız bir güç olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Maariv, "Ülkeyi gelişmiş güvenlik teknolojileri alanında küresel arenada lider bir oyuncu konumuna getiriyor." ifadesini kullandı.

MURAD-100A radarının İHA'lar ve savaş uçakları için özel tasarlanmış çok işlevli bir AESA (elektronik tarama dizisi) olduğunu belirten Maariv, şu ifadeleri kullandı:

Radarın en önemli avantajı, mekanik hareket ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran ve 360 derecelik bir görüş alanında hızlı tarama sağlayan yönlendirme kabiliyetidir. Sistem, herhangi bir gecikme veya çalışma modu değiştirme ihtiyacı olmadan arama, izleme ve saldırı dahil olmak üzere birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebilir.