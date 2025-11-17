Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı Heyeti'ni kabulü, DEM'lilerin Öcalan'la görüşmesi, komisyonun İmralı'ya gitmesinin gündeme gelmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
PKK'nın çatı yapılanması KCK Yönetimi, 16 Kasım itibariyle Zap alanından çekildiklerini açıkladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Türkiye'den sonra Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Abdullah Öcalan'ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız.PKK sadece Türkiye'den değil sınıra yakın bölgelerden de çekileceğini duyurdu
KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, 26 Ekim'de PKK'nın Türkiye'den çekildiğini, sınır hattındaki mağaraları boşaltacaklarını duyurmuştu.
Ok, "Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır" demişti.
11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKTILAR
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 11 Temmuz 2025'te Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı bir grup terörist silah bıraktmıştı.
Aralarında elebaşı Bese Hozat'ın da olduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.