PODCAST CANLI YAYIN

PKK'dan beklenen duyuru geldi! "Çekilme" açıklamasını Elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?

Terör örgütü PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını duyurdu. Bu kapsamda beklenen açıklama geldi. PKK, "Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" duyurusu yaptı. Çekilme açıklaması elebaşı Sabri Ok tarafından okundu. Açıklamada "12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız" denildi. 25 terörist silahlarıyla beraber sözde Medya Savunma Alanlarına çekildi. TAKVİM, bölgeden çok özel görüntülere ulaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PKK'dan beklenen duyuru geldi! "Çekilme" açıklamasını Elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Terörsüz Türkiye'ye adım adım ilerlenirken Başkan Erdoğan'ın 28 Ekim'de DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabulü öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını duyurdu.

Örgüt kaynakları bazı üyelerin silah bırakıp teslim olacağını bunlar arasında PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın da olacağını öne sürdü.



"TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYORUZ"

Konuya ilişkin PKK'dan açıklama geldi.

"Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" denildi.

Örgüt kaynaklarından elde edilen görüntülere göre çekilme açıklamasını PKK elebaşı Sabri Ok yaptı.

"12. KONGRE KARARLARINA BAĞLIYIZ"

Şu ifadelere yer verildi:

12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir.



Bu çerçevede PKK'ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır.



Çağrımız, başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızadır. Süreç birilerinden bir şeyler bekleme değil, özgür ve demokratik yaşamı örgütlü mücadeleyle yaratma ve kazanma sürecidir. O halde kendini bu yaşamın içinde gören herkesin "Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin" başarısı için seferberlik düzeyinde mücadele etmesi gerekir.



25 TERÖRİST SİLAHLARIYLA ÇEKİLDİ

Öte yandan PKK'nın çekilme açıklamasıyla birlikte 25 terörist silahlarıyla beraber terör örgütünün sözde Medya Savunma Alanları olarak adlandırdığı bölgeye çekildi.




11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKTILAR

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 11 Temmuz 2025'te Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı bir grup terörist silah bıraktmıştı.

Aralarında elebaşı Bese Hozat'ın da olduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Tarih belli oldu! Başkan Erdoğandan DEM Parti kabulü öncesi Terörsüz Türkiye mesajı! Neler gündeme gelecek?Tarih belli oldu! Başkan Erdoğandan DEM Parti kabulü öncesi Terörsüz Türkiye mesajı! Neler gündeme gelecek?




BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklamasına göre, İmralı Heyeti Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek. 28 Ekim'deki görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katılacak.

TEMAS ÖNCESİ MESAJ

Körfez dönüşü uçakta Külliye'deki kabule ilişkin konuşan Erdoğan, "İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak." dedi.

SORU - Sayın Cumhurbaşkanım, Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili bir soru soracağım. DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?

Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendisiyle masaya yatıracağız. DEM Heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Çünkü Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Biz ülke "Terörsüz Türkiye havasına artık büründü" diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır'dan duyunca doğrusu üzüldüm. Bir an önce inşallah bundan tekrar sıyrılarak barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK'dan beklenen duyuru geldi! "Çekilme" açıklamasını Elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Okan Buruk'lu Galatasaray bu yıl arkasına bile bakmadı!
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!