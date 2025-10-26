PKK'dan beklenen duyuru geldi! "Çekilme" açıklamasını Elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?

PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını duyurdu.
Örgüt kaynakları bazı üyelerin silah bırakıp teslim olacağını bunlar arasında PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın da olacağını öne sürdü.
"TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYORUZ"
Konuya ilişkin PKK'dan açıklama geldi.
"Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" denildi.
Örgüt kaynaklarından elde edilen görüntülere göre çekilme açıklamasını PKK elebaşı Sabri Ok yaptı.
"12. KONGRE KARARLARINA BAĞLIYIZ"
Şu ifadelere yer verildi:
12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir.
Bu çerçevede PKK'ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır.
Çağrımız, başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızadır. Süreç birilerinden bir şeyler bekleme değil, özgür ve demokratik yaşamı örgütlü mücadeleyle yaratma ve kazanma sürecidir. O halde kendini bu yaşamın içinde gören herkesin "Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin" başarısı için seferberlik düzeyinde mücadele etmesi gerekir.