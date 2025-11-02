KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok

Terörsüz Türkiye sürecinin en nihai hedefi terörü bölge genelinden söküp atmak.
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin girişimiyle başlayan, İmralı'dan gelen çağrı ve Meclis'te komisyonun kurulmasıyla ivme kazanan sürece müteakip 11 Temmuz'da PKK silah yaktı.
26 Ekim'de ise PKK Türkiye'den ve sınır hattındaki mağaralardan tamamen çekildiğini ilan etti.
KOMİSYONDA "RAPOR" SAFHASI
Terörsüz Türkiye Komisyonun son toplantısında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "nihai rapor safhasındayız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN İMRALI HEYETİNİ KABUL ETTİ: "ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YANSIMALARINI GÖRECEĞİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heyet, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan ise "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.
ARAZİDE SON DURUM NE?
Sürecin akamete uğramaması için kuyumcu titizliğinde adımlar atılırken PKK'nın çatı yapılanması KCK ve Suriye kolu SDG'nin sabotajlarına karşı teyakkuza geçildi.
Peki, arazideki son durum ne?
SDG'NİN ENTEGRASYONU ANKARA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ
SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonu dikkatle takip ediliyor. SDG'nin entegrasyonu Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor.