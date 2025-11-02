PODCAST CANLI YAYIN

KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok

PKK'nın silah bırakıp Türkiye sınırlarından çekilme kararıyla beraber gözler arazideki son duruma çevrildi. Elebaşlarının peşi sıra çıkıp "İmralı'nın çağrısı SDG'yi kapsamıyor" şeklinde beyan vermesi dikkat çekerken Kandil'deki çatı yapılanma KCK ve SDG'nin sinsi planlarına müsamaha gösterilmeyecek. Bu kapsamda silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen PKK'lılardan SDG'ye katılanların listesinin MİT'in elinde bulunduğu belirtiliyor. Bahse konu PKK'lıların SDG'lilerle birlikte Şam'a entegre olmasına izin verilmeyecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Terörsüz Türkiye sürecinin en nihai hedefi terörü bölge genelinden söküp atmak.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin girişimiyle başlayan, İmralı'dan gelen çağrı ve Meclis'te komisyonun kurulmasıyla ivme kazanan sürece müteakip 11 Temmuz'da PKK silah yaktı.

26 Ekim'de ise PKK Türkiye'den ve sınır hattındaki mağaralardan tamamen çekildiğini ilan etti.



KOMİSYONDA "RAPOR" SAFHASI

Terörsüz Türkiye Komisyonun son toplantısında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "nihai rapor safhasındayız" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İMRALI HEYETİNİ KABUL ETTİ: "ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YANSIMALARINI GÖRECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heyet, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan ise "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.



ARAZİDE SON DURUM NE?

Sürecin akamete uğramaması için kuyumcu titizliğinde adımlar atılırken PKK'nın çatı yapılanması KCK ve Suriye kolu SDG'nin sabotajlarına karşı teyakkuza geçildi.

Peki, arazideki son durum ne?

SDG'NİN ENTEGRASYONU ANKARA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ

SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonu dikkatle takip ediliyor. SDG'nin entegrasyonu Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor.




ABDİ'NİN KOLORDU İSTEĞİNİN KARŞILIĞI YOK

SDG'nin kolordu şeklinde yapılanması karşılık görmedi. Tümen olarak yapılanacak ve ülkenin değişik yerlerinde görevlendirilecekler.

SDG, Haseke, Rakka ve Deyrizor'da üç tümen halinde kalmayı istiyor ve pazarlıkları bunun üzerinden yürütüyor. Ancak buna da sıcak bakılmıyor. Petrol ve su açısından zengin bu topraklarda yoğun olan ise Arap nüfusu.

Kürtler, Kobani, Hama, Afrin gibi yerlerde yayılmış olarak varlıklarını sürdürüyor.

SÜREÇ HIZLANACAK

Suriye'de yaşanan gelişmeler Türkiye'deki süreci doğrudan etkilediği için oradaki entegrasyon sürecinin tamamlanması Türkiye'deki sürecin hızlanmasını beraberinde getirecek.




KANDİL'DEN SURİYE'YE GİDENLERİN LİSTESİ MİT'İN ELİNDE

Geçen günlerde yapılan açıklama ile Türkiye'den tamamen çekilen terör örgütü PKK'nın alandaki durumu yakından takip ediliyor. Silah bırakan PKK'lıların durumları adım adım izleniyor. Bu kapsamda silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen PKK'lılardan SDG'ye katılanların listesinin MİT'in elinde bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca PKK'nın bazı silahlarının SDG'ye aktarılması konusunda da alanda güvenlik birimleri takiplerini ve tespitlerini sürdürüyor.




SDG'YE KATILAN PKK'LILAR ŞAM'A ENTEGRE EDİLMEYECEK

Türkiye, SDG'ye katılan PKK'lıların Şam ordusuna katılmasına sessiz kalmayacak.

Kandil-SDG oyunu bozulacak. Türkiye'nin, tüm uyarılara karşın katılımların olması halinde gerekli tüm adımları atmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

PKKdan İmralı provokasyonu! Kandildeki Ümitsiz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsunPKKdan İmralı provokasyonu! Kandildeki Ümitsiz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun


Son günlerde PKK elebaşlarının da Suriye özelinde yaptığı provokatif açıklamalara bakmakta fayda var.

HELİN ÜMİT: SURİYE'DE YPJ VARLIĞINI SÜRDÜRMELİ

Daha önce "Türkiye Suriye'de YPG'ye operasyon yaparsa bunun sonuçları ne olur? Türkiye'ye nasıl döner? Bunu kestirmek zordur" diye tehditler savuran elebaşı Helin Ümit bu kez de "Suriye'de YPJ'nin varlığını sürdürmesi gerekiyor" diyerek Şam'daki entegrasyon sürecini hedef aldı.

Bugün Helin Ümit'in "Süreç bozulacaksa varsın bozulsun" diyerek niyet beyan etmesi, PKK elebaşlarının Terörsüz Türkiye sürecini bozguna uğratma emellerini de açık etti.

PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCKdan Bayık provokasyon: SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacakPKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCKdan Bayık provokasyon: SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak

BAYIK: ÇAĞRI SDG'Yİ KAPSAMIYOR

KCK'nın sözde eş başkanı Cemil Bayık, "Apo'nun çağrısı sadece PKK içindi" deyip SDG, YPG, YPJ, PJAK gibi Irak ve Suriye'deki silahlı yapıları kapsamadığını öne sürdü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
D&R
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
İran'ın Şiraz kentinde tüpler gökyüzüne fırladı: LPG dolum tesisinde dehşet anları kamerada!
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul'da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: "İstanbul'da fetret'e razı değiliz"
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi!
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu
İstanbul'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan'dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Yeşilçam'da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti