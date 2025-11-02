KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok



Son günlerde PKK elebaşlarının da Suriye özelinde yaptığı provokatif açıklamalara bakmakta fayda var.

HELİN ÜMİT: SURİYE'DE YPJ VARLIĞINI SÜRDÜRMELİ



Daha önce "Türkiye Suriye'de YPG'ye operasyon yaparsa bunun sonuçları ne olur? Türkiye'ye nasıl döner? Bunu kestirmek zordur" diye tehditler savuran elebaşı Helin Ümit bu kez de "Suriye'de YPJ'nin varlığını sürdürmesi gerekiyor" diyerek Şam'daki entegrasyon sürecini hedef aldı.

Bugün Helin Ümit'in "Süreç bozulacaksa varsın bozulsun" diyerek niyet beyan etmesi, PKK elebaşlarının Terörsüz Türkiye sürecini bozguna uğratma emellerini de açık etti.