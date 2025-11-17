PODCAST CANLI YAYIN

Merdan Yanardağ'dan "Gün" gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6'dan hem talimat hem para aldı

CHP'yi MI6 desteğiyle dizayn etme girişiminin medya ayağında yer alan Merdan Yanardağ, müspet belgelere rağmen milletin aklıyla alay ediyor. Ajan Hüseyin Gün'le deşifre olan casusluk görüşmelerini “Bir izleyici-gazeteci diyaloğu" deyip basite indirgemeye kalkan Yanardağ, "2022'den sonra görüşmedik" dedi. Ancak 2023'teki WhatsApp yazışmaları Yanardağ'ın Gün'den nasıl talimat ve binlerce Euro aldığını, ikilinin randevulaşıp görüştüklerini belgeledi.

İBB'deki casusluk soruşturmasının medya ayağından TELE 1 çıktı.

TELE 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, CIA-MOSSAD bağlantılı MI6 ajanı Hüseyin Gün'den CHP'nin medya eliyle dizaynı için talimatlar aldı. Ajan Gün'ün deşifre edilen kriptolu telefonundaki yazışmalar Yanardağ'ın nasıl yönlendirildiğini kanıtladı.

Dahası ikilinin sık sık bir araya geldiği, görüşmelerin Hüseyin Gün'ün evinde olduğu belirlendi. Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün'ün "mommy'im" dediği Seher Alaçam'la da görüştüğü ortaya çıktı. Alaçam, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın MI6 ve dolaylı olarak CIA ile kurduğu ilişkilerde köprü görevi gören, girift ilişkiler ağına sahip bir isim. Hüseyin Gün'ün Seher Alaçam'ın Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf için CIA'ci ortağına "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" mesajı attığı biliniyor.

YANARDAĞ BELGELERE RAĞMEN MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETTİ

Tüm bu müspet belgeler, itiraflar, sır yazışmalar ve MASAK tarafından tespit edilen para trafiğine rağmen Merdan Yanardağ deşifre olan casusluk görüşmeleri için "hikaye" deyip milletin aklıyla alay etti.

Silivri Cezaevi'nde fondaş Birgün için yazı kaleme alan Yanardağ, casusluk soruşturması için "Beşinci sınıf bir kumpasla casusluk hikâyesi yazıyorlar" tanımlaması yaptı.

CASUSLUK GÖRÜŞMELERİNİ "BASİTLEŞTİRME" ÇABASI: İZLEYİCİ GAZETECİ DİYALOĞU

MI6 Ajanı Hüseyin Gün'le yaptığı görüşmeleri "Bir izleyici-gazeteci-TV programcısı diyaloğu" diyerek basite indirgemeye kalktı.

Oysa deşifre olan WhatsApp konuşmaları, Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün'den nasıl talimat aldığını gösteriyor.

İşte o konuşmalardan bazıları:

Tarih: 16 Mayıs 2023 Saat: 15.01

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Merdan bey, sizden rica ediyorum… Baskı kurun. Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz diğer gereksiz vasıfsızlar) görevden alınsın. Eksik zekalı Onursal Adıgüzel zaten gitti ama böyle liyakatsiz ve güvenilmez insanlarla bu mücadele sürdürülmez. Nokta! Saygı ve sevgiler, H"

Tarih: 17 Mayıs 2023 Saat: 00.06

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): İyi geceler Hüseyin bey, çok haklısınız.. Ben gerekli baskıyı yapıyorum. Ne kadar etkili olacak kestiremiyorum ama bir sonucu olacaktır. Selam ve sevgiyle..."

YANARDAĞ: "ÖNCE ŞUNLARI BİR GÖNDERMEYE BAKALIM"

19 Mayıs 2023 Saat: 15.06

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): Tünaydın ve iyi pazarlar Merdan bey. 3 rakamı şu an 28'e çıktı. Ama ne için bu uğraş? Bu aptal, köğne ve sığ çıkarcı insanlarla yol yürünmez. Bahar Feyzan'ı dinledim. Birçoğu bilindik şeyler ama yine de memleket namlunun ağzındayken bu yapılanın ve kabul görülmesinin adını koyamıyorum. Aklıma sadece bunlar bilinçli şekilde bizleri sömürüyor. Biri dinle, diğeri Cumhuriyetle. Malum kişiyi hala görevde tutan da büyük sorun var.

19 Mayıs 2023 Saat: 15.38 Saat: 15.41

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "Merhaba Hüseyin bey.. Elinize sağlık, iyi yapmışsınız. Kaygılarınızda haksız olduğunuzu söyleyemem.. Ama önce şunları bir göndermeye bakalım.. Sonrasını konuşuruz. Benim de çok büyük tepkilerim var. Şimdilik askıya aldım."

AJAN GÜN BASTIRDI, YANARDAĞ KILIÇDAROĞLU'NU SIKIŞTIRDI

Tarih: 22 Haziran 2023 Saat: 20.06 - Saat: 20.08

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor) Jöntürklerin sancağını yere düşüren parti CHP'dir. Bu öfke radikal bir değişim olana kadar devam edecek, haberi yok. Radikal öyle makyaj mukyaj değil. Dişe diş göze göz. Tuncaygiller (Tuncay Özkan'ı ima ediyor) Toprakgiller (Erdoğan Toprak'ı ima ediyor) Taşkınlar hepsi temizlenene kadar… Beceriksizler ordusu. Yiyiciler, küçük adamlarla büyük işler bugüne kadar olmadı. Olamaz!" (Hüseyin Gün, TELE1 Televizyonu canlı yayınına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor)

Tarih: 23 Haziran 2023 Saat: 11.13

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor) "Günaydın.. Kesinlikle öyle olacak, size katılıyorum. Mutlaka zihniyet ve kadro değişimi gerekiyor. Soru desteğiniz için teşekkürler. Sevgiler."

GÖRÜŞMELERİN HEPSİ 2022'DEN SONRA 2023 İÇİNDE

Ayrıca Merdan Yanardağ, "TELE1'e ufak tefek destek veren Seher hanım (Alaçam) vefat ettikten sonra yani 2022'den beri hiç görüşmemişiz" diyerek Hüseyin Gün'le hiç görüşmediğini iddia ediyor.

Bahse konu WhatsApp görüşmelerinin hepsi 2022'den sonra, 2023'ün çeşitli zamanlarında...

NİSAN 2023... RANDEVULAŞIP GÖRÜŞTÜLER

Keza Merdan Yanardağ'ın 2023'te Hüseyin Gün'ün bizzat evine gittiği ortaya çıktı.

İkili arasındaki randevulaşma WhatsApp görüşmelerine yansıdı.

17 Nisan 2023 Saat: 17.06

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Merdan bey, 19 veya 20 Nisan öğleden sonra saat 14.30-17.00 arası. Sizin uygun olduğunuz saat diliminde eve bekliyorum. İyi haftalar diliyorum. Saygı ve sevgiler."

17 Nisan 2023 Saat: 18.05

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "Merhaba Hüseyin bey.. 20 Nisan, 14.30 benim için uygun.. Sevgiler."

17 Nisan 2023 Saat: 18.08

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Evet 20 Nisan saat: 14.30 görüşmek üzere. Saygı ve sevgiler"

17 Nisan 2023 Saat: 18.19

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "İyi akşamlar"

17 Nisan 2023 Saat: 18.39

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Size de Merdan bey"

HÜSEYİN GÜN 2023 SEÇİMLERİNDE MERDAN YANARDAĞ'A BİNLERCE EURO VERDİ: "DESTEKLİYORUZ YAVRUM"

Merdan Yanardağ'ın 2022'den sonra görüşmediğim dediği Hüseyin Gün'den 2023 seçimlerinden bir ay önce binlerce Euro aldığı belirlendi.

MASAK'ın hazırladığı ön raporda ifadesi yer alan Gün'ün çalışanı B.Y., soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'a elden para verdiğini anlattı.

B.Y., bankadan çektiği 10 bin ve 5 bin euroyu, 2023 seçimlerinden bir ay önce zarfla teslim ettiğini belirtti.

B.Y., bunun nedenini Gün'e sorduğunda, "Destekliyoruz yavrum" yanıtını aldığını anlattı.

Gelinen bu noktada Merdan Yanardağ'ın "Hüseyin Gün'le 2022'den bu yana görüşmedim" beyanı belgelerle yalanlanmış oldu.

Yanardağ'ın Gün'den talimat ve maddi destek aldığı, CHP'nin dizaynı için MI6 ile hareket ettiği görüldü.



