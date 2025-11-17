İBB 'deki casusluk soruşturmasının medya ayağından TELE 1 çıktı. TELE 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ , CIA-MOSSAD bağlantılı MI6 ajanı Hüseyin Gün 'den CHP 'nin medya eliyle dizaynı için talimatlar aldı. Ajan Gün'ün deşifre edilen kriptolu telefonundaki yazışmalar Yanardağ'ın nasıl yönlendirildiğini kanıtladı. Dahası ikilinin sık sık bir araya geldiği, görüşmelerin Hüseyin Gün'ün evinde olduğu belirlendi. Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün'ün "mommy'im" dediği Seher Alaçam 'la da görüştüğü ortaya çıktı. Alaçam, Ekrem İmamoğlu , Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın MI6 ve dolaylı olarak CIA ile kurduğu ilişkilerde köprü görevi gören, girift ilişkiler ağına sahip bir isim. Hüseyin Gün'ün Seher Alaçam'ın Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf için CIA'ci ortağına "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" mesajı attığı biliniyor.

Merdan Yanardağ deşifre olan casusluk görüşmeleri için ʺhikayeʺ deyip milletin aklıyla alay etti YANARDAĞ BELGELERE RAĞMEN MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETTİ Tüm bu müspet belgeler, itiraflar, sır yazışmalar ve MASAK tarafından tespit edilen para trafiğine rağmen Merdan Yanardağ deşifre olan casusluk görüşmeleri için "hikaye" deyip milletin aklıyla alay etti. Silivri Cezaevi'nde fondaş Birgün için yazı kaleme alan Yanardağ, casusluk soruşturması için "Beşinci sınıf bir kumpasla casusluk hikâyesi yazıyorlar" tanımlaması yaptı.

Merdan Yanardağ ajan Hüseyin Gün'le deşifre olan casusluk görüşmelerini "Bir izleyici-gazeteci diyaloğuʺ deyip basite indirgemeye kalktı





CASUSLUK GÖRÜŞMELERİNİ "BASİTLEŞTİRME" ÇABASI: İZLEYİCİ GAZETECİ DİYALOĞU



MI6 Ajanı Hüseyin Gün'le yaptığı görüşmeleri "Bir izleyici-gazeteci-TV programcısı diyaloğu" diyerek basite indirgemeye kalktı.



Oysa deşifre olan WhatsApp konuşmaları, Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün'den nasıl talimat aldığını gösteriyor.



İşte o konuşmalardan bazıları:



Tarih: 16 Mayıs 2023 Saat: 15.01

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): "Merdan bey, sizden rica ediyorum… Baskı kurun. Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz diğer gereksiz vasıfsızlar) görevden alınsın. Eksik zekalı Onursal Adıgüzel zaten gitti ama böyle liyakatsiz ve güvenilmez insanlarla bu mücadele sürdürülmez. Nokta! Saygı ve sevgiler, H"



Tarih: 17 Mayıs 2023 Saat: 00.06

Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): İyi geceler Hüseyin bey, çok haklısınız.. Ben gerekli baskıyı yapıyorum. Ne kadar etkili olacak kestiremiyorum ama bir sonucu olacaktır. Selam ve sevgiyle..."



YANARDAĞ: "ÖNCE ŞUNLARI BİR GÖNDERMEYE BAKALIM"

19 Mayıs 2023 Saat: 15.06

Hüseyin Gün: (Merdan Yanardağ'a yazıyor): Tünaydın ve iyi pazarlar Merdan bey. 3 rakamı şu an 28'e çıktı. Ama ne için bu uğraş? Bu aptal, köğne ve sığ çıkarcı insanlarla yol yürünmez. Bahar Feyzan'ı dinledim. Birçoğu bilindik şeyler ama yine de memleket namlunun ağzındayken bu yapılanın ve kabul görülmesinin adını koyamıyorum. Aklıma sadece bunlar bilinçli şekilde bizleri sömürüyor. Biri dinle, diğeri Cumhuriyetle. Malum kişiyi hala görevde tutan da büyük sorun var.

19 Mayıs 2023 Saat: 15.38 Saat: 15.41



Merdan Yanardağ: (Hüseyin Gün'e yazıyor): "Merhaba Hüseyin bey.. Elinize sağlık, iyi yapmışsınız. Kaygılarınızda haksız olduğunuzu söyleyemem.. Ama önce şunları bir göndermeye bakalım.. Sonrasını konuşuruz. Benim de çok büyük tepkilerim var. Şimdilik askıya aldım."