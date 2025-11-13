PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... MİT ve 2 bakan sunum yapacak

Son dakika haberi... Terörsüz Türkiye Komisyonu "rapor" safhasına geldi. Gürcistan'daki elim uçak kazası sonrası ertelenen komisyon 18 Kasım Salı günü 17. toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonda İmralı meselesinin masaya gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... MİT ve 2 bakan sunum yapacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü 17. toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Bilindiği üzere Gürcistan'daki elim uçak kazası sonrası komisyon toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.

İMRALI MESELESİ MASADA

Toplantıda Komisyonu'nun rapor süreci ve önümüzdeki çalışma takvimi masaya yatırılacak. Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi için de müzakere açılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kararın nitelikli çoğunluk olan 31 üyenin oyuyla alınabileceğini ifade ederek, kararın komisyonda olacağını bildirmişti.

TBMM duyurdu: Gürcistanda düşen C-130umuz sonrası Komisyon Toplantısı ertelendi!TBMM duyurdu: Gürcistanda düşen C-130umuz sonrası Komisyon Toplantısı ertelendi!
TBMM duyurdu: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası Komisyon Toplantısı ertelendi!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistemin durumun vahametine vardığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul edecek
Takasbank
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Lafla değil işle! 350 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan Adıyaman'da teslim edecek
Türk Telekom
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de açılacak: Kazanın gizemi çözülüyor! 27’nci dakikada ne yaşandı?
Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de
Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit
Şehit ateşi yürekleri dağladı | 20 kahraman askerimiz vatan için can verdi: Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Muazzez Abacı’nın unutulmaz telefon şakası: Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ı kandırdığı an viral oldu
Almanya’yı karıştıran suikast çağrısı! Angela Merkel ve Olaf Scholz de listede: Öldürmek için bağış topladılar
Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli: Müge Akyamaç! Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı son haliyle “62 değil sanki 32” dedirtti