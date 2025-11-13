Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... MİT ve 2 bakan sunum yapacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü 17. toplantısını gerçekleştirecek.Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.Bilindiği üzere Gürcistan'daki elim uçak kazası sonrası komisyon toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.

İMRALI MESELESİ MASADA



Toplantıda Komisyonu'nun rapor süreci ve önümüzdeki çalışma takvimi masaya yatırılacak. Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi için de müzakere açılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kararın nitelikli çoğunluk olan 31 üyenin oyuyla alınabileceğini ifade ederek, kararın komisyonda olacağını bildirmişti.



