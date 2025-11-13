PODCAST CANLI YAYIN
Terörsüz Türkiye Komisyonu 18 Kasım’da toplanıyor: İmralı meselesi masada!

Son dakika haberi... Terörsüz Türkiye Komisyonu "rapor" safhasına geldi. Gürcistan'daki elim uçak kazası sonrası ertelenen komisyon 18 Kasım Salı günü 17. toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonda İmralı meselesinin masaya gelmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları ziyaret için "Doğru zamanda faydalı olur" değerlendirmesini yaptı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü 17. toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Bilindiği üzere Gürcistan'daki elim uçak kazası sonrası komisyon toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.



İMRALI MESELESİ MASADA

Toplantıda Komisyonu'nun rapor süreci ve önümüzdeki çalışma takvimi masaya yatırılacak. Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi için de müzakere açılması bekleniyor.

AK PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK: DOĞRU ZAMANDA FAYDALI OLUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonrası AK Parti kaynaklarından komisyonun İmralı'ya gitmesine dair açıklama geldi.

"İmralı ziyareti doğru zamanda faydalı olur" denildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kararın nitelikli çoğunluk olan 31 üyenin oyuyla alınabileceğini ifade ederek, kararın komisyonda olacağını bildirmişti.





BAHÇELİ: KOMİSYON İMRALI'YA GİTMELİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Komisyon İmralı'ya gitmeli mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi.

Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulü sonrası komisyonun İmralı'ya gidişine yönelik tereddütlerin kalktığı söyleniyor.



KOMİSYON KARAR ALDIĞI TAKDİRDE İMRALI'YA GİDECEK

Bu bağlamda Meclis komisyonunun karar aldığı takdirde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

