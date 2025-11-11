TBMM duyurdu: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası Komisyon Toplantısı ertelendi!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ertelendi.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'nci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Komisyon olarak şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı dilendi.