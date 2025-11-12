C-130 kazasında soru işaretleri artıyor! Azerbaycan medyasından dikkat çeken detaylar

Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye doğru seyrederken Gürcistan sınırında düşen ve 20 askeri personelimizin şehit düştüğü C-130 kargo uçağının kazasına ilişkin soru işaretleri de artıyor. Azerbaycan medyası, kargo uçağının Gence’den havalanmadan önceki son 2 saati ve uçakla ilgili detayları yazdı. Öte yandan uçağın Bakü’de 8 Kasım Zafer Günü’nde düzenlenen geçit töreni ile ilişkili olduğunu vurgularken törendeki görüntülerin pek çok ülkeyi rahatsız ettiğine dikkat çekti. Peki Bakü’deki tören kimleri rahatsız etti? İşte Azerbaycan medyasında işaret edilen ihtimaller…