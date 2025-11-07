PODCAST CANLI YAYIN

Mansur Yavaş hakkında "Ankapark" bombası: Soruşturma izni istendi... Çürümeye terk etti zarar 3 milyar TL!

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "Ankapark" bombası patlıyor... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş hakkında parkın kapatılması, korumasız bırakılması ve içindeki malzemelerin çalınmasına göz yumulduğu iddiaları nedeniyle “görevi kötüye kullanma” suçlamasından İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Şikayet dilekçesinde, Ankapark’ın 6 yıldır tahrip olduğu, 3 milyar liralık kamu zararı oluştuğu ve hırsızlıklara göz yumulduğu öne sürüldü. Bakanlığın inceleme tamamlandıktan sonra soruşturma izniyle ilgili karar vereceği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser vurgunu soruşturmasının ardından bomba bir gelişme daha yaşandı.

MANSUR YAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ: SEBEBİ ANKAPARK!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş hakkında Ankapark'ın durumu nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

CHP'li Mansur Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)CHP'li Mansur Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)CHP'li Mansur Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI"
Sabah'ta yer alan habere göre, Başsavcılığın, Mansur Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep ettiği ortaya çıktı. Söz konusu talebin, Ankapark'ın Yavaş döneminde kapatılması, korumasız bırakılması, içindeki malzemelerin çalınması ve kamu malının zarar görmesine göz yumulduğu iddialarına dayandığı belirtildi.

Ankapark açıldıktan sonra (AA, Takvim.com.tr Arşiv, 2019)Ankapark açıldıktan sonra (AA, Takvim.com.tr Arşiv, 2019)Ankapark açıldıktan sonra (AA, Takvim.com.tr Arşiv, 2019)

ANKAPARK ŞİKAYETİ: "3 MİLYAR LİRALIK ZARAR, HIRSIZLIĞA GÖZ YUMULDU"
Başsavcılığa iletilen Ankapark dosyasında, "Park 6 yıldır tahrip olmuş, içindeki malzemeler çalınmıştır. Çalınan malzemelerin toplam değeri 3 milyar TL'yi aşmıştır." ifadeleri yer aldı.

Şikayet dilekçesinde özetle şu iddialara yer verildi:

"Ankapark, Mansur Yavaş döneminde kapatılmış ve halen açılmamıştır. Belediye, parkın kullanımı üzerinde denetim yetkisi olmadığını ileri sürmüştür. Ancak belediye ile kiracı arasında imzalanan sözleşmede her türlü denetim yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir."

"Park 6 yıldır tahrip olmuş, içindeki malzemeler çalınmıştır. Çalınan malzemelerin toplam değeri 3 milyar TL'yi aşmıştır. Mansur Yavaş, parkta yaşanan hırsızlık iddialarını kamuoyuna açıklamış; ancak basına ve belediye yayın organlarına çekim izni verilmemiştir. Eğer gerçekten hırsızlık yaşanmışsa, idarenin buna göz yumması söz konusudur."

ÖN İNCELEME SÜRÜYOR
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ocak 2025'te soruşturma izni talep etmiş, İçişleri Bakanlığı ise 16 Eylül 2025 tarihli cevabında ön incelemenin sürdüğünü bildirmiştir.

ANKAPARK 'A NE OLMUŞTU?


2019: ANKAPARK, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde tamamlanarak resmî olarak açıldı. Açılışın ilk hafta sonunda 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti.

YAVAŞ GELDİ KAPILARI KAPATTI
2019 Sonu – 2020 Başları: Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, parkın işletmecisiyle yaşanan anlaşmazlıklar gündeme geldi. 2020 yılında parkın kapıları kapatıldı. Ardından belediye, işletmecinin taahhütlerini yerine getirmediğini savunarak sözleşmeyi feshetti. İşletmeci şirket ise pandeminin mücbir sebep sayılması gerektiğini belirterek hukuki süreç başlattı.

2021: Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, belediyeyi haklı buldu. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin gerekçelerinde eksiklik tespit ederek kararı usulden bozdu ve dosyayı yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi. Bu süreçte ANKAPARK bakımsız ve korumasız kaldı; hırsızlık ve yağmalama olayları yaşandı.

2022: Mansur Yavaş, "ANKAPARK'ın kaderini halk belirleyecek" diyerek 23 Temmuz 2022 tarihinde bir anket başlattı. 74.281 kişinin katıldığı ankette, büyük çoğunluk Ankapark'ın "yeşil alan" olmasını istedi. Anketin sonucuna rağmen park kapalı kalmaya devam etti.

2023: Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, CHP Grup Sözcüsü ve Çankaya Meclis Üyesi Gül Eda Hür'ün yöneticisi olduğu AHED Plastik firmasına 2021–2023 yılları arasında toplam 42 milyon TL'lik havuz bakım ihaleleri verdi. Ancak Ankapark hala kapalı kalmaya devam etti. Ayrıca Yavaş yönetimi, 2023 seçimlerine 5 ay kala danışmanının şirketine 160 milyon TL'lik "sanal hayvanat bahçesi" ihalesi verdi.

2024: ABB'nin ANKAPARK için son iki yılda 769 milyon 477 bin TL değerinde bakım-onarım ihaleleri yaptığını açıklandı. Ve hala Ankapark'ın çevresi güvenliksiz hâlde, oyuncaklar ve altyapı çürümeye terk edilmiş durumda.


SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Başsavcılığın talebiyle Ankapark dosyası, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında değerlendiriliyor.

İnceleme tamamlandıktan sonra Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine Bakanlık karar verecek.

