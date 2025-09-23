Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... CHP'nin karıştığı yolsuzluk ve vurgun iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi “Görevi Kötüye Kullanma” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından gözaltına alındı. Takvim.com.tr operasyonun detaylarına ulaştı. Bilirkişi ve MASAK raporlarına göre, konser harcamaları piyasa rayiçlerinin çok üzerinde gösterilerek belediye yaklaşık 154 milyon TL zarara uğratıldı. 759 milyon TL’lik toplam ödemenin yalnızca yüzde 20’sinin sanatçılara gittiği, geri kalan yüzde 80’lik kısmın ise akrabalık bağı bulunan yüklenici firmalar arasında paylaştırıldığı ortaya çıktı. Bazı ödemelerin sahte faturalarla restoranlara ve şahsi hesaplara aktarıldığı, ABB iştiraklerinin faaliyet dışı hizmetler üzerinden milyonluk faturalar düzenlediği tespit edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni saran yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları devam ederken Ankara Büyük Şehir Belediyesi'ndeki konser vurgununa ilişkin operasyon düzenlendi.

ABB'YE OPERASYON: 13 GÖZALTI
CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

ABB'ye düzenlenen ʺkonserʺ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)ABB'ye düzenlenen ʺkonserʺ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.

MÜFETTİŞ VE RAPORLAR ZARARI ORTAYA KOYDU: 32 KONSER 154 MİLYON ZARAR!
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarıyla desteklendi. Rapora göre 32 konser hizmet alımı kapsamında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında (takvim foto arşiv)CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında (takvim foto arşiv)

ESKİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE ORGANİZATÖRLER ŞÜPHELİ
Soruşturmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanları ile şube müdürlerinin yanı sıra konser organizasyonu yapan bazı şirketlerin sahip ve ortakları da şüpheli olarak yer aldı.

Ankara'da kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler sağlık muayenesinden geçirilmeye başlandı (İHA)Ankara'da kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler sağlık muayenesinden geçirilmeye başlandı (İHA)

Aralarında belediye yöneticileri H.A.B., H.E., H.Z., A.A.Ç., C.A. ve K.B.'nin bulunduğu isimlerle birlikte O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Gözaltına alınanların Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

ABB'ye düzenlenen ʺkonserʺ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)ABB'ye düzenlenen ʺkonserʺ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

TAKVİM.COM.TR OPERASYONUN DETAYLARINA ULAŞTI
Operasyona ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Hazırlanan bilirkişi ve MASAK raporları, yüz milyonlarca liralık konser harcamasının usulsüz gerçekleştirildiğini ve büyük kamu zararına yol açıldığını gösteriyor.

KONSER PİYASANIN ÇOK ÜZERİNDE RAYİÇLERLE YAPILDI
Adli makamların tespitlerine göre, 32 konser için yapılan ödemeler piyasa rayiçlerinin çok üzerinde gerçekleşti. Belediye yalnızca bu konserler nedeniyle yaklaşık 154 milyon 453 bin TL zarara uğradı. Ayrıca konser alımlarının tek şirket üzerinden yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

MASAK RAPORLARI ORTAYA KOYDU: %20'Sİ SANATÇIYA VERİLDİ
MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar toplam harcamanın yalnızca %20'sine denk geliyor. Geri kalan %80'in yüklenici firmalar arasında pay edildiği belirtildi. Savcılık soruşturmasının ise devam ettiği kaydedildi.

HANGİ ŞİRKETLER LİSTEDE
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL'nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı iddia edildi. Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi şirketlerin milyonluk konser faturaları kestiği ortaya çıktı.

ŞİRKETLER ARASINDA AKRABALIK BAĞI
Konserler için ödenen 759 milyon TL'nin 608 milyon TL'si ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE firmalarına aktarıldı. Bu firmaların sahipleri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği öğrenildi.

Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL'nin İstanbul'da "Yolkenarı" isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ve bazı özel şahıslara da para aktarıldığı belirlendi.

Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL'lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı. Bunun 325 milyon TL'sini İrfan Ç., 39 milyon TL'sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı kaydedildi.

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek Hacıoğulları Orman Ürünleri, Juna Elektroteknik, Devran Turizm, Uzunkent Tekstil, Astopia İnşaat ve Altaş06 Tekstil'den mal alımı yaptığını beyan ettiği, ancak bu şirketlerin yeni kurulduğu, adreslerinde bulunmadığı ve sahte fatura düzenlediklerinin tespit edildiği raporlara yansıdı.

Belgeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser adı altında yüz milyonlarca liralık kamu kaynağını usulsüz şekilde dağıttığı ve büyük miktarlarda paranın kamudan dışarı çıkarılarak belirsiz cihetlere aktarıldığı iddialarını güçlendirdi. Rapora göre toplam 759 milyon TL kamu kaynağı yüklenici firmalara aktarıldı.

TAKVİM.COM.TR ANKARA'DAKİ KONSER VURGUNUNU YAZMIŞTI
Operasyona sebep olan iddialar yeni değil... Takvim.com.tr söz konusu vurgunu geçtiğimiz yıl gündeme getirdi. CHP'li ABB 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.

BU PARALAR KİMLERİN CEBİNE GİRDİ?
Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi'ne, 29 Ekim 2023'te Candan Erçetin ve Murda'ya ödediği astronomik meblağlar gündeme geldi
Bazı sanatçılar bahse konun rakamları almadıklarını iddia ederken ödenen bu paraların nereye gittiği, kimlerin cebine girdiği merak konusu oldu.

YAVAŞ İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI
Ebru Gündeş konserine çıkarılan 69 milyon TL'lik faturanın 52 milyon 800 bin TL'lik kısmının "hizmet" adı altında yazılması ise ABB'deki vurgunu açık etti. Daha sonra 11 Kasım 2024'te kameralar karşısına geçerek konser vurgununu itraf etmek zorunda kalan Mansur Yavaş, Ebru Gündeş konserine 69 değil 45 milyon TL harcandığını savunmasını yaptı.

Mansur Yavaş konser vurgununu itiraf etmek zorunda kalmıştıMansur Yavaş konser vurgununu itiraf etmek zorunda kalmıştı

Yavaş aynı toplantıda sanatçılara yapılan diğer milyonluk konser ödemelerini de paylaştı. Ödemelerin toplamının 330 milyon lirayı aştığı anlaşıldı. Yavaş, 28 ve 29 Ekim'de Mert Demir ve Ebru Gündeş'in 2 konser düzenlendiğini, Gündeş'e 4 milyon 750 bin lira verildiğini anlattı. Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi'nin konser maliyetinin ise 78 milyon 500 bin TL olduğunu öne sürdü.

Tan Taşçı'ya da 30 Ağustos konseri için 41 Milyon 950 bin lire ödendiğinin belgesini yayınladı.

O dönem CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
