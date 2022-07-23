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    • 23.07.2022 23:21
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    Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi: Büyükşehir bunun hesabını vermek zorunda

    Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın; "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark’ı çürümeye terk etmesine tepki gösterdi. Gökçek, "Ankapark'ta yapılan hırsızlıkların oradaki güvenliğin haberi olmadan yapılması mümkün değil. Büyükşehir bunun hesabını vermek zorunda" dedi.

    Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a Ankapark tepkisi

    3 yılda Büyükşehir'in parkı harap hale getirdiğini söyleyen Gökçek "Mansur Yavaş'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalarla ortaya çıkmıştır ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankapark'a bakmayarak burayı harap hale getirmiştir. Bir taraftan Ankapark'ı satacağını söylüyor, bir taraftan yıkılmasını istiyor, bir tarafdan da 'Devir almak isteyen varsa Ankapark'ı vereceğim' diyor. Mansur Yavaş ne söylediğini bilmiyor" dedi.

    Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçici malı olduğunu belirten Gökçek "Buranın gerçek sahibi Atatürk Orman Çiftliği'dir.

    29 yılın sonunda Ankapark'taki malzemeler ki bu malzemelerin ne olduğu tek tek bellidir, hepsi Atatürk Orman Çiftliği'ne sağlam olarak teslim edilmek zorundadır.

    Sabah'ın haberine göre, Ankapark'taki tahribattan sorumlu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi. Mansur Yavaş 3 sene boyunca görevini yapmayarak Ankapark'ın tahrip olmasına müsaade etmiştir" dedi.

    Gökçek şöyle devam etti:

    "Mansur Yavaş 'Biz Ankapark'ta mahkemeden tespit yaptırdık' dedi. Peki, sen mahkemeden tespit yaptırmayı biliyorsun ve 'Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon' diyorsun.

    Peki, Mansur Yavaş, mahkemeden Ankapark'ın güvenliği için tedbir kararı neden alamıyorsun? Sen bunu külağımıza anlat, sen Ankapark'ın tahrip olmasını ve çalışmamasını istiyorsun çünkü burası bir vizyon projesi.

        'Bu vizyon projesi devam ederse bu AK Parti'ye yazar, bu Melih Gökçek'e yazar bunun altından kalkamam' diyerek Ankapark'ı çalıştırmamak istiyorsun.

        Her bahaneyi buluyorsun ve Ankapark'ta yapılan hırsızlıkların birçoğunun oradaki güvenliklerin haberi olmadan yapılması mümkün değil.

        Ankapark'tan malzemenin dışarı taşındığı yüzde bir milyon. Peki, bu araçları çıkarken görülmüyor mu? Bunun sorumlusu Ankara Büyükşehir belediyesidir ve bunun hesabını vermek zorundadır."

        Gökçek "Çok üzülüyorum Ankara'nın gençlerine çocuklarına yapmış olduğumuz eseri kalkıp da yok etmeye kararlıysan Ankara'ya ihanet ediyorsun Mansur Yavaş. Yazıklar olsun" dedi.
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