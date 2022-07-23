Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi: Büyükşehir bunun hesabını vermek zorunda

3 yılda Büyükşehir'in parkı harap hale getirdiğini söyleyen Gökçek "Mansur Yavaş'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalarla ortaya çıkmıştır ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankapark'a bakmayarak burayı harap hale getirmiştir. Bir taraftan Ankapark'ı satacağını söylüyor, bir taraftan yıkılmasını istiyor, bir tarafdan da 'Devir almak isteyen varsa Ankapark'ı vereceğim' diyor. Mansur Yavaş ne söylediğini bilmiyor" dedi.
Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçici malı olduğunu belirten Gökçek "Buranın gerçek sahibi Atatürk Orman Çiftliği'dir.
29 yılın sonunda Ankapark'taki malzemeler ki bu malzemelerin ne olduğu tek tek bellidir, hepsi Atatürk Orman Çiftliği'ne sağlam olarak teslim edilmek zorundadır.
Sabah'ın haberine göre, Ankapark'taki tahribattan sorumlu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi. Mansur Yavaş 3 sene boyunca görevini yapmayarak Ankapark'ın tahrip olmasına müsaade etmiştir" dedi.
Gökçek şöyle devam etti:
"Mansur Yavaş 'Biz Ankapark'ta mahkemeden tespit yaptırdık' dedi. Peki, sen mahkemeden tespit yaptırmayı biliyorsun ve 'Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon' diyorsun.
Peki, Mansur Yavaş, mahkemeden Ankapark'ın güvenliği için tedbir kararı neden alamıyorsun? Sen bunu külağımıza anlat, sen Ankapark'ın tahrip olmasını ve çalışmamasını istiyorsun çünkü burası bir vizyon projesi.