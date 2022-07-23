Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi: Büyükşehir bunun hesabını vermek zorunda

Gökçek şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş 'Biz Ankapark'ta mahkemeden tespit yaptırdık' dedi. Peki, sen mahkemeden tespit yaptırmayı biliyorsun ve 'Ankapark'ın şu an ki zararı 110 milyon' diyorsun.

Peki, Mansur Yavaş, mahkemeden Ankapark'ın güvenliği için tedbir kararı neden alamıyorsun? Sen bunu külağımıza anlat, sen Ankapark'ın tahrip olmasını ve çalışmamasını istiyorsun çünkü burası bir vizyon projesi.