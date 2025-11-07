PODCAST CANLI YAYIN

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında hazırlanan 18 dokunulmazlık dosyası TBMM’ye sunuldu. Dosyalar arasında TİP lideri Erkan Baş ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in de isimleri yer aldı. Özgür Özel’e ait tam 7 ayrı dosya bulunduğu öğrenildi.

Dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.

12 İSİM HAKKINDA 18 FEZLEKE
TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

HANGİ İSİMLER LİSTEDE?
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat."

ÖZGÜR ÖZEL'İN 7 DOSYASI VAR
Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyasının bulunduğu öğrenildi.

CHP'LİLER TEHDİT DİLİNE HIZ VERDİ
CHP'li belediyelerde patlayan yolsuzluk skandallarını perdelemek isteyen parti yönetimi tehdit diline sarıldı.

Özel ve CHP'li vekiller her fırsatta Başkan Erdoğan'a saldırarak yargı mensuplarına parmak salladı. Söylemlerinde hakaret ve tehdit dilini kullanan CHP'li isimlere tepki yağdı.

Takvim.com.tr CHP'lilerin karıştığı o skandalları haberleştirdi. İşte o haberler:

