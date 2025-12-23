Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Ekran görüntüsü)

2025 enflasyonunun yüzde 30-31 bandında gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Erdem, 2026 hedef enflasyonunun ise yüzde 19-20 aralığında revize edildiğini hatırlattı. Erdem,

"İşte bu yılın enflasyonu aşağı yukarı %30-31 civarında çıkacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi önümüzdeki yılki hedef enflasyonla birlikte asgari ücret değerlendiriliyor. Neticede önümüzdeki yılki hedef enflasyonda %20'ler civarında bir beklenti var. Yani %19-20 civarında. İlk Orta Vadeli Program'da 17'ydi ama o revize edildi.

Dolayısıyla baktığın zaman ikisinin ortalaması 25-26'lık bir rakama tekabül ediyordu. Ben bunun üzerinde olabileceğini söylemiştim. Hatta benim biraz daha iyimser olup %28-30 bandında bir artış olabileceğini de düşünmüştüm. 28'i nereden çıkarttığımı söyleyeyim; az önce de konuştuk, bütçeye vergi karşılığı bir para konuluyor. Yani asgari ücretten biliyorsun vergi alınmıyor. Bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Devlet bunu karşılıyor. Bunu karşıladığı rakamı 2025'e %28 arttırarak koymuştu.

A Haber'de de çok anlattık, ilk kez de A Haber'den duyurmuştuk zaten bu durumu. Şöyle; 1 trilyon 90 küsur milyar liralık bir kaynak ayrıldı vergiler için. Dolayısıyla bütçeyi hazırlayanlar bir öngörüde bulunmuşlar. Hani tabii ki komisyonun iradesini bilmiyorlar ama bir öngörüde bulunmuşlar. %28'lik, hani 1 puanlık da fazla bir bütçeye kaynak koymuşlar. Dolayısıyla şimdi %27'lik bir artış oldu. Hayırlı olsun. Hani beklentim %30 civarındaydı, 28'i biraz aşarız, bu yılki enflasyonu karşılarız diye. O zaman 28.735 lira civarında bir para olacaktı. Yani 700 liralık bir yanılmam var ama 28.075 lira şu anda. Aşağı yukarı bir hesaplama da yaptım onu da söyleyeyim; brüt asgari ücret de 33.000 lirayı geçmiş oldu." dedi.