Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir krize evrildi. Kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nu destekler görüntü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına bizzat başkanlık etti. Ofiste bulunan Ekrem İmamoğlu fotoğrafının indirildiği görülürken Özgür Özel yeni fon önünde "Aday benim" pozu verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir boyuta taşındı.

Genel Başkan Özgür Özel, kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını savunan bir tutum sergilese de, parti kulislerinde kendi adaylığı için zemini adım adım güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

Son hamle ise bu iddiaları daha da güçlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) ilki düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) ilki düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti (AA)

Parti içinde "gölge kabine" olarak bilinen yapının MYK'dan ayrılarak "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" çatısı altına alınması ve Ekrem İmamoğlu'na bağlanması, CHP'de ciddi bir çift başlılık tartışmasını beraberinde getirmişti. Bu değişiklik, parti içi muhalefetin sert eleştirilerine neden olurken Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kullanılan ilk fon (Temmuz, 2025)CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kullanılan ilk fon (Temmuz, 2025)

ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ'NDE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na bizzat başkanlık etti. Asıl tartışma yaratan unsur ise toplantının yapıldığı salon oldu.

İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFI KALDIRILDI
Ofis ilk kurulduğunda Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı arka planın kaldırıldığı, yerine yalnızca "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ifadelerinin bulunduğu kırmızı bir fon hazırlandığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde konuşma yaptı (22 Aralık 2025)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde konuşma yaptı (22 Aralık 2025)

YENİ FON ÖNÜNDE "ADAY BENİM" POZU
Özgür Özel'in bu yeni fon önünde açıklamalarda bulunması, parti kulislerinde "aday benim" mesajı olarak yorumlandı

İmamoğlu'nun fotoğrafının tamamen kaldırılması ise Özel'in adaylık sürecinde kontrolü doğrudan eline alma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

CHP içinde yaşanan bu gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti içindeki güç mücadelesinin önümüzdeki süreçte daha da sertleşeceğine işaret ediyor.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu ve Özgür Özel

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr Özgür Özel'in görünürde İmamoğlu'nu destekleyen bir çizgide izlerken, perde arkasında kendi adaylığını adım adım inşa ettiğini defalarca gündeme getirmişti... Daha önce "2 forvetim var" diyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yanısıra Yavaş'ı da geri plana iterek kendi adaylığının yolunu açıyor...

Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlunu hem Mansur Yavaşı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olurÖzgür Özel hem Ekrem İmamoğlunu hem Mansur Yavaşı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur

Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdiAdaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi

Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydıEkrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı

Ekrem İmamoğlu'na fotoşok! Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde "aday benim" pozu
