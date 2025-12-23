Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir krize evrildi. Kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nu destekler görüntü veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına bizzat başkanlık etti. Ofiste bulunan Ekrem İmamoğlu fotoğrafının indirildiği görülürken Özgür Özel yeni fon önünde "Aday benim" pozu verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları yeni bir boyuta taşındı.
Genel Başkan Özgür Özel, kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını savunan bir tutum sergilese de, parti kulislerinde kendi adaylığı için zemini adım adım güçlendirdiği yorumları yapılıyor.
Son hamle ise bu iddiaları daha da güçlendirdi.
Parti içinde "gölge kabine" olarak bilinen yapının MYK'dan ayrılarak "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" çatısı altına alınması ve Ekrem İmamoğlu'na bağlanması, CHP'de ciddi bir çift başlılık tartışmasını beraberinde getirmişti. Bu değişiklik, parti içi muhalefetin sert eleştirilerine neden olurken Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.
ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ'NDE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na bizzat başkanlık etti. Asıl tartışma yaratan unsur ise toplantının yapıldığı salon oldu.
İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFI KALDIRILDI
Ofis ilk kurulduğunda Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı arka planın kaldırıldığı, yerine yalnızca "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ifadelerinin bulunduğu kırmızı bir fon hazırlandığı görüldü.
YENİ FON ÖNÜNDE "ADAY BENİM" POZU
Özgür Özel'in bu yeni fon önünde açıklamalarda bulunması, parti kulislerinde "aday benim" mesajı olarak yorumlandı
İmamoğlu'nun fotoğrafının tamamen kaldırılması ise Özel'in adaylık sürecinde kontrolü doğrudan eline alma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.
CHP içinde yaşanan bu gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti içindeki güç mücadelesinin önümüzdeki süreçte daha da sertleşeceğine işaret ediyor.
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr Özgür Özel'in görünürde İmamoğlu'nu destekleyen bir çizgide izlerken, perde arkasında kendi adaylığını adım adım inşa ettiğini defalarca gündeme getirmişti... Daha önce "2 forvetim var" diyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yanısıra Yavaş'ı da geri plana iterek kendi adaylığının yolunu açıyor...