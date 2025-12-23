Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu

Son hamle ise bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Genel Başkan Özgür Özel , kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu 'nun adaylığını savunan bir tutum sergilese de, parti kulislerinde kendi adaylığı için zemini adım adım güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) ilki düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti (AA)

Parti içinde "gölge kabine" olarak bilinen yapının MYK'dan ayrılarak "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" çatısı altına alınması ve Ekrem İmamoğlu'na bağlanması, CHP'de ciddi bir çift başlılık tartışmasını beraberinde getirmişti. Bu değişiklik, parti içi muhalefetin sert eleştirilerine neden olurken Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kullanılan ilk fon (Temmuz, 2025)

ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ'NDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na bizzat başkanlık etti. Asıl tartışma yaratan unsur ise toplantının yapıldığı salon oldu.