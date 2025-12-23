CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜBA ve TÜBİTAK'ın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında ilim ve fikir dünyamıza önemli katkılar sunan ufkumuzu aydınlatan tün bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Aday gösterilen çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi ödül sahiplerin belirlenmesinde yoğun emek sarf eden hakemlerimize çok teşekkür ediyorum.

Temayüz etmiş ilim erbabımıza ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli programın; ülkemiz, milletimiz ve bilim camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, 11 Haziran'da ebediyete uğurladığımız Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocamızı ve Türkiye Bilimler Akademisi'ne emek vermiş, fakat bugün aramızda olmayan tüm bilim insanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

Aday gösterilen çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi ve ödül sahiplerinin belirlenmesinde yoğun emek harcayan hakemlerimize, komitelerimize ve Akademi Konseyine teşekkür ediyorum.

TÜBA ödüllerimiz kapsamında bu sene birbirinden kıymetli 38 bilim insanımıza ödül ve beratlarını tevcih ediyoruz. TÜBİTAK bilim ve teşvik ödüllerimizi ise 8 farklı üniversitemizden 11 hocamıza takdim ediyoruz. Elektrokimyadan katı cisimler mekaniğine, deneysel psikolojiden RNA biyolojisine; diş hekimliğinden nöroloji, tarih ve felsefeye kadar çok geniş bir yelpazede eser veren hocalarımızı başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Uluslararası Akademi Ödüllerimizi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde iki önemli isme veriyoruz. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerimizi, Eczacılık Özel Ödülü de dâhil olmak üzere 28 genç akademisyenimize takdim ediyoruz. Dördü telif eser, üçü jüri özel ödülü, biri Halil İnalcık Özel Ödülü olmak üzere sekiz hocamızı da Bilimsel Telif Eser Ödülü ile buluşturuyoruz.

BİLİMDE ÖNDE GELEN ÜLKELERDENİZ



Ödül alan hocalarımızın görev yaptığı kurumlara baktığımızda hemen her bölgemizin listede yer aldığını görüyoruz. Kıymetli misafirler, bilim insanları şurası bir hakikat ki insan fıtrat icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Bilmek anlamak ister. Bilimin en temel özelliği evrensel olmasıdır. Bilimde önde gelen ülkelerdeniz.

Batıda kurulan ilk üniversiteler bizim eğitim metotlarımızın örnek alınmasıyla faaliyete başlamıştır.

GELECEĞİN KÜLLERLE OYALANMAK DEĞİL ATEŞİ GELECEĞE TAŞIMAK OLDUĞUNU UNUTMAYACAĞIZ



Biz yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil toprağın altında olanlarla da yaşayan bir milletiz. Geçmişin parıltılı günleriyle kendimizi avutalım demiyorum. Ecdadımızla daima övüneceğiz ama geçmişe de takılı kalmayacağız. Geleceğin küllerle oyalanmak değil ateşi geleceğe taşımak olduğunu unutmayacağız.

Bilgiye giden yolları sadece aklımızla değil vicdan ve kalbimizle inşa edeceğiz. Hem bilimdeki güncel gelişmeleri takip etmek bunları özümsemek hem de milli kimliğimize dair fikir ve eserlerle geleceğimizi inşa etmek zorundayız. İnşallah sonraki kuşaklarda sizlerden ve kendi tarihlerinden aldığı bu engin mirası daha da geliştirecektir.

36 BİNİ AŞKIN PROJEYE 153 MİLYAR TL KAYNAK TAHSİS ETTİK



Sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik arge destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar TL kaynak tahsis ettik. Bilim insanı destekleri kapsamında aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar TL destek sağladık.

BÖLGENİN VERİ ÜSSÜ TÜRKİYE OLACAK



2028-2029 yıllarında Türkiye Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital köprü kuracak. Ülkemiz bölgenin veri üssü konumuna gelecek.