Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalar birer birer yayımlanmaya devam ediyor. Sansürlü dosyalardan birinde ABD Başkanı Donald Trump çıktı. Trump’ın Epstein’ın özel jetinde sekiz kez uçtuğu ortaya çıktı.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump bombası devam ediyor. Ortaya çıkan e-postalara göre Trump, Epstein'ın özel jetindeki sekiz uçuşta yolcu olarak listelenmiş.
"TRUMP EPSTEIN'LA 8 KEZ UÇTU"
BBC'nin paylaştığı 7 Ocak 2020 tarihli bir e-postaya göre Trump, Epstein'ın en az sekiz uçuşuna katıldı.
E-postada şu ifadeler yer alıyor: "1993 ile 1996 yılları arasında en az sekiz uçuşta yolcu olarak kayıtlıdır; bunlardan en az dördünde Maxwell de yolcu olarak bulunmuştur. Diğerlerinin yanı sıra, çeşitli zamanlarda Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric ile birlikte seyahat ettiği belirtilmiştir."
EPSTEIN, TRUMP VE 20 YAŞINDA BİR KIZ…
Metin şöyle devam ediyor:
1993'teki bir uçuşta listelenen tek iki yolcu kendisi ve Epstein'dı; bir başka uçuşta ise yalnızca üç yolcu vardı: Epstein, Trump ve adı gizlenen, o dönem 20 yaşında olan bir kişi. İki ayrı uçuşta, yolculardan ikisi, Maxwell davasında olası tanık konumunda olabilecek kadınlardı.
GÖNDERİCİ DE GİZLİ ALICI DA
E-postalarda potansiyel tanıkların isimleri ile e-postanın göndericisi ve alıcısı gizleniyor.
TRUMP KÖPÜRDÜ
Beyaz Saray'dan yapılan yorum taleplerine anında bir yanıt gelmedi. Trump, pazartesi günü Florida'daki Mar-a-Lago'daki konutunda yaptığı açıklamada Epstein'la arasına mesafe koydu ve bu konunun siyasi amaçlı bir gündem saptırma girişimi olduğunu savundu.
Trump, "Epstein meselesinin tamamı, Cumhuriyetçi Parti'nin yakaladığı büyük başarıların üzerini örtmek için ortaya atılıyor." ifadelerini kullandı.