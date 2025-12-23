Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump bombası devam ediyor. Ortaya çıkan e-postalara göre Trump, Epstein'ın özel jetindeki sekiz uçuşta yolcu olarak listelenmiş.

Trump'ın Epstein ile uçtuğunu gösteren mail, BBC'den alınmıştr

"TRUMP EPSTEIN'LA 8 KEZ UÇTU"

BBC'nin paylaştığı 7 Ocak 2020 tarihli bir e-postaya göre Trump, Epstein'ın en az sekiz uçuşuna katıldı.

E-postada şu ifadeler yer alıyor: "1993 ile 1996 yılları arasında en az sekiz uçuşta yolcu olarak kayıtlıdır; bunlardan en az dördünde Maxwell de yolcu olarak bulunmuştur. Diğerlerinin yanı sıra, çeşitli zamanlarda Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric ile birlikte seyahat ettiği belirtilmiştir."