Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalar birer birer yayımlanmaya devam ediyor. Sansürlü dosyalardan birinde ABD Başkanı Donald Trump çıktı. Trump’ın Epstein’ın özel jetinde sekiz kez uçtuğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump bombası devam ediyor. Ortaya çıkan e-postalara göre Trump, Epstein'ın özel jetindeki sekiz uçuşta yolcu olarak listelenmiş.

Trump'ın Epstein ile uçtuğunu gösteren mail, BBC'den alınmıştrTrump'ın Epstein ile uçtuğunu gösteren mail, BBC'den alınmıştr

"TRUMP EPSTEIN'LA 8 KEZ UÇTU"

BBC'nin paylaştığı 7 Ocak 2020 tarihli bir e-postaya göre Trump, Epstein'ın en az sekiz uçuşuna katıldı.

E-postada şu ifadeler yer alıyor: "1993 ile 1996 yılları arasında en az sekiz uçuşta yolcu olarak kayıtlıdır; bunlardan en az dördünde Maxwell de yolcu olarak bulunmuştur. Diğerlerinin yanı sıra, çeşitli zamanlarda Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric ile birlikte seyahat ettiği belirtilmiştir."

Sansürlü yayımlanan belgeler, ReutersSansürlü yayımlanan belgeler, Reuters

EPSTEIN, TRUMP VE 20 YAŞINDA BİR KIZ…

Metin şöyle devam ediyor:

1993'teki bir uçuşta listelenen tek iki yolcu kendisi ve Epstein'dı; bir başka uçuşta ise yalnızca üç yolcu vardı: Epstein, Trump ve adı gizlenen, o dönem 20 yaşında olan bir kişi. İki ayrı uçuşta, yolculardan ikisi, Maxwell davasında olası tanık konumunda olabilecek kadınlardı.

Trump ve Epstein'ın suç ortağı Maxwell, ReutersTrump ve Epstein'ın suç ortağı Maxwell, Reuters

GÖNDERİCİ DE GİZLİ ALICI DA

E-postalarda potansiyel tanıkların isimleri ile e-postanın göndericisi ve alıcısı gizleniyor.

Epstein'ın evinde Trump fotoğraflarıEpstein'ın evinde Trump fotoğrafları

TRUMP KÖPÜRDÜ

Beyaz Saray'dan yapılan yorum taleplerine anında bir yanıt gelmedi. Trump, pazartesi günü Florida'daki Mar-a-Lago'daki konutunda yaptığı açıklamada Epstein'la arasına mesafe koydu ve bu konunun siyasi amaçlı bir gündem saptırma girişimi olduğunu savundu.

Trump, "Epstein meselesinin tamamı, Cumhuriyetçi Parti'nin yakaladığı büyük başarıların üzerini örtmek için ortaya atılıyor." ifadelerini kullandı.

Kirli arşivden yeni kareler! Epsteinın küçük çocuklarla olan fotoğrafları ortaya çıktıKirli arşivden yeni kareler! Epsteinın küçük çocuklarla olan fotoğrafları ortaya çıktı
Kirli arşivden yeni kareler! Epstein'ın küçük çocuklarla olan fotoğrafları ortaya çıktı

