Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak

EN GOLCÜ TAKIMLARDAN BİRİ Galatasaray, ilk 17 haftada 39 gol atarak Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri oldu. Sarı-kırmızılılar Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında 4'er gol sevinci yaşarken, Trabzonspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında gol bulamadı.

EN SKORER İSİM ICARDI Aslan'da ilk yarıda 11 farklı futbolcu gol attı. Mauro Icardi 9 golle takımın en skorer ismi olurken, Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar golle onu takip etti. Barış Alper Yılmaz 4, Yunus Akgün ve Eren Elmalı 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer gol kaydetti. Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er golle skora katkı verdi.

SAVUNMASIYLA ÖN PLANDA Galatasaray, 17 haftada kalesinde 12 gol gördü ve Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu. Sarı-kırmızılılar 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.

TEK YENİLGİ KOCAELİSPOR'A Aslan, ilk yarıdaki tek mağlubiyetini 12. haftada Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla aldı. Deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Galatasaray, bu alanda da ligin en başarılı takımı oldu.