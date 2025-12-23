Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek üzere birçok isimle görüşüyor. Sırada ise hiç beklenmedik bir futbolcu var. İşte detaylar...
Yıldız futbolcularıyla Süper Lig'de damga vurmayı başaran Galatasaray, yeni takviyelerle daha da güçlenmek amacında. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'tan gelen rapora göre hareket ediyor. Gündeme flaş bir isim girdi.
İLK YARIYI LİDER KAPATTI
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, hücumdaki üretkenliği, savunmadaki direnci ve kadro istikrarıyla şampiyonluk yarışında rakiplerinin önüne geçti.
42 PUANLA ZİRVEDE
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 42 puanla lider olan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3, Trabzonspor'un ise 7 puan önünde yer aldı. Cimbom, devreyi RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek kapattı.
EN GOLCÜ TAKIMLARDAN BİRİ
Galatasaray, ilk 17 haftada 39 gol atarak Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri oldu. Sarı-kırmızılılar Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında 4'er gol sevinci yaşarken, Trabzonspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında gol bulamadı.
EN SKORER İSİM ICARDI
Aslan'da ilk yarıda 11 farklı futbolcu gol attı. Mauro Icardi 9 golle takımın en skorer ismi olurken, Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar golle onu takip etti. Barış Alper Yılmaz 4, Yunus Akgün ve Eren Elmalı 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer gol kaydetti. Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er golle skora katkı verdi.
SAVUNMASIYLA ÖN PLANDA
Galatasaray, 17 haftada kalesinde 12 gol gördü ve Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu. Sarı-kırmızılılar 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.
TEK YENİLGİ KOCAELİSPOR'A
Aslan, ilk yarıdaki tek mağlubiyetini 12. haftada Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla aldı. Deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Galatasaray, bu alanda da ligin en başarılı takımı oldu.
BÜYÜK MAÇLARDA BERABERLİKLER
Galatasaray, ilk yarıda oynadığı üç büyük maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş ile 1-1, Trabzonspor ile 0-0 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak, Beşiktaş ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
17 MAÇIN TAMAMINDA OYNADILAR
Teknik direktör Okan Buruk, ligin ilk yarısında 26 futbolcuya forma verdi. Bu oyuncular arasında Leroy Sane, Gabriel Sara ve Abdülkerim Bardakcı, 17 maçın tamamında görev alarak takımın en istikrarlı isimleri oldu. Abdülkerim, en fazla süre alan futbolcu olarak dikkat çekti.
UĞURCAN DA GÜNAY DA FORMA GİYDİ
Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır, ilk yarıda 10 maçta forma giydi ve bu süreçte 8 gol yedi. Günay Güvenç ise 7 maçta görev aldı, 4 gol yedi ve 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
CUESTA MÜJDESİ
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen isimlerden biri de Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta oldu.
VASCO DE GAMA KARARINI VERDİ
Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yı, beklentilerin karşılanmaması üzerine eylül ayında Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya kiralamıştı. Kolombiyalı stoperin Vasco da Gama ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Cuesta ile yola devam etme kararı aldı. Jogada10'un haberinde, Brezilya ekibinin Kolombiyalı savunmacının sözleşmesini 1,5 milyon euro karşılığında 2026 yılı sonuna kadar uzatacağı ifade edildi.
BREZİLYA'YI ETKİLEDİ
Vasco da Gama formasıyla bu sezon 17 resmi maçta görev alan Carlos Cuesta, 1 gol kaydetti. Brezilya ekibinde gösterdiği performansla düzenli forma şansı bulan 26 yaşındaki savunmacı, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.
KONTRATI SÜRÜYOR
Carlos Cuesta'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Vasco da Gama'nın sözleşme uzatma kararının ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi süreci netleştirmesi bekleniyor.
İLK YOLCU BELLİ OLDU
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılı ekipte yapılacak takviyelerin yanı sıra kadro planlamasında yer almayan isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.
ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Yeni transferlerin yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncular için de kararlar netleşmeye başladı.
YENİ ADRESİ KONYASPOR
Galatasaray'da ilk ayrılığın Berkan Kutlu olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine Süper Lig'de devam edeceği ifade ediliyor.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Berkan Kutlu'nun transferi için Konyaspor ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenilirken, bu transferden sarı-kırmızılıların bonservis geliri beklentisinin olmadığı belirtildi.
YÖNETİM VE TEKNİK HEYET OLUMLU BAKIYOR
Galatasaray cephesi, hem oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir ortama kavuşması hem de kadro planlamasında yer açılması adına ayrılığa olumlu yaklaşıyor. Teknik ekibin yeni sezon planlamasında yer almayan Berkan Kutlu için yolların ayrılmasının kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.
GALATASARAY KARİYERİ
Berkan Kutlu, 2021 yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 4 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. Zaman zaman istikrarlı performanslar sergilese de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin gerisinde kaldı.
SAĞ KANAT İÇİN VIKTOR TSYGANKOV
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için temaslarını sürdürürken, sağ kanat bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
OKAN BURUK'TAN MESAJ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada transfer ihtiyacına dikkat çekmişti. Buruk, yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Savunma, orta saha ve hücum bölgelerine katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
UKRAYNA'DAN FLAŞ İDDİA
Ukrayna basınından Sport UA'nın haberine göre Galatasaray, La Liga ekibi Girona'da forma giyen Viktor Tsygankov ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların, kanat hattına yapılacak takviye için Ukraynalı futbolcuyu radarına aldığı kaydedildi.
6 GOLLÜK KATKISI VAR
28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Girona formasıyla 13 resmi maçta görev aldı. Tsygankov bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 asistlik katkı sağladı.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Asıl mevkisi sağ kanat olan Viktor Tsygankov, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu çok yönlü yapısı, teknik heyetin ilgisini çeken unsurlar arasında yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Ukraynalı futbolcunun Girona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Tsygankov, Dinamo Kiev altyapısında yetişmiş ve 2022-2023 sezonunun devre arasında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Girona'ya transfer olmuştu.
MİLLİ TAKIM DÖNEMİ
Viktor Tsygankov, Ukrayna Milli Takımı formasını bugüne kadar 63 kez giydi. Tecrübeli futbolcu, milli formayla 13 gole imza attı.
Galatasaray'ın sağ kanat için düşündüğü bu hamlenin, ara transfer döneminde somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.