Yine yargıyı tehdit etti! CHP lideri Özgür Özel'den Akın Gürlek'e skandal ifadeler: "Senin alnını karışlayacağım"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta Beyoğlu'nda yapıldı. Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in masumiyetine inandıklarını belirtti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BİR TEHDİT DAHA: "SENİN ALNINI KARIŞLAYACAĞIM"
Miting sırasında tarafsız yargıyı hedef alan Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehditkar ifadeler kullandı.
Özel, mitingde Akın Gürlek için "Senin alnını karışlayacağım." ifadelerini kullandı.
GÜRLEK'E TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı 'seyyar giyotin' ifadesi nedeniyle açılan davada, manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Özel'in 6 farklı grup toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle, Gürlek'e yasal faizi hariç toplam 480 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.