PODCAST CANLI YAYIN

Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım

Türkiye 1 Ocak'ta Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşuyor... Programa ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, vatandaşlara çağrı yaparak, "Ateşkesle birlikte dünya sessizliğe büründü. Sessizliği bozalım" dedi.

Türkiye yine Gazze için ses yüseltiyor...

1 OCAK'TA GALATA'YA
Milli İrade Platformu öncülüğünde, 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 1 Ocak sabahıGalata Köprüsü üzerinde toplanacak olan yüz binler, hem şehitlerimizi anacak hem de Gazze'deki soykırıma karşı tek yürek olacak.

1 Ocak'taki Gazze buluşmasına doğru

TÜGVA BAŞKANI A HABER'E KONUŞTU: SESSİZLİĞİ BOZALIM
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de programa ilişkin açıklamalarda bulunarak vatandaşlara çağrı yaptı.

Beşinci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünyanın bir coğrafyasında soluksuz ve sınırsızca kan akıtılıyor. Bu noktada biz tarihe 3. kez not düşmek üzere tekrardan Galata Köprüsü'nde eylem yapmaya karar verdik. Bu soykırıma çok güçlü bir şekilde 'dur' dememiz gerekiyor. Kanıksamadan, sinmeden, susmadan orada yaşanan bütün dramları dünya medyasına ve kamuoyuna taşımak zorundayız.

"Bu çağrımıza herkes yanıt vermeye başladı. 4 büyük spor kulübümüzün başkanları da kendi taraftarlarına çağrıda bulundu. Bursaspor, Göztepe derken bütün spor kulüplerimiz bu sürece dahil oldu. Aslında Türkiye, Filistin konusunda tek vücut haline dönüşerek tepkisini iri ve diri bir şekilde vermeye başladı. Bu bizler için gurur verici bir tablo.

DÜNYANIN SESSİZLİĞİNİ BOZALIM

"Katil İsrail'in en fazla istediği şey dünyanın bu soykırıma karşı sessizleşmesi, bunu kanıksaması ve buna alışması. Ateşkes süreciyle beraber başlayan sivil taraftaki bu sessizliği, bizler inşallah o gün Galata Köprüsü'nde yırtıp atacağız.

1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsüne! Bilal Erdoğandan çağrı: Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsüne! Bilal Erdoğandan çağrı: Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor

