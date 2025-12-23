Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım

1 OCAK'TA GALATA'YA Milli İrade Platformu öncülüğünde, 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 1 Ocak sabahıGalata Köprüsü üzerinde toplanacak olan yüz binler, hem şehitlerimizi anacak hem de Gazze'deki soykırıma karşı tek yürek olacak.

Beşinci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünyanın bir coğrafyasında soluksuz ve sınırsızca kan akıtılıyor. Bu noktada biz tarihe 3. kez not düşmek üzere tekrardan Galata Köprüsü'nde eylem yapmaya karar verdik. Bu soykırıma çok güçlü bir şekilde 'dur' dememiz gerekiyor. Kanıksamadan, sinmeden, susmadan orada yaşanan bütün dramları dünya medyasına ve kamuoyuna taşımak zorundayız.

"Bu çağrımıza herkes yanıt vermeye başladı. 4 büyük spor kulübümüzün başkanları da kendi taraftarlarına çağrıda bulundu. Bursaspor, Göztepe derken bütün spor kulüplerimiz bu sürece dahil oldu. Aslında Türkiye, Filistin konusunda tek vücut haline dönüşerek tepkisini iri ve diri bir şekilde vermeye başladı. Bu bizler için gurur verici bir tablo.