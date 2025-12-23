Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarıı paylaştı. Kadıköy'deki derbiden galip ayrılan taraf, Vaclav Cerny'nin golleriyle ve 2-1'lik skorla Kartal oldu. İşte atılan goller...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
Zorlu randevuda 33. dakikada Vaclav Cerny takımını 1-0 öne geçirdi. 43'te Marco Asensio penaltıdan skoru eşitledi. İlk devre 1-1 sona erdi.
Çek yıldız skoru ikinci yarıda da sahneye çıkarak 3 puanı getirdi.
Kanarya bir sonraki maçında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
MAÇIN GOLLERİ
GOL: FENERBAHÇE 0 - 1 BEŞİKTAŞ | VACLAV CERNY
GOL: FENERBAHÇE 1 - 1 BEŞİKTAŞ | MARCO ASENSİO
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Beşiktaş atağında sağ taraftan açılan ortada sol çaprazdaki Jurasek'in gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
18. dakikada savunma arkasına atılan pasta sağ çaprazda topla buluşan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada kaleye sırtı dönük olan Abraham'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cerny'nin dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ın ayaklarının arasından ağlarla buluştu. 0-1
42. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası bir önceki pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Mert Müldür'ün Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
43. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Asensio, yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
54. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrası savunmadan seken topa Bartuğ, ceza yayı gerisinden sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
55. dakikada Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkarken İsmail'in kaptırdığı top Orkun'da kaldı. Bu oyuncunun yay üzerinden vuruşunda kaleci Tarık, soluna gelen topu kornere çeldi.
56. dakikada Orkun'un sol taraftan sağ ayağıyla açtığı ortada altıpasta Emirhan'ın sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Tarık yakın köşeye gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
90+1. dakikada Rashica'nın pasında sağ tarafta topla buluşan Cerny'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
TEDESCO'DAN DERBİDE 4 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan derbide Eyüpspor maçına göre zorunlu rotasyona gitti.
ZORUNLU EKSİKLER KADROYU DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı, Anderson Talisca ise cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı. Tedesco, bu eksiklerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
FENERBAHÇE'NİN DERBİ 11'İ
Sarı-lacivertliler Beşiktaş karşısına Tarık Çetin kalede olmak üzere çıktı. Savunma hattı Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluştu. Orta sahada Bartuğ Elmaz ile İsmail Yüksek görev alırken, kanatlarda Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski forma giydi. Forvet arkasında Marco Asensio yer aldı, gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.
YEDEK KULÜBESİNDE GENÇ AĞIRLIĞI
Fenerbahçe'de yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Mustafa Serhan Kök, Haydar Karataş ve Alaettin Ekici yer aldı.
TRİBÜNLERDE YOĞUN İLGİ
Hafta içi oynanmasına ve karşılaşmanın açık kanalda yayınlanmasına rağmen Fenerbahçe taraftarı derbiye büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli tribünler büyük ölçüde dolarken, taraftarlar maç boyunca takımlarına güçlü destek verdi.
FENERBAHÇE'DE 13 EKSİK
Sarı-lacivertliler derbide toplam 13 oyuncusundan yararlanamadı. Fred Rodrigues cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri milli takımlarda bulunmaları sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Ederson Moraes ve Jhon Duran özel izinli olurken, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroya dahil edilmedi.
Ayrıca kadro dışı olan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile hakkındaki soruşturma nedeniyle Mert Hakan da maç kadrosunda yer almadı.
YEDEK KULÜBESİNE ALTYAPIDAN TAKVİYE
Teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan eksikler nedeniyle yedek kulübesini altyapıdan genç oyuncularla güçlendirdi. Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş, Alaettin Ekici ve Mustafa Serhan Kök teknik heyetten şans bekleyen isimler oldu.
İKİ FUTBOLCU İLK KEZ DERBİDE
Fenerbahçe'de kaleci Tarık Çetin ile Bartuğ Elmaz, kariyerlerinde ilk kez Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Genç stoper Yiğit Efe Demir ve altyapıdan gelen diğer genç oyuncular da ilk derbi deneyimleri için kulübede bekledi.
SERGEN YALÇIN'DAN DERBİDE 5 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Çaykur Rizespor ile oynanan son karşılaşmaya göre derbiye 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Chobani Stadı'ndaki mücadelede farklı bir ilk 11'le sahada yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN DERBİ 11'İ
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin ve Tammy Abraham ilk 11'iyle çıktı.
YEDEK KULÜBESİNDE DENEYİMLİ VE GENÇ İSİMLER
Siyah-beyazlı ekipte yedek kulübesinde Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve Ahmet Sami Bircan görev bekledi.
SAVUNMA VE ORTA SAHADA ROTASYON
Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 yendikleri maçın ardından kadroda değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'i sahaya sürdü. Orta sahada ise Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine Salih Uçan ile Devrim Şahin'e forma verdi.
ÜÇ FUTBOLCU İLK KEZ FENERBAHÇE DERBİSİNDE
Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin, Sergen Yalçın'ın tercihiyle kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Taylan Bulut ise süre almaları halinde ilk derbi deneyimlerini yaşayacak isimler arasında yer aldı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI DEPLASMANDA DA YANINDA
Siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Öğle saatlerinde Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı futbolseverler, akşam saatlerinde Chobani Stadı'na geçerek takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı, maç öncesinde tribünlerde yerini aldı.
RAFA SILVA DERBİ KADROSUNDA YER ALMADI
Beşiktaş'ta Rafa Silva, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı. Ligde Çaykur Rizespor maçında uzun bir aranın ardından yedek kulübesinde bulunan Portekizli futbolcu, bu kez de derbi kadrosuna alınmadı. Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmıştı.
DERBİ ÖNCESİ FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı. Futbolcular, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme çağrıda bulundu.
CERNY'DEN KADIKÖY'DE YİNE SAHNE
Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, Fenerbahçe derbisinde attığı golle Kadıköy'deki etkisini bir kez daha gösterdi. Çek futbolcu, 2025 yılı içinde sarı-lacivertlilere karşı Kadıköy'de 3. kez fileleri havalandırdı.
ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ
Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Rangers döneminde de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı dikkat çeken performanslar sergilemişti. İskoç ekibinin formasıyla İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda iki kez gol sevinci yaşayan Cerny, bu istatistiğini Beşiktaş formasıyla da sürdürdü.
DERBİDE İLK GOLÜ ATTI
Beşiktaş formasıyla Kadıköy'e çıkan Vaclav Cerny, Fenerbahçe derbisinde yine sahneye çıktı. Tammy Abraham'ın asistinde ceza sahasında soğukkanlı bir vuruş yapan Çek oyuncu, siyah-beyazlıların maçtaki ilk golünü kaydetti.
FENERBAHÇE AĞLARINI PENALTILARDA DA SARSTI
Vaclav Cerny, Rangers formasıyla İskoçya'da oynanan karşılaşmada da seri penaltı atışlarında Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Bu golle birlikte Cerny, sarı-lacivertli rakibe karşı farklı organizasyonlarda etkili olmayı sürdürdü.
DERBİLERDE ÖNE ÇIKAN İSİM
Kadıköy'deki performansıyla dikkat çeken Vaclav Cerny, Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle Beşiktaş taraftarının da özel ilgisini çekti. Çek futbolcunun derbilerdeki bu istikrarlı görüntüsü, sezonun ilerleyen bölümünde siyah-beyazlılar adına önemli bir koz olarak görülüyor.
ASENSIO'DAN BEŞİKTAŞ'A BİR GOL DAHA
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, Beşiktaş karşısında bu sezonki ikinci golünü kaydetti. İspanyol oyuncu, derbi maçlarda etkili performansını Türkiye Kupası'nda da sürdürdü.
PENALTIYI GOLLE SONUÇLANDIRDI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmada kazandığı penaltıda topu Marco Asensio'ya emanet etti. Tecrübeli futbolcu, soğukkanlı bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına katkı sağladı.
DERBİLERDE ETKİLİ PERFORMANS
Asensio, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan lig maçında da Beşiktaş filelerini havalandırmıştı. Türkiye Kupası'ndaki bu golle birlikte siyah-beyazlılara karşı bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşayan İspanyol yıldız, derbilerdeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
FENERBAHÇE'DE GÜVEN VERİYOR
Marco Asensio'nun kritik maçlarda sorumluluk alması ve penaltıdaki başarısı, teknik heyet ve taraftarlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin önemli maçlardaki en güvenilir isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
DERBİDE VAR DEVREYE GİRDİ, FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasında VAR kararı maça damga vurdu. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan pozisyon sonrası sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı.
MERT MÜLDÜR YERDE KALDI
Karşılaşmanın 40. dakikasında Fenerbahçe'de Mert Müldür, Beşiktaşlı Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirirken, pozisyon VAR incelemesine takıldı.
VAR UYARISI GELDİ
VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, söz konusu pozisyonu incelemesinin ardından orta hakem Oğuzhan Çakır'ı kenara davet etti. Monitör başına gelen Çakır, pozisyonu ekrandan tekrar izledi.
PENALTI KARARI VERİLDİ
Pozisyonu değerlendiren Oğuzhan Çakır, inceleme sonrası Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi. Bu karar, sarı-lacivertli tribünlerde sevinçle karşılanırken, maçın tansiyonunu da yükseltti.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ TEPKİ GÖSTERDİ
Penaltı kararının ardından Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet hakeme itirazlarda bulundu. Siyah-beyazlı cephe, kararın hatalı olduğu yönünde yoğun tepki gösterdi. Derbi mücadelesinde VAR müdahalesi, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.