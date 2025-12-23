Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe be Beşiktaşlı futbolcular sahaya Filistin'e destek çağrısının yer aldığı pankartla sahaya çıktı (AA)

DERBİ ÖNCESİ FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı. Futbolcular, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme çağrıda bulundu.

CERNY'DEN KADIKÖY'DE YİNE SAHNE

Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, Fenerbahçe derbisinde attığı golle Kadıköy'deki etkisini bir kez daha gösterdi. Çek futbolcu, 2025 yılı içinde sarı-lacivertlilere karşı Kadıköy'de 3. kez fileleri havalandırdı.

ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Rangers döneminde de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı dikkat çeken performanslar sergilemişti. İskoç ekibinin formasıyla İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda iki kez gol sevinci yaşayan Cerny, bu istatistiğini Beşiktaş formasıyla da sürdürdü.

DERBİDE İLK GOLÜ ATTI

Beşiktaş formasıyla Kadıköy'e çıkan Vaclav Cerny, Fenerbahçe derbisinde yine sahneye çıktı. Tammy Abraham'ın asistinde ceza sahasında soğukkanlı bir vuruş yapan Çek oyuncu, siyah-beyazlıların maçtaki ilk golünü kaydetti.

FENERBAHÇE AĞLARINI PENALTILARDA DA SARSTI

Vaclav Cerny, Rangers formasıyla İskoçya'da oynanan karşılaşmada da seri penaltı atışlarında Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Bu golle birlikte Cerny, sarı-lacivertli rakibe karşı farklı organizasyonlarda etkili olmayı sürdürdü.

DERBİLERDE ÖNE ÇIKAN İSİM

Kadıköy'deki performansıyla dikkat çeken Vaclav Cerny, Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle Beşiktaş taraftarının da özel ilgisini çekti. Çek futbolcunun derbilerdeki bu istikrarlı görüntüsü, sezonun ilerleyen bölümünde siyah-beyazlılar adına önemli bir koz olarak görülüyor.