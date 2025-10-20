CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"

"CHP yöneticileri muhalefet yapma adına 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin, milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP yönetimi artık kendilerini 'siyasi parti' yöneticisi olmaktan çıkarmış, 'husumet üretim merkezi' haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

HUKUK ZEMİNİNDE TAVİZSİZ KARŞILIK VERECEĞİZ Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

Yayman, "CHP'nin şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelen siyasi hükümsüzlerinin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi. Ayrıca, yirmi yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alan CHP'nin hâlâ aynı kin ve hazımsızlıkla hareket ettiğini ifade etti.

BİR TEPKİ DE AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAYMAN'DAN AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yayman, Başarır'ın ifadelerinin siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dili olduğunu vurguladı.

AK Parti'li Yayman, CHP'nin 75 yıldır tek başına iktidar olamadığını hatırlatarak, "Milletimiz sizin ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış, fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor" diye konuştu.

Yayman, muhalefetin nezaket, edep ve siyasi ahlak anlayışından yoksun olduğunu belirterek, CHP'nin demokratik muhalefet yerine düşmanlık siyaseti yürüttüğünü kaydetti.

Açıklamasını, "Millet, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da, had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil; milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak" sözleriyle sonlandırdı.