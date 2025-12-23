PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol

Son dakika: İstanbul’un en popüler eğlence mekânlarından biri olan ve “mahremiyet” vaadiyle tanınan “Kütüphane” adlı işletmeye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan işletme müdürü Yaşar Koz ve eski sahibi Umut Evirgen savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında tanık ifadelerinde adı geçen Etiler'deki "Kütüphane" adlı eğlence mekanına tekrar operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın

Yaşar Koz.Yaşar Koz.

İKİ İSME ADLİ KONTROL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Umut EvirgenUmut Evirgen

Umut Evirgen'in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

KÜTÜPHANE'YE BİR BASKIN DAHA DÜZENLENMİŞTİ

Görevden alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında dikkat çekici bir adım daha atıldı. Soruşturmada ifade veren bazı tanıkların, Ersoy ile birlikte Etiler'deki "Kütüphane" adlı eğlence mekanında uyuşturucu kullandıklarını öne sürmesinin ardından, söz konusu adrese narkotik ekipleri tarafından gece yarısı baskın düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, devam eden adli süreçte üç kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Dosyada Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında, kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanımına imkan sağladığı, eve gelen bazı kadınlara uyuşturucu temin ettiği ve bu ilişkiler üzerinden maddi ve sektörel menfaat elde edildiği iddiaları yer alıyor.

GİZEMİYLE BİLİNEN ETİLER KÜTÜPHANE

Soruşturma kapsamında gündeme gelen Etiler'deki "Kütüphane", İstanbul gece hayatının en kapalı ve en gizemli mekanlarından biri olarak biliniyor. "Speakeasy" konseptiyle işletilen mekanın tabelası bulunmuyor; giriş, kitap raflarıyla kaplı bir kütüphaneden sağlanıyor.

İçeride fotoğraf ve video çekimine kesinlikle izin verilmiyor. Telefonunu çıkaran müşterilere anında müdahale ediliyor, çekilen görüntülerin tamamen silindiği belirtiliyor. Bu nedenle mekana dair sosyal medyada paylaşılan tek kareler, girişteki kütüphane kapısının önünde çekilen fotoğraflarla sınırlı kalıyor.

Yaklaşık 50–60 metrekarelik, penceresiz ve sınırlı kapasiteye sahip olan Kütüphane'ye giriş ise rezervasyon ve referansla mümkün oluyor. Mekan, bu "ulaşılamazlık" algısı sayesinde kısa sürede iş, sanat ve cemiyet dünyasının en çok konuşulan adreslerinden biri haline geldi.

Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği Kütüphaneye narkotik baskınMehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği Kütüphaneye narkotik baskın

