KÜTÜPHANE'YE BİR BASKIN DAHA DÜZENLENMİŞTİ



Görevden alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında dikkat çekici bir adım daha atıldı. Soruşturmada ifade veren bazı tanıkların, Ersoy ile birlikte Etiler'deki "Kütüphane" adlı eğlence mekanında uyuşturucu kullandıklarını öne sürmesinin ardından, söz konusu adrese narkotik ekipleri tarafından gece yarısı baskın düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, devam eden adli süreçte üç kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Dosyada Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında, kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanımına imkan sağladığı, eve gelen bazı kadınlara uyuşturucu temin ettiği ve bu ilişkiler üzerinden maddi ve sektörel menfaat elde edildiği iddiaları yer alıyor.