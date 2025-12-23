PODCAST CANLI YAYIN

Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti

Suriye’de DEAŞ tezgahını İsrail yönetiyor. Suriye’nin Palmira kenti ve ABD’de Bondi sahilindeki saldırıları DEAŞ’ın düzenlediği iddia edilirken ABD’nin bölgeyi tehdidiyle DEAŞ tezgahının yeniden kurulduğu anlaşılmıştı. Son olarak dün terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG Halep’te Suriye ordusuna saldırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin paylaşımı ise SDG’nin ipini Tel Aviv’in tuttuğunu açıkça gözler önüne serdi.

İsrail terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek Suriye'yi işgal etmeye çalışıyor. Suriye'de DEAŞ tezgahı yeniden kurulurken baş şüpheli İsrail.

Terör örgütü YPG/SDG Suriye'ye saldırdı, AATerör örgütü YPG/SDG Suriye'ye saldırdı, AA

SURİYE'DE DEAŞ TEZGAHI

Geçtiğimiz hafta Suriye'nin Palmira kentinde uluslararası koalisyon güçlerine saldırı düzenlenmişti. ABD saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediğini iddia ederek bir hafta aranın ardından Suriye'de çok sayıda noktaya saldırdı. Son olarak terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG, dün Halep'te Suriye ordusuna bağlı iç güvenlik noktalarını hedef aldı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'ye saldırısına tepki, AATerör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'ye saldırısına tepki, AA

SDG İSRAİL'İN İPİYLE HAREKET EDİYOR

Diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğinde Suriye yeniden ayağa kalkıyor ve SDG'nin entegrasyonu için adımlar atılıyor. İsrail SDG'nin entegrasyonunu engellemek için 10 Mart mutabakatından bu yana çok sayıda hamle yaptı. Tüm bu hamlelerin sonunda SDG Halep'i hedef alarak İsrail'in aparatı olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

İSRAİL RESMEN İTİRAF ETTİ

İsrail de DEAŞ tezgahını gizlemiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda SDG'yi entegrasyonu engelleyecek şekilde yönlendirdiklerini ve bölgede yeniden DEAŞ tezgahı kurduklarını resmen itiraf etti.

IDF paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüIDF paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'DE DE SURİYE'DE DE ARKASINDA İSRAİL VAR

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bondi saldırısından sorumlu teröristlerin arabasında IŞİD bayrağı vardı.

Hamas teröristlerinin üzerinde de IŞİD bayrakları bulundu.

Bu, bu ay Suriye'de ABD askerî yetkililerini hedef alan aynı IŞİD.

Çünkü IŞİD, cihatçı olmayan herkesi hedef alır.

Ülkenize giren terörle mi mücadele ediyorsunuz, yoksa onu küreselleştirmek için sloganlar mı atıyorsunuz?

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan paylaşım Suriye'nin işgalini amaçlayan sürecin Tel Aviv tarafından yönetildiğini açıkça ortaya koyuyor.

Bakan Fidan ve Şeybani, AABakan Fidan ve Şeybani, AA

ŞAM'DAN SAATLER ÖNCE MÜDAHALE MESAJI

SDG'nin Halep'e saldırısından saatler önce ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti. Şeybani, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığını belirterek askeri müdahalenin değerlendirildiğini bildirmişti. Bakan Fidan ise, SDG'nin İsrail ile iş birliği yaparak entegrasyonu uzattığını ifade etmişti.

Takvim aylardır yazıyor! Kıblesini İsraile çeviren SDG devirdiği masanın altında kalacak: Halepte şiddetli çatışmalarTakvim aylardır yazıyor! Kıblesini İsraile çeviren SDG devirdiği masanın altında kalacak: Halepte şiddetli çatışmalar

Ankara ve Şamdan SDGye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamlaAnkara ve Şamdan SDGye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla

Suriyede DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmirada yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trumptan tehditSuriyede DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmirada yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trumptan tehdit

