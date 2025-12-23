Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti

Geçtiğimiz hafta Suriye 'nin Palmira kentinde uluslararası koalisyon güçlerine saldırı düzenlenmişti. ABD saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediğini iddia ederek bir hafta aranın ardından Suriye'de çok sayıda noktaya saldırdı. Son olarak terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG, dün Halep 'te Suriye ordusuna bağlı iç güvenlik noktalarını hedef aldı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'ye saldırısına tepki, AA

SDG İSRAİL'İN İPİYLE HAREKET EDİYOR

Diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın liderliğinde Suriye yeniden ayağa kalkıyor ve SDG'nin entegrasyonu için adımlar atılıyor. İsrail SDG'nin entegrasyonunu engellemek için 10 Mart mutabakatından bu yana çok sayıda hamle yaptı. Tüm bu hamlelerin sonunda SDG Halep'i hedef alarak İsrail'in aparatı olduğunu açıkça gözler önüne serdi.

İSRAİL RESMEN İTİRAF ETTİ

İsrail de DEAŞ tezgahını gizlemiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda SDG'yi entegrasyonu engelleyecek şekilde yönlendirdiklerini ve bölgede yeniden DEAŞ tezgahı kurduklarını resmen itiraf etti.