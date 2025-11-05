PODCAST CANLI YAYIN

Algı operasyonu fail: Akın Gürlek'i hedef aldı! CHP'li Özel'in 'Lüksemburg' iftirası elinde patladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibinin İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel rüşvet ve usulsüzlük iddialarını görmezden gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında iftira siyasetine soyundu. CHP'li Özel, Gürlek’in başsavcı olduktan sonra Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketinden maaş aldığı yönünde asılsız iddialarda bulundu. Ancak yapılan incelemelerde, Gürlek’in söz konusu dönemde Adalet Bakan Yardımcısı olduğu, başsavcılık görevine daha sonra atandığı ve göreve atanır atanmaz bahse konu şirketten istifa ettiği öğrenildi. Böylece Özel’in algı operasyonu elinde patladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında algı operasyonuna soyundu.

CHP'li Özel, Gürlek'in başsavcılık görevi dışında başka bir kurumdan gelir elde ettiğini öne sürdü.

4 Kasım'da Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi?" diye soran Özel, İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Gürlek'in, başsavcılık görevine atandıktan sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini ve dokuz ay boyunca Euro bazında maaş aldığını öne sürdü.

CHP'Lİ ÖZEL'İN 'LÜKSEMBURG' İFTİRASI ELİNDE PATLADI
Ancak iddianın ardından yapılan incelemelerde olayın asılsız olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmadan önceye denk geliyor. Gürlek, söz konusu tarihlerde Adalet Bakan Yardımcılığı görevindeydi. Bakan yardımcıları hâkim-savcı sınıfından sayılmadığı için, bu dönemde elde edilen gelirler yasal çerçeve içinde değerlendiriliyor. Bu nedenle Özgür Özel'in dile getirdiği iddiaların gerçeklerle örtüşmediği ve provokatif nitelik taşıdığı belirtildi.

BAŞSAVCILIĞA ATANINCA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcı olunca HSK tarafından Hakim-Savcı sınıfından çıkarılmıştı. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandığında yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

