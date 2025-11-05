Algı operasyonu fail: Akın Gürlek'i hedef aldı! CHP'li Özel'in 'Lüksemburg' iftirası elinde patladı

4 Kasım'da Akın Gürlek 'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi?" diye soran Özel, İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Gürlek'in, başsavcılık görevine atandıktan sonra Eti Maden 'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini ve dokuz ay boyunca Euro bazında maaş aldığını öne sürdü.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

CHP'Lİ ÖZEL'İN 'LÜKSEMBURG' İFTİRASI ELİNDE PATLADI

Ancak iddianın ardından yapılan incelemelerde olayın asılsız olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmadan önceye denk geliyor. Gürlek, söz konusu tarihlerde Adalet Bakan Yardımcılığı görevindeydi. Bakan yardımcıları hâkim-savcı sınıfından sayılmadığı için, bu dönemde elde edilen gelirler yasal çerçeve içinde değerlendiriliyor. Bu nedenle Özgür Özel'in dile getirdiği iddiaların gerçeklerle örtüşmediği ve provokatif nitelik taşıdığı belirtildi.