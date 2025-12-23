CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu! Ankara'da özel jet düştü: Enkazına ulaşıldı
Son dakika: Falcon- 50 tip iş jeti Ankara’da düştü. Kazanın ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Uçağın içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad da bulunuyordu. Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
Son dakika haberi... Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir iş jeti kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu.
Jetin içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve 4 kişinin bulunduğu öğrenildi.
DÜŞEN JETİN ENKAZINA ULAŞILDI
Haymana’da düşen uçağın parçalarına ulaşılmaya başlandı.
Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda ve beraberindeki heyet bulunuyordu.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı özel bilgilere göre; Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel jet Ankara'dan havalanıyor. Uçak havada elektirik arızası veriyor. Arıza bildirimi de kuleye yapılıyor. Uçak geri dönüşe geçiyor, acil iniş bildiriyor.
LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında olduğu beş yolcu bulunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:
"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.
Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
UÇUŞLARA KAPATILDI
Olay sonrası Ankara hava sahası uçuşlara kapatıldı.
ÖZEL JET İLE RDAR BAĞLANTISI KESİLDİ
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi.