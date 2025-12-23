CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu! Ankara'da özel jet düştü: Enkazına ulaşıldı

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında olduğu beş yolcu bulunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."