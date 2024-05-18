Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!

HİKAYE YAZARI İPLİKÇİ EŞ KONTENJANINDAN ROMA'DA
İmamoğlu'nun Roma'ya götürdüğü 36 ismin arasında daha çok spor muhabirleri yer alırken Ruşen Çakır'ın eşi yazar Müge İplikçi'nin de listede bulunması dikkatlerden kaçmadı. Gazeteci olmayan İplikçi'nin eş kontenjanından Roma'ya gittiği tahmin ediliyor.
ROMA'DA İSRAFA KOŞUN
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyadan Roma gezisiyle ilgili yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu'nun kalabalık bir ekiple Roma çıkarması yaptığını yazan Mengü, "İmamoğlu'nun içinde gazetecilerin de bulunduğu kalabalık heyetle yaptığı Roma çıkarması konuşuluyor. Ben de YouTube da ele alıyorum. Programın siyasi yanı bir tarafa, ilk kez bir basın heyeti gezisinde gördüğüm ve tebrik etmek istediğim bir uygulamayı paylaşmak istiyorum."
"Program elbette oldukça yoğundu, toplantıların ardından Ekrem İmamoğlu ile gazetecilerin soru cevap için bir araya gelmesi gece yarısını buldu. Spor A.Ş genel müdürü Renay Onur dönmeden önce hızlıca Roma'yı görmek isteyen gazetecilere 10 buçuk kilometrelik bir koşu parkuru çıkardı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi pek rağbet görmedi :)) Renay beyle ikimiz koştuk. Ancak yine de fikri çok iyi buldum ve teşekkür etmek istiyorum Bu vesileyle metro duraklarından birine tırmanış duvarı konma projesinin de olduğunu, Ekrem İmamoğlu ve eşinin Haliç'te zaman zaman sabahları kürek çektiğini de öğrenmiş bulundum." diyerek Roma'daki koşu rotasını paylaştı.
LÜKS YEMEK: RESTORANTININ BAŞINDA ŞEF FRANCESCO BONANNI VAR
Öte yandan otelin restoranında yer alan lüks yemek fiyatları da tartışma konusu oldu. Otelin restoran menüsünde ıstakoz, ahtapot, ördek, karides gibi yemekler yer alırken bazı yemek fiyatlarının binlerce lirayı bulduğu görüldü. Otelin web sitesinde restoranıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:
"Gurme etkileri ve modern deneysel yetenek, özenli hizmet ve davetkar atmosferlerle, en yüksek İtalyan gastronomi geleneğinin tatları ve aromaları arasında duyusal bir yolculuk.
Unutulmaz bir happy hour ve kokteyller için otelin şık restoranında ve lounge barın sofistike ortamında ortaya çıkan bir yolculuk.
Akdeniz lezzetlerini ve yöresel spesiyalleri bir araya getiren, hem göze hem damağa hitap eden romantik, seçkin bir restoran. Klasik mobilyalar, kusursuz hizmet ve park manzarasıyla daha da büyüleyici hale gelen ayrıcalıklı bir ortamda."
Şef Francesco Bonanni'nin başında olduğu otelin restoranının menüsü ve fiyatları ise şöyle:
RESTORAN MENÜSÜ
Diyet seçenekleri Glutensiz, Vejetaryen yemekleri
Başlangıçlar - yenilik
Cardoon Parmigiana, Cesanese sosu ve Cardoncelli mantarı üzerine ördek konfit €28
Siyah renkte pişirilmiş kalamar yumurtası, soya, manda kreması ve trüf mantarı ile 22 €
Ekmek ve kuzu cannoli, sebze bahçesinde tandırda ve kahvede €26
Kırmızı karidesli tartarlı Blinis, pack choi, Agerola'dan fior di latte DOP, Giaveri havyarı ve hamsi sosu €28
Başlangıçlar - gelenek
Carrozza ve porcini mantarlı mozzarella 20€
Ahtapot Katalanca €28
Nohut kremalı Roma usulü morina filetosu 23 €
Kurutulmuş et çeşitleri: paleta de bellota, Toskana finocchiona PGI, trüf mantarlı yaban domuzu mortadella, füme Angus, Arnad domuz yağı €28
İlk kurslar - yenilik
Şampanya kremalı, çiğ karidesli ve turplu Dashi risotto €25
Votka 2.0 ile doldurulmuş Maltagliato 22 €
Ördek, şalgam yeşillikleri ve yaban mersinli mavi bufalo kremalı Kamut fettuccine €25
Istakoz, Cardoncelli mantarı, mercan kreması ve trüf mantarlı spagetti mancini €35
İlk kurslar - gelenek
Roma geleneği €19
Carbonara, matriciana veya cacio e pepe
Geleneğe göre Bolonez lazanyası 24 €
Aurora soslu ricotta ve ıspanaklı yumurtalı cannelloni 24 €
Kremalı kamut fettuccine, tereyağı ve 24 aylık parmesan €19
İkinci kurslar - yenilik
Yeni Rossini tarzı ördek göğsü €36
Bellota domuz pluma, kara lahana ve balkabağı köfteli otlar ile €38
Arnad domuz yağı, şalgam yeşillikleri, ıstakoz, portakal zabaglione ve maracuja ceviche ile dolomit kömürü €45
Günün modern çorbası €48
İkinci kurslar - gelenek
Yeşil biberli dana fileto €40
Günün ızgara etleri, mevsim mezeleri ile €45
Düşük sıcaklıkta pişirilip ızgarada pişirilen tavuk şnitzel, patatesle servis edilir €28
Denizlerimizden günün avı €48
Tatlılar - yenilik
Eggomisu 14 €
Pauline Borghese tart tatin, siyah susamlı dondurma ve tuzlu karamel ile 14 €
Gianduia kalpli Canederli, nar jeli ve meyve salatası 14 €
Kremalı piña colada 14 €
Tatlılar - gelenek