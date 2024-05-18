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Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma'ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptı, İtalya'nın başkenti Roma'da 16 Mayıs'ta imzalandı. İmza töreni için Roma'ya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 45'i basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafile eşlik etti. İmamoğlu'nun sadece imza töreni için bu kadar büyük bir ekiple Roma'ya çıkarma yapması devletin tasarruf tedbirlerine açıkladığı günlerde tartışma konusu oldu. İmamoğlu ve yanındakilerin Roma'da kaldıkları Parco Dei Principi Grande Hotel'in tek gecelik fiyatının neredeyse 100 bin TL'yi bulduğu bildirilirken, geziye katılan CHP'li gazeteciler arasında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök de yerini aldı.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 11:36 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 12:15
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!

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İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için İtalya'nın başkenti Roma'ya giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kalabalık bir basın davetlisi de eşlik etti.

CHP'Lİ FONDAŞLARLA ROMA SEYAHATİ
Kafilenin THY'den kiralanan Çekmeköy isimli Boeing-737 model uçakla 16 Mayıs günü sabah saatlerinde uçtukları Roma'dan 17 Mayıs günü akşam saatlerinde İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

UÇAĞIN KİRASI İBB'DEN
189 yolcu kapasiteli Boeing-737 model uçağın kirasının ise İBB tarafından ödendiği ifade ediliyor. Uçakta Ekrem İmamoğlu başta Ertuğrul Özkök olmak üzere gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İBB'nin Roma çıkarmasında kafileye CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik ederken, TBMM veya İBB Meclis Grubu'ndaki diğer partilerden isimler kafiliye dahil edilmedi.

CHP'Lİ GAZETECİLER EKİPTE YER ALDI
Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Can Özçelik, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi isimlerin yer aldığı 73 kişilik grup, geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da konaklayarak geçirdi.

DEVLET TASARRUF AÇIKLIYOR İMAMOĞLU BASIN ORDUSUYLA ROMA'DA
Devletin tasarruf tedbirleri açıkladığı günlerde İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'da kaldığı otel ve fiyatları ise sosyal medyada gündem yarattı.

TEK GECELİK LÜKS ODA FİYATI NEREDEYSE 100 BİN TL
5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel'in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro'dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro'ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor. Erken rezervasyonlarda ise bu fiyatlar 20 bin lira ile 50 bin liraya kadar düşüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
İmamoğlu'nun 73 kişilik bir heyetle Roma'ya gitmesi tartışma yarattı. Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar, oteldeki lükse ve harcanan paralara tepki gösterdi.

GAZETECİLERİN LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Seçim dönemi israfı bitirdik diyerek seçim kampanyası yürüten İmamoğlu'nun Roma'ya yaptığı çıkarmada yer alan gazetecilerin listesi de ortaya çıktı. İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Ertruğrul Özkök, Ruşen Çakır, Nevşin Mengü ve Fatih Altaylı geziye davet edilenleri arasında. Ancak Altaylı'nın yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Roma'ya gidemediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İşte uçaktaki 36 gazetecinin tam listesi:

İsmail Saymaz, Sözcü
Alişer Delek, Sözcü TV Genel Müdürü
Barış Pehlivan, Cumhuriyet
Kürşad Oğuz, HalkTV
Nevşin Mengü, YouTube yayıncısı ve Now TV programcısı
Gülşah İnce, Gazeteci
Ertuğrul Özkök, Gazeteci
Ayhan Dursun, Gazeteci
Can Özçelik, Gazeteci
Yavuz Oğhan, Gazete Pencere
Erkut Öztürk, Tivibu
İsmail Er, Hürriyet
Murat Ağca, Sports TV
Ali Emre Dedeoğlu, NTV Spor
Mustafa Karagöl, İHA
Uğur Demirkırdı, DHA
İlhan Uzundurukan, Sports TV
Mehmet Fatih Duman, AA
Mehmet Ayan, HaberTürk
Elvan Arat, NowTV Spor
Bağış Erten, Eurosport
Attila Gökçe, Milliyet
İbrahim Seten, 343
Faik Gürses, Posta
Şükran Albayrak, Tivibu
Ercan Yıldız, Türkiye
Banu Yelkovan, Sspor - Nutspor
İbrahim Varlı, Birgün
Merve Toy, YouTuber
Onnik Azinyan, Tele1
Oğuz Koloğlu, KRT
Burcu Biçer, Açık Radyo
Cüneyt Muharremoğlu, 10Haber
Ruşen Çakır, Medyascope
Müge İplikçi, Yazar
Erkut Tekin, CTGN Türk
Yakır Mizrahi, Bein.

HİKAYE YAZARI İPLİKÇİ EŞ KONTENJANINDAN ROMA'DA
İmamoğlu'nun Roma'ya götürdüğü 36 ismin arasında daha çok spor muhabirleri yer alırken Ruşen Çakır'ın eşi yazar Müge İplikçi'nin de listede bulunması dikkatlerden kaçmadı. Gazeteci olmayan İplikçi'nin eş kontenjanından Roma'ya gittiği tahmin ediliyor.

ROMA'DA İSRAFA KOŞUN
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyadan Roma gezisiyle ilgili yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu'nun kalabalık bir ekiple Roma çıkarması yaptığını yazan Mengü, "İmamoğlu'nun içinde gazetecilerin de bulunduğu kalabalık heyetle yaptığı Roma çıkarması konuşuluyor. Ben de YouTube da ele alıyorum. Programın siyasi yanı bir tarafa, ilk kez bir basın heyeti gezisinde gördüğüm ve tebrik etmek istediğim bir uygulamayı paylaşmak istiyorum."

"Program elbette oldukça yoğundu, toplantıların ardından Ekrem İmamoğlu ile gazetecilerin soru cevap için bir araya gelmesi gece yarısını buldu. Spor A.Ş genel müdürü Renay Onur dönmeden önce hızlıca Roma'yı görmek isteyen gazetecilere 10 buçuk kilometrelik bir koşu parkuru çıkardı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi pek rağbet görmedi :)) Renay beyle ikimiz koştuk. Ancak yine de fikri çok iyi buldum ve teşekkür etmek istiyorum Bu vesileyle metro duraklarından birine tırmanış duvarı konma projesinin de olduğunu, Ekrem İmamoğlu ve eşinin Haliç'te zaman zaman sabahları kürek çektiğini de öğrenmiş bulundum." diyerek Roma'daki koşu rotasını paylaştı.

LÜKS YEMEK: RESTORANTININ BAŞINDA ŞEF FRANCESCO BONANNI VAR
Öte yandan otelin restoranında yer alan lüks yemek fiyatları da tartışma konusu oldu. Otelin restoran menüsünde ıstakoz, ahtapot, ördek, karides gibi yemekler yer alırken bazı yemek fiyatlarının binlerce lirayı bulduğu görüldü. Otelin web sitesinde restoranıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Gurme etkileri ve modern deneysel yetenek, özenli hizmet ve davetkar atmosferlerle, en yüksek İtalyan gastronomi geleneğinin tatları ve aromaları arasında duyusal bir yolculuk.

Unutulmaz bir happy hour ve kokteyller için otelin şık restoranında ve lounge barın sofistike ortamında ortaya çıkan bir yolculuk.

Akdeniz lezzetlerini ve yöresel spesiyalleri bir araya getiren, hem göze hem damağa hitap eden romantik, seçkin bir restoran. Klasik mobilyalar, kusursuz hizmet ve park manzarasıyla daha da büyüleyici hale gelen ayrıcalıklı bir ortamda."

Şef Francesco Bonanni'nin başında olduğu otelin restoranının menüsü ve fiyatları ise şöyle:

RESTORAN MENÜSÜ
Diyet seçenekleri Glutensiz, Vejetaryen yemekleri

Başlangıçlar - yenilik

Cardoon Parmigiana, Cesanese sosu ve Cardoncelli mantarı üzerine ördek konfit €28

Siyah renkte pişirilmiş kalamar yumurtası, soya, manda kreması ve trüf mantarı ile 22 €

Ekmek ve kuzu cannoli, sebze bahçesinde tandırda ve kahvede €26

Kırmızı karidesli tartarlı Blinis, pack choi, Agerola'dan fior di latte DOP, Giaveri havyarı ve hamsi sosu €28

Başlangıçlar - gelenek

Carrozza ve porcini mantarlı mozzarella 20€

Ahtapot Katalanca €28

Nohut kremalı Roma usulü morina filetosu 23 €

Kurutulmuş et çeşitleri: paleta de bellota, Toskana finocchiona PGI, trüf mantarlı yaban domuzu mortadella, füme Angus, Arnad domuz yağı €28

İlk kurslar - yenilik

Şampanya kremalı, çiğ karidesli ve turplu Dashi risotto €25

Votka 2.0 ile doldurulmuş Maltagliato 22 €

Ördek, şalgam yeşillikleri ve yaban mersinli mavi bufalo kremalı Kamut fettuccine €25

Istakoz, Cardoncelli mantarı, mercan kreması ve trüf mantarlı spagetti mancini €35

İlk kurslar - gelenek

Roma geleneği €19
Carbonara, matriciana veya cacio e pepe

Geleneğe göre Bolonez lazanyası 24 €

Aurora soslu ricotta ve ıspanaklı yumurtalı cannelloni 24 €

Kremalı kamut fettuccine, tereyağı ve 24 aylık parmesan €19

İkinci kurslar - yenilik

Yeni Rossini tarzı ördek göğsü €36

Bellota domuz pluma, kara lahana ve balkabağı köfteli otlar ile €38

Arnad domuz yağı, şalgam yeşillikleri, ıstakoz, portakal zabaglione ve maracuja ceviche ile dolomit kömürü €45

Günün modern çorbası €48

İkinci kurslar - gelenek

Yeşil biberli dana fileto €40

Günün ızgara etleri, mevsim mezeleri ile €45

Düşük sıcaklıkta pişirilip ızgarada pişirilen tavuk şnitzel, patatesle servis edilir €28

Denizlerimizden günün avı €48

Tatlılar - yenilik

Eggomisu 14 €

Pauline Borghese tart tatin, siyah susamlı dondurma ve tuzlu karamel ile 14 €

Gianduia kalpli Canederli, nar jeli ve meyve salatası 14 €

Kremalı piña colada 14 €

Tatlılar - gelenek

Zanaatkar dondurmalar ve şerbetler 13 €

Klasik %100 bitkisel crème brûlée 13 €

Geleneksel tiramisu 13 €

Çıtır badem ve fındıklı gofrete dilimlenmiş mevsim meyveleri, limon şerbeti ve ahududu kreması 13 €

Çilek salatası ile küçük babalar 13 €

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