Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!

HİKAYE YAZARI İPLİKÇİ EŞ KONTENJANINDAN ROMA'DA İmamoğlu'nun Roma 'ya götürdüğü 36 ismin arasında daha çok spor muhabirleri yer alırken Ruşen Çakır'ın eşi yazar Müge İplikçi'nin de listede bulunması dikkatlerden kaçmadı. Gazeteci olmayan İplikçi'nin eş kontenjanından Roma'ya gittiği tahmin ediliyor.

ROMA'DA İSRAFA KOŞUN CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyadan Roma gezisiyle ilgili yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu'nun kalabalık bir ekiple Roma çıkarması yaptığını yazan Mengü, "İmamoğlu'nun içinde gazetecilerin de bulunduğu kalabalık heyetle yaptığı Roma çıkarması konuşuluyor. Ben de YouTube da ele alıyorum. Programın siyasi yanı bir tarafa, ilk kez bir basın heyeti gezisinde gördüğüm ve tebrik etmek istediğim bir uygulamayı paylaşmak istiyorum."

"Program elbette oldukça yoğundu, toplantıların ardından Ekrem İmamoğlu ile gazetecilerin soru cevap için bir araya gelmesi gece yarısını buldu. Spor A.Ş genel müdürü Renay Onur dönmeden önce hızlıca Roma'yı görmek isteyen gazetecilere 10 buçuk kilometrelik bir koşu parkuru çıkardı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi pek rağbet görmedi :)) Renay beyle ikimiz koştuk. Ancak yine de fikri çok iyi buldum ve teşekkür etmek istiyorum Bu vesileyle metro duraklarından birine tırmanış duvarı konma projesinin de olduğunu, Ekrem İmamoğlu ve eşinin Haliç'te zaman zaman sabahları kürek çektiğini de öğrenmiş bulundum." diyerek Roma 'daki koşu rotasını paylaştı.

LÜKS YEMEK: RESTORANTININ BAŞINDA ŞEF FRANCESCO BONANNI VAR

Öte yandan otelin restoranında yer alan lüks yemek fiyatları da tartışma konusu oldu. Otelin restoran menüsünde ıstakoz, ahtapot, ördek, karides gibi yemekler yer alırken bazı yemek fiyatlarının binlerce lirayı bulduğu görüldü. Otelin web sitesinde restoranıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Gurme etkileri ve modern deneysel yetenek, özenli hizmet ve davetkar atmosferlerle, en yüksek İtalyan gastronomi geleneğinin tatları ve aromaları arasında duyusal bir yolculuk.

Unutulmaz bir happy hour ve kokteyller için otelin şık restoranında ve lounge barın sofistike ortamında ortaya çıkan bir yolculuk.

Akdeniz lezzetlerini ve yöresel spesiyalleri bir araya getiren, hem göze hem damağa hitap eden romantik, seçkin bir restoran. Klasik mobilyalar, kusursuz hizmet ve park manzarasıyla daha da büyüleyici hale gelen ayrıcalıklı bir ortamda."

Şef Francesco Bonanni'nin başında olduğu otelin restoranının menüsü ve fiyatları ise şöyle:

RESTORAN MENÜSÜ

Diyet seçenekleri Glutensiz, Vejetaryen yemekleri

Başlangıçlar - yenilik

Cardoon Parmigiana, Cesanese sosu ve Cardoncelli mantarı üzerine ördek konfit €28

Siyah renkte pişirilmiş kalamar yumurtası, soya, manda kreması ve trüf mantarı ile 22 €

Ekmek ve kuzu cannoli, sebze bahçesinde tandırda ve kahvede €26

Kırmızı karidesli tartarlı Blinis, pack choi, Agerola'dan fior di latte DOP, Giaveri havyarı ve hamsi sosu €28

Başlangıçlar - gelenek

Carrozza ve porcini mantarlı mozzarella 20€

Ahtapot Katalanca €28

Nohut kremalı Roma usulü morina filetosu 23 €

Kurutulmuş et çeşitleri: paleta de bellota, Toskana finocchiona PGI, trüf mantarlı yaban domuzu mortadella, füme Angus, Arnad domuz yağı €28