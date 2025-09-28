PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında lağım patladı! İtirafçı olan iş insanı, Muhittin Böcek’in kendisini WhatsApp'tan aradığını "Destek olmazsanız seçilince hesap sorarım" dediğini anlattı. Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in 1 milyon TL nakit para ve 1 milyonluk yakıt kartı istediği buna ek olarak iş insanından lüks cip talep ettiği ortaya çıktı. Eski başkan yardımcısı Tuncay Sarıhan da "Yıllarca başkanın talimatıyla rüşvet paralarını topladım" itirafında bulundu. 2018 seçimlerinde müteaahitlerden toplanan paraların Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce'ye teslim ettiğini söyledi. ANTEPE eski yöneticisi ise "Ben paravanım mülkler Böcek'e ait" dedi.

CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında her yeni güne bir skandal patlak veriyor.

Soruşturma dosyasına giren üç kritik itirafçı, iş insanlarından nasıl baskı ve tehditle rüşvet alındığını gözler önüne sererken, kurulan rüşvet çarkını da tek tek deşifre etti.

"DESTEK OLMAZSANIZ SEÇİLİNCE BUNUN HESABINI SORARIM"

Rüşvet çarkı ile ilgili detayları anlatan iş insanı, Böcek'in kendisini WhatsApp üzerinden arayarak belediye yerel seçimlerinde destek istediğini söyledi.

"Olumlu" ya da "olumsuz" cevap vermediğini belirten iş insanı, bir süre sonra Böcek'in oğlunun yanına gelerek seçimlerde maddi destek vermesini istediğini aktardı. Bunun üzerine Muhittin Böcek'i aradığını ve AKM'deki ofisine çağırdığını belirten iş insanı, Böcek'in kendisine, "Seçim dönemindeyiz, destek olmazsanız seçilince bunun hesabını sorarım. Senin bütün işlerin büyükşehirden geçiyor. Bundan sonra Gökhan ne derse yapacaksın." dediğini anlattı.

MİLYONLUK RÜŞVET SİYAH POŞETLERLE TAŞINDI

Bu tehdidin ardından Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, iş insanının iş yerine gelerek 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde 150 yakıt kartı istedi.

İş insanı, bu ödemeleri siyah poşetlerle elden teslim ettiğini anlattı.

RUHSAT KARŞILIĞI 1 MİLYON TL VE LÜKS CİP

Kepez'de yapmak istediği akaryakıt istasyonunun ruhsatının da rüşvet karşılığı verildiğini belirten iş insanı, "Serkan Temuçin ve Gökhan Böcek, ruhsatı çıkarabilmek için 1 milyon TL nakit istedi. Ayrıca '07 A… 0007 plakalı Land Rover' aracı Gökhan Böcek'e verilmeden sürecin ilerlemeyeceğini söylediler." dedi.

Aracı finansal kiralama yöntemiyle verdiğini, mülkiyeti devretmediğini, daha sonra da icra takibi başlattığını aktaran iş insanı, Serkan Temuçin'in çocuğunun okul masrafı için de ayrıca 1 milyon TL talep edildi. Bu paranın 600 bin TL'sini Aralık 2024'te, kalanını birkaç gün sonra siyah poşetle elden verdiğini söyledi. Ödemeden bir hafta sonra ise 7 aydı beklenen ruhsat onaylandı.

Herhangi bir suç işlemediğini aktaran iş insanı, "Baskı ve tehdit altında verdim. Sadece Devletime güveniyorum. Antalya'da yaşanan haksızlıkların ortaya çıkması için tüm bildiklerimi aktarıyorum." ifadelerini kullandı.

"BABAMIN HABERİ OLMADAN BU ŞEHİRDE KİMSE İŞ YAPAMAZ"

Altınova'daki yatırımı için de baskıya maruz kaldığını belirten iş insanı, Gökhan Böcek'in kendisine, "Babamın haberi olmadan bu şehirde kimse iş yapamaz." diyerek tehdit ettiğini; kendi seçtiği plancı yerine belediyenin yönlendirdiği ekiple çalışmaya zorlandığını söyledi.

"YILLARCA BAŞKANIN TALİMATIYLA RÜŞVET PARALARINI TOPLADIM"

Belediyede 25 yıl çalışan eski başkan yardımcısı Tuncay Sarıhan da rüşvet çarkının nasıl işlediğini tek tek anlattı.

Müteahhitlerden "seçim için" poşetlerle para toplandığını, Güneş Mahallesi kentsel dönüşümünde 3 dükkânın Böcek'e, 2 dükkânın bürokratlara verildiğini, emanet isimler üzerinden daire ve dükkânların devredilerek gizlendiğini açıkladı.

Sarıhan ifadesinde rüşvet çarkını de şu şekilde anlattı:

"Belediyede işi olan müteahhitlerden 'yardım/bağış' adıyla düzenli para istenir, paralar bazen elden başkana, bazen vakıf/dernek makbuzu ile, bazen de 'kasalık' yaptığı belirtilen yakın çevre kişileri üzerinden yönlendirilirdi."

Bazı isimlerin bu akışlarda aracı/kanal olarak kullanıldığını belirten Sarıhan, ifadesinde, büyükşehir döneminde 'olağan dışı rant yaratan imar planı tadilatları' ve 'erken/yüklü hakediş ödemeleri'nin incelenmesi hâlinde rüşvet kaynaklarına ulaşılabileceğini söyledi.

Sarıhan, "Yıllarca başkanın talimatıyla rüşvet paralarını topladım, siyah poşetlerle doğrudan kendisine teslim ettim." dedi.

"MUHARREM İNCE" İTİRAFI

Sarıhan'ın ifadesindeki en dikkat çekici kısım ise, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oldu.

İddiasına göre, Muhittin Böcek kendisini çağırarak CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye yardım yapılacağını, bu nedenle belediye ile işi olan müteahhitlerden 200 bin TL toplamasını istedi. Sarıhan, parayı topladıktan sonra Böcek'in makamına götürdüğünü; burada genç bir kişiyle karşılaştığını, sonradan bunun Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce olduğunu öğrendiğini anlattı.

Parayı dosya çantasıyla Salih Arda İnce'ye verdiğini, onun da yanında bulunan sırt çantasına koyduğunu ifade eden Sarıhan, bu olayın kendisine özellikle gösterildiğini, Böcek'in gözleriyle görmesini istediğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca, bu paranın gerçekten seçim yardımı mı yoksa başka bir siyasi vaat karşılığı mı olduğunu bilmediğini; fakat kesinlikle müteahhitlerden toplanan para olduğunu vurguladı.

"BEN SADECE PARAVANIM, MÜLKLER BÖCEK'E AİT"

ANTEPE eski yöneticisi İsmail Erdoğmuş da taşınmaz devirleri üzerinden kurulan düzeni anlattı.

Erdoğmuş, 2004'te Kemer'deki 3,5 dönümlük arazinin kendi üzerine geçirildiğini, aslında Böcek'e ait olduğunu, 2016'da Konyaaltı'ndaki Oriza Park Sitesi'nde bir dairenin tapuda kendi adına geçtiğini, ama gerçek sahibinin Böcek olduğunu, 2020'de Vali Konakları'ndan 650 bin TL ödeyerek aldığı evin yine Böcek'e ait olduğunu, 2023'te EKPA İnşaat'tan alınan 5 dükkânın seçim harcamaları için Böcek ve Serkan Temuçin'e verildiğini söyledi.

Erdoğmuş, "Ben sadece paravanım, tapuda adım var ama mülkler Böcek'e ait." diye konuştu.

