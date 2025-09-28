CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında her yeni güne bir skandal patlak veriyor. Soruşturma dosyasına giren üç kritik itirafçı, iş insanlarından nasıl baskı ve tehditle rüşvet alındığını gözler önüne sererken, kurulan rüşvet çarkını da tek tek deşifre etti.

Muhittin Böcek'in iş insanlarını tehdit ettiği iddia edildi: ʺDestek olmazsanız seçilince bunun hesabını sorarımʺ "DESTEK OLMAZSANIZ SEÇİLİNCE BUNUN HESABINI SORARIM" Rüşvet çarkı ile ilgili detayları anlatan iş insanı, Böcek'in kendisini WhatsApp üzerinden arayarak belediye yerel seçimlerinde destek istediğini söyledi. "Olumlu" ya da "olumsuz" cevap vermediğini belirten iş insanı, bir süre sonra Böcek'in oğlunun yanına gelerek seçimlerde maddi destek vermesini istediğini aktardı. Bunun üzerine Muhittin Böcek'i aradığını ve AKM'deki ofisine çağırdığını belirten iş insanı, Böcek'in kendisine, "Seçim dönemindeyiz, destek olmazsanız seçilince bunun hesabını sorarım. Senin bütün işlerin büyükşehirden geçiyor. Bundan sonra Gökhan ne derse yapacaksın." dediğini anlattı. MİLYONLUK RÜŞVET SİYAH POŞETLERLE TAŞINDI Bu tehdidin ardından Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, iş insanının iş yerine gelerek 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde 150 yakıt kartı istedi.

Muhittin Böcek'in oğlunun ruhsat karşılığı rüşvet aldığı ifade edildi





RUHSAT KARŞILIĞI 1 MİLYON TL VE LÜKS CİP



Kepez'de yapmak istediği akaryakıt istasyonunun ruhsatının da rüşvet karşılığı verildiğini belirten iş insanı, "Serkan Temuçin ve Gökhan Böcek, ruhsatı çıkarabilmek için 1 milyon TL nakit istedi. Ayrıca '07 A… 0007 plakalı Land Rover' aracı Gökhan Böcek'e verilmeden sürecin ilerlemeyeceğini söylediler." dedi.

Aracı finansal kiralama yöntemiyle verdiğini, mülkiyeti devretmediğini, daha sonra da icra takibi başlattığını aktaran iş insanı, Serkan Temuçin'in çocuğunun okul masrafı için de ayrıca 1 milyon TL talep edildi. Bu paranın 600 bin TL'sini Aralık 2024'te, kalanını birkaç gün sonra siyah poşetle elden verdiğini söyledi. Ödemeden bir hafta sonra ise 7 aydı beklenen ruhsat onaylandı.

Herhangi bir suç işlemediğini aktaran iş insanı, "Baskı ve tehdit altında verdim. Sadece Devletime güveniyorum. Antalya'da yaşanan haksızlıkların ortaya çıkması için tüm bildiklerimi aktarıyorum." ifadelerini kullandı.