CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında görevden alınan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu şüphelilere yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
YASAK AŞKINA EV ALDI
Savcılığa yapılan bir ihbarda, Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde sevgilisi olduğu öne sürülen Melek Kurukama'ya, lüks bir sitede ev aldığı ve Konyaaltı Eğitim Vakfı'nda işe başlattığı öne sürüldü.
OTOMOBİL TAHSİS ETTİ
Özel Bilim Üniversitesi'nde öğrenim görüp mezun olmasını sağladığı Kurukama'yı Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra memur olmasını sağladığı iddia edilen ihbarda, belediyeye ait şoförlü araç tahsis ettiği ifade edildi. Evli ve bir çocuk babası Böcek'in ayrıca Kurukama'ya Audi A4 marka otomobil aldığı da iddia edildi.
GÖNÜL İLİŞKİMİZ 2015'TE BAŞLADI
Gözaltına alınan özel kalem çalışanı Melek Kurukama, savcılık ifadesinde, "2015'te Muhittin Böcek ile aramızda gönül ilişkisi başladı. 2019'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanınca tekrar yanına aldı. Ancak aramızdaki gönül ilişkisi ve ileride evlenmemiz durumunda çok söz olur düşüncesiyle gitmek istemedim. Bana, 'KONTEV'e işe gir. Hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz' dedi. Ben de kabul ettim. 2022'de buradan ayrılıp, Muhittin Böcek'e Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçmek istediğimi aktardım. 2023'te Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde 'Eğitmen' kadrosuyla sözleşmeli personel olarak işe başladım."