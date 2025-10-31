PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!

Antalya'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, yasak aşkını belediyede memur yapıp lüks ev, araç ve saat hediye ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında görevden alınan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu şüphelilere yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Muhittin Böcek ve Melek Kurukama (Takvim.com.tr)Muhittin Böcek ve Melek Kurukama (Takvim.com.tr)

YASAK AŞKINA EV ALDI

Savcılığa yapılan bir ihbarda, Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde sevgilisi olduğu öne sürülen Melek Kurukama'ya, lüks bir sitede ev aldığı ve Konyaaltı Eğitim Vakfı'nda işe başlattığı öne sürüldü.

OTOMOBİL TAHSİS ETTİ

Özel Bilim Üniversitesi'nde öğrenim görüp mezun olmasını sağladığı Kurukama'yı Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra memur olmasını sağladığı iddia edilen ihbarda, belediyeye ait şoförlü araç tahsis ettiği ifade edildi. Evli ve bir çocuk babası Böcek'in ayrıca Kurukama'ya Audi A4 marka otomobil aldığı da iddia edildi.

Muhittin Böcek (AA)Muhittin Böcek (AA)

GÖNÜL İLİŞKİMİZ 2015'TE BAŞLADI

Gözaltına alınan özel kalem çalışanı Melek Kurukama, savcılık ifadesinde, "2015'te Muhittin Böcek ile aramızda gönül ilişkisi başladı. 2019'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanınca tekrar yanına aldı. Ancak aramızdaki gönül ilişkisi ve ileride evlenmemiz durumunda çok söz olur düşüncesiyle gitmek istemedim. Bana, 'KONTEV'e işe gir. Hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz' dedi. Ben de kabul ettim. 2022'de buradan ayrılıp, Muhittin Böcek'e Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçmek istediğimi aktardım. 2023'te Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde 'Eğitmen' kadrosuyla sözleşmeli personel olarak işe başladım."

Muhittin Böcek (AA)Muhittin Böcek (AA)

BANA OTOMOBİL HEDİYE ETTİ

"Belediye aracını makam aracı olarak değil, görevlerde kullanıyordum. Muhittin Böcek geçen yıl, aramızda uzun yıllardır süregelen gönül ilişkisi nedeniyle kendisinin kullandığı Audi A4 aracı hediye etti. Oturduğum ev de Muhittin Böcek'e ait. Kardeşim ve annemle yaşarken, Böcek'in teklifi üzerine o eve geçtim" dedi.

Böcek'in hediye ettiği lüks saat (Sosyal medya)Böcek'in hediye ettiği lüks saat (Sosyal medya)

Sabah'ta yer alan habere göre, Kurukama, Böcek'in kendisine hediye ettiği binlerce dolarlık lüks Rolex marka saati de savcılığa sundu.

Antalyadaki yolsuzlukta 6 şüpheli gözaltında! CHPli Böcekin daire aldığı özel kalem çalışanı da listedeAntalyadaki yolsuzlukta 6 şüpheli gözaltında! CHPli Böcekin daire aldığı özel kalem çalışanı da listede
