CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında görevden alınan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu şüphelilere yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Muhittin Böcek ve Melek Kurukama (Takvim.com.tr) YASAK AŞKINA EV ALDI



Savcılığa yapılan bir ihbarda, Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde sevgilisi olduğu öne sürülen Melek Kurukama'ya, lüks bir sitede ev aldığı ve Konyaaltı Eğitim Vakfı'nda işe başlattığı öne sürüldü.



OTOMOBİL TAHSİS ETTİ



Özel Bilim Üniversitesi'nde öğrenim görüp mezun olmasını sağladığı Kurukama'yı Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra memur olmasını sağladığı iddia edilen ihbarda, belediyeye ait şoförlü araç tahsis ettiği ifade edildi. Evli ve bir çocuk babası Böcek'in ayrıca Kurukama'ya Audi A4 marka otomobil aldığı da iddia edildi.