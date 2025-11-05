PODCAST CANLI YAYIN

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin AİHM kararına dair açıklama yaptı. Tunç, AİHM Büyük Dairesi’nin Adalet Bakanlığı’nın itirazını reddettiğini belirterek “Karar kesinleşmiş oldu, ilgililerin başvurusu durumunda mahkeme değerlendirme yapacak” dedi. Demirtaş’ın avukatları tahliye talebinde bulunurken, MHP lideri Bahçeli’nin “Hayırlara vesile olur” sözleri üzerine Demirtaş’tan “Sayın Bahçeli cesurca tabuları yıkmıştır” şeklinde teşekkür mektubu gelmişti...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'a yönelik açıklama geldi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda tahliye talebinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN "HAYIRLARA VESİLE OLUR" ÇIKIŞI
MHP lideri Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın tahliyesine yönelik kendisine sorulan soruya "Hayırlara vesile olur" şeklinde yanıt verdi.

Selahattin Demirtaş (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Selahattin Demirtaş (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Demirtaş da Edirne'de bir mektup kaleme alıp Bahçeli'ye teşekkür etti. "Sayın Bahçeli cesurca tabuları yıkmıştır" diyen Demirtaş, "Sayın cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır" diyerek terösüz Türkiye'ye yönelik mesaj verdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: KARAR KESİNLEŞTİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı. Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeliden Selahattin Demirtaş çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaştan Bahçeliye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadırMHP lideri Bahçeliden Selahattin Demirtaş çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaştan Bahçeliye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır

