Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'a yönelik açıklama geldi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda tahliye talebinde bulundu.
BAHÇELİ'DEN "HAYIRLARA VESİLE OLUR" ÇIKIŞI
MHP lideri Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın tahliyesine yönelik kendisine sorulan soruya "Hayırlara vesile olur" şeklinde yanıt verdi.
Demirtaş da Edirne'de bir mektup kaleme alıp Bahçeli'ye teşekkür etti. "Sayın Bahçeli cesurca tabuları yıkmıştır" diyen Demirtaş, "Sayın cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır" diyerek terösüz Türkiye'ye yönelik mesaj verdi.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: KARAR KESİNLEŞTİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.