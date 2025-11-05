Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama

BAHÇELİ'DEN "HAYIRLARA VESİLE OLUR" ÇIKIŞI MHP lideri Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın tahliyesine yönelik kendisine sorulan soruya "Hayırlara vesile olur" şeklinde yanıt verdi.

Selahattin Demirtaş (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Demirtaş da Edirne'de bir mektup kaleme alıp Bahçeli'ye teşekkür etti. "Sayın Bahçeli cesurca tabuları yıkmıştır" diyen Demirtaş, "Sayın cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır" diyerek terösüz Türkiye'ye yönelik mesaj verdi.