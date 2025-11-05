Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

2026 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ



Bütçe teklifinde her bir vatandaşımızın kalkınma ve büyümenin getirdiği fırsatlardan adil biçimde yararlanmasını temel ilke olarak belirledik.

2026 bütçe teklifini Meclis'imize sunduk. Siyasi istikrarımızın ve kurumsal sürekliliğimizin gösteresidir. Fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bu bütçenin temel sütunlarını teşkil ediyor. Dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. 2026 yılı bütçesinde, giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz. Bütçe açığını ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz.

DİKTATÖRLÜKMÜŞ YOK OTORİTEYMİŞ BUNLARIN HEPSİ SAFSATA



Girdiğimiz her seçim dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. Her seçimde millet iradesi sandığa yansımış ve milletimiz kendi hür iradesi ile tercihini AK Parti'den yana kullanmıştır. Yok diktatörlükmüş yok otoriteymiş bunların hepsi safsata. Bu asılsız ithamlar ana muhalefet tarafından kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanılan iddialardır. Girdiğimiz her seçimde ne dedik; hodri meydan.

23 yıldır biz 3 Kasım devrimine sadık kaldık.

"BELEDİYEYE İŞİ DÜŞENİ HARACA BAĞLADILAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar, belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar, milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler yetmedi, yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular. İşte biz böyle bir zihniyete, böyle bir ihanet şebekesine gidip, Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan bir anlayışa karşı ayakta duruyor, mücadele ediyor hem de aynı zamanda bu ülke için hizmet üretiyoruz.

23 yılda yaptıklarımızı artık öyle bir çırpıda saymak mümkün değil. 23 seneyi dolu dolu geçirdik. Bunların hepsi dünyalıktır. Bunların hepsi gelir geçer inşallah daha iyileri de yapılır. Biz öyle bir iş yaptık ki asırlar boyunca etkisini sürdürecek. 23 yılda bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli, imanlı, yerli bir gençlik yetiştirdik. Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimliksize. Siz takılmayın alkol şişelerinden haç yapan 3-5 şarlatana. Bu ülkede alnı secdede, vatanına aşkla bağlı, donanımlı bir nesil var.

Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına izin vermeyeceğiz.