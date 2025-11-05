PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Tezkerelere hayır oyu veren CHP'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "CHP ya hararet yapacak, ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır." dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti. Erdoğan, "Dünkü değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum.

Grubumuza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Gençler, şu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 4 yasama yılına oldukça yoğun gündemle başladık. Irak ve Suriye tezkeresi ana muhalefetin itirazına rağmen büyük bir ittifakla çıkarıldı. Bu teskereye kabul oyu veren vekillere teşekkür ediyorum. Bizim bir başka ülkenin egemenliğinde ve kaynaklarında gözümüz yok. Dost ülkelerin egemenliğine saygılıyız. Mehmetçiğimiz huzurun barışın ve istikrarın teminatı olmuştur. Bundan sonra da barışı dayanışmayı kardeşliği savunmaya devam edecektir. Türk bayrağı dalgalandığı bütün coğrafyalarda daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek. Mehmetçiğimizin orada olmasından memnuniyet duyuyorlar.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ

Tezkereye karşı çıktıklarını gördük. CHP saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Anlamak ve kabul etmek mümkün değil. CHP'nin yanlışlarını düzeltme konusunda iyi bir sınav verilmiyor. Yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor.

TEZKEREYE HAYIR DEMESİNE ŞAŞIRMADIK

Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor fakat iş sözlerini tutmaya gelince aniden çark ediyor hemen geri vitese takıyor. CHP'nin tezkereye hayır demesine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Siyaset otobanında bu kadar sık fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. CHP ya hararet yapacak, ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Devletin başı olarak, şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz.

Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız. Dün grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere tüm krili yapıların oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.

Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir.

Bütçemizle programımızla uyumlu şekilde,deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi,dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

2026 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ

Bütçe teklifinde her bir vatandaşımızın kalkınma ve büyümenin getirdiği fırsatlardan adil biçimde yararlanmasını temel ilke olarak belirledik.

2026 bütçe teklifini Meclis'imize sunduk. Siyasi istikrarımızın ve kurumsal sürekliliğimizin gösteresidir. Fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bu bütçenin temel sütunlarını teşkil ediyor. Dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. 2026 yılı bütçesinde, giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz. Bütçe açığını ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz.

DİKTATÖRLÜKMÜŞ YOK OTORİTEYMİŞ BUNLARIN HEPSİ SAFSATA

Girdiğimiz her seçim dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. Her seçimde millet iradesi sandığa yansımış ve milletimiz kendi hür iradesi ile tercihini AK Parti'den yana kullanmıştır. Yok diktatörlükmüş yok otoriteymiş bunların hepsi safsata. Bu asılsız ithamlar ana muhalefet tarafından kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanılan iddialardır. Girdiğimiz her seçimde ne dedik; hodri meydan.

23 yıldır biz 3 Kasım devrimine sadık kaldık.

"BELEDİYEYE İŞİ DÜŞENİ HARACA BAĞLADILAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar, belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar, milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler yetmedi, yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular. İşte biz böyle bir zihniyete, böyle bir ihanet şebekesine gidip, Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan bir anlayışa karşı ayakta duruyor, mücadele ediyor hem de aynı zamanda bu ülke için hizmet üretiyoruz.

23 yılda yaptıklarımızı artık öyle bir çırpıda saymak mümkün değil. 23 seneyi dolu dolu geçirdik. Bunların hepsi dünyalıktır. Bunların hepsi gelir geçer inşallah daha iyileri de yapılır. Biz öyle bir iş yaptık ki asırlar boyunca etkisini sürdürecek. 23 yılda bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli, imanlı, yerli bir gençlik yetiştirdik. Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimliksize. Siz takılmayın alkol şişelerinden haç yapan 3-5 şarlatana. Bu ülkede alnı secdede, vatanına aşkla bağlı, donanımlı bir nesil var.

Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına izin vermeyeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
