Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum.
Grubumuza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Gençler, şu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 4 yasama yılına oldukça yoğun gündemle başladık. Irak ve Suriye tezkeresi ana muhalefetin itirazına rağmen büyük bir ittifakla çıkarıldı. Bu teskereye kabul oyu veren vekillere teşekkür ediyorum. Bizim bir başka ülkenin egemenliğinde ve kaynaklarında gözümüz yok. Dost ülkelerin egemenliğine saygılıyız. Mehmetçiğimiz huzurun barışın ve istikrarın teminatı olmuştur. Bundan sonra da barışı dayanışmayı kardeşliği savunmaya devam edecektir. Türk bayrağı dalgalandığı bütün coğrafyalarda daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek. Mehmetçiğimizin orada olmasından memnuniyet duyuyorlar.
CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ
Tezkereye karşı çıktıklarını gördük. CHP saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Anlamak ve kabul etmek mümkün değil. CHP'nin yanlışlarını düzeltme konusunda iyi bir sınav verilmiyor. Yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor.
TEZKEREYE HAYIR DEMESİNE ŞAŞIRMADIK
Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor fakat iş sözlerini tutmaya gelince aniden çark ediyor hemen geri vitese takıyor. CHP'nin tezkereye hayır demesine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Siyaset otobanında bu kadar sık fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. CHP ya hararet yapacak, ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor.
BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Devletin başı olarak, şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz.
Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız. Dün grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere tüm krili yapıların oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.
Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir.
Bütçemizle programımızla uyumlu şekilde,deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi,dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz