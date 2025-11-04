Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

MHP lideri, "Bir kez daha ve ısrarla söylemem gerekirse; Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan, doğrudan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın tahliye talebi MHP lideri Devlet Bahçeli 'ye soruldu. "TAHLİYESİ HAYIRLARA VESİLE OLUR" Partisinin grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur" değerlendirmesini yaptı.









"MHP BİR HEYETLE KATILMAYA HAZIR"



"Milliyetçi Hareket Partisi, böyle bir heyete katılmaya hazırdır" diyen Bahçeli şöyle konuştu:



Bugüne kadar İmralı, sözünü tutmuş ve yaptığı açıklamaların arkasında durmuştur.

Nitekim 27 Şubat "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısının ardından yaşanan gelişmelere dikkatle bakıldığında, ne demek istediğimiz gayet berrak bir şekilde fark edilecektir.

En son olarak, 26 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bir grup militanın ülkemizden ayrılması ve müzahir örgütün tamamen çekildiğini duyurması; huzur ve güven ortamının güçlenmesi hedefinde kayda değer gelişmelerin tezahür ettiğini açıkça göstermektedir.

Umutlu olmamız, gelecekten heyecan duymamız için pek çok sebebimiz vardır ve hepsi ortadadır.