Borsa İstanbul'da manipülatörlere kesik! Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında flaş gelişme yaşandı.Sermaye piyasasında fiyatları yapay biçimde yükseltip düşürerek haksız kazanç sağladıkları, asılsız KAP açıklamalarıyla piyasayı yönlendirdikleri ve suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları iddia edilen Hat Holding AŞ ile Investco Holding AŞ’ye kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada operasyon kapsamında tutuklu bulunan Nihat Özçelik ve ekibinin mali tabloları manipüle ederek kamu güvenini sarstıkları, farklı çevrelerden isimleri bir araya getirip borsada algı operasyonları yürüttükleri tespit edildi.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding AŞ ile Investco Holding AŞ'ye kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, eylemlerin incelendiği belirtildi.

Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!

TABLOLAR MANİPÜLE EDİLDİ ASILSIZ KAP'LARLA ALGI YAPILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheliler Nihat Özçelik ve diğerleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol ettikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştıkları, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşarak tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarstıkları, ayrıca bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.

KAYYUM ATANDIM
Ayrıca, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 2 şirkete Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Nihat Özçelik tutuklandıBorsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Nihat Özçelik tutuklandı

NELER OLMUŞTU?

Başsavcılıktan 16 Eylül'de yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış, böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden ise 4'ü tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?

