CTE'den çarşaf ve banyo havlusu detayı! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer'in cezaevinde ölü bulunması infial oldu. Hakkında 11 bin yılı aşkın hapis cezası istenen Özer’in ölüm nedeni ve olaya dair ayrıntılar merak uyandırdı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. CTE, Faruk Fatih Özer’in ölümüne ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulundu.

Görevlilerin yaptığı kontrolde Faruk Fatih Özer'in öldüğü belirlendi. İntihar ettiği üzerinde durulan Özer'in cansız bedeni, cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınları tarafından teslim alınan Faruk Fatih Özer'in cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Balcı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Faruk Fatih Özer, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CTE'DEN ÇARŞAF VE BANYO HAVLUSU DETAYI

Olay sonrası Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organlarında çıkan haberlerin ardından Faruk Fatih Özer'in ölümüne dair yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bazı basın organlarında, Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümözlü Faruk Fatih ÖZER'in kendini asarak yaşamına son verdiğine ilişkin yayımlanan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümözlü Faruk Fatih Özer, 01 Kasım 2025 tarihinde saat 08:01'de yapılan sabah sayımı sırasında odasında görülmemiştir. Yapılan kontrollerde, hükümözlünün, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik kapsamında odasında bulundurmasına izin verilen çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak kendisini astığı belirlenmiştir.

Olayın ardından kurum personelince derhal müdahale edilerek sağlık ekipleri çağrılmış, yapılan kontrolde hükümözlü Faruk Fatih Özer'in vefat ettiği anlaşılmıştır.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış, ayrıca gerekli incelemeleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından Kontrolör görevlendirilmiştir.

Bazı basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan, olayın ip kullanılarak gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek intihar eyleminde kullanılan materyale gerekse olayın oluş biçimine ilişkin gerçeğe dayanmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunçtan açıklamaKripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunçtan açıklama

