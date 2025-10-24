CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"

BERHAN ŞİMŞEK CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ



CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek ile Metin Lütfi Baydar'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.



İhraç kararının hemen ardından Takvim.com.tr Berhan Şimşek'e ulaştı. Şimşek, sitemizin Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'e değerlendirmelerde bulundu. "Bundan sonraki süreç için aksiyon alacak mısınız" sorumuzu yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü.



"ÖZGÜR ÖZEL BENİ KAĞIT ÜZERİNDE İHRAÇ ETTİ, CHP'LİLİĞİMİ SİLMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"



SORU: CHP yönetimi, sizin partiden ihracınıza karar verdi. Bu konu hakkında değerlendirmeniz nedir?



Berhan Şimşek: Özgür Özel'in yönetimi kağıt üzerinde benim üyeliğimin ihraç olarak yapabilirler. Ama benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi silebilmeleri mümkün değildir.







ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: BUNLAR ÇAKMA, AŞILANMIŞ CHP'Lİ... TATLI SU BALIKLARI

SORU: Bundan sonraki süreç için bir aksiyon alacak mısınız?

Berhan Şimşek: Bunları konuşmak için çok erken. Tabii ki arkadaşlarımızla bir değerlendirme yapacağız.

Çakma CHP'lilerle değil, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla değerlendirme yapacağız.

Aşılanmış CHP'lilerle değil… Bunlar aşılanmış ağaç. Bunlar kaktüstü kendilerini meyveye çevirmeye çalışıyorlar. Tatlı su balıkları.