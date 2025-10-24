PODCAST CANLI YAYIN

CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Berhan Şimşek, Takvim.com.tr'ye konuştu. Mevcut CHP yönetimine ateş püsküren Şimşek, "Kağıt üzerinde benim üyeliğimin ihraç olarak yapabilirler. Ama benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi silebilmeleri mümkün değildir" dedi. Şimşek, Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi, "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li. Tatlı su balıkları" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ındaki şaibe, para trafiği ve delege pazarı iddialarına ilişkin dava bugün Ankara'da görüldü.

Partinin geleceğini belirleyecek kırılma noktası olarak görülen davada mahkeme "Mutlak butlan" talebini "Aktif husumet yokluğu" ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddetti.

Kulislerde CHP'nin bu süreçten tek parça çıkamayacağı, mutlak bölünmenin olacağı konuşulurken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

BERHAN ŞİMŞEK CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek ile Metin Lütfi Baydar'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

İhraç kararının hemen ardından Takvim.com.tr Berhan Şimşek'e ulaştı. Şimşek, sitemizin Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'e değerlendirmelerde bulundu. "Bundan sonraki süreç için aksiyon alacak mısınız" sorumuzu yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİ KAĞIT ÜZERİNDE İHRAÇ ETTİ, CHP'LİLİĞİMİ SİLMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

SORU: CHP yönetimi, sizin partiden ihracınıza karar verdi. Bu konu hakkında değerlendirmeniz nedir?

Berhan Şimşek: Özgür Özel'in yönetimi kağıt üzerinde benim üyeliğimin ihraç olarak yapabilirler. Ama benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi silebilmeleri mümkün değildir.



ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: BUNLAR ÇAKMA, AŞILANMIŞ CHP'Lİ... TATLI SU BALIKLARI

SORU: Bundan sonraki süreç için bir aksiyon alacak mısınız?

Berhan Şimşek: Bunları konuşmak için çok erken. Tabii ki arkadaşlarımızla bir değerlendirme yapacağız.

Çakma CHP'lilerle değil, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla değerlendirme yapacağız.

Aşılanmış CHP'lilerle değil… Bunlar aşılanmış ağaç. Bunlar kaktüstü kendilerini meyveye çevirmeye çalışıyorlar. Tatlı su balıkları.



İHRAÇ SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Bilindiği üzere CHP'nin 38 Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin mahkeme "oylamada hile" gerekçesiyle "iptal" kararı vermişti. İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin Çağrı Heyeti olarak atanmış, Berhan Şimşek de Tekin'le beraber il binasında açıklama yapmıştı

Bu durum sonrası mevcut CHP yönetimi, Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.

Partinin DNAsı bozuldu! CHPli Berhan Şimşekten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivrinin posta güvercini ÖzelPartinin DNAsı bozuldu! CHPli Berhan Şimşekten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivrinin posta güvercini Özel



"ÖZGÜR ÖZEL POSTA GÜVERCİNİ OLDU, CHP İMAMOĞLU HOLDİNGE DÖNDÜ"

Şimşek, Genel Merkez'in ihraç hamlesi sonrası Özgür Özel'i "posta güvercini" olarak tanımlamış, "Çarşambadan çarşambaya Silivri'ye gidip Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiklerini gelip uyguluyor. Burası artık İmamoğlu Holding. Patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel" demişti.

