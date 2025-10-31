CHP’li Gürsel Tekin makamının kapılarını TAKVİM’e açtı!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel'e Takvim.com.tr'den yanıt verdi. Kendisi hakkında "Korkup kaçıyor" diyen Özel'e "Allah'tan başka kimseden korkmayacağımızı en iyi Özel bilir" cevabı veren Tekin, "Bir troll furyasıyla karşı karşıya kaldık" sözleriyle veryansın etti. Tekin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesine haklarında rüşvet iddiası bulunan iki CHP Genel Başkan Yardımcısı için "Üyelikleri askıya alınmalı" ifadesini kullandı. Devam eden casusluk soruşturmasına dair de çarpıcı mesajlar verdi. Partide bir ayda 800 kişinin ihraç edildiğini söyleyen Tekin, "Kemal Bey'i beğenmiş, bizlerin yanında durmuş partiden atılmış. Bunlar doğru değil hukuken de mümkün değil" dedi.