CHP’li Gürsel Tekin makamının kapılarını TAKVİM’e açtı!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel'e Takvim.com.tr'den yanıt verdi. Kendisi hakkında "Korkup kaçıyor" diyen Özel'e "Allah'tan başka kimseden korkmayacağımızı en iyi Özel bilir" cevabı veren Tekin, "Bir troll furyasıyla karşı karşıya kaldık" sözleriyle veryansın etti. Tekin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesine haklarında rüşvet iddiası bulunan iki CHP Genel Başkan Yardımcısı için "Üyelikleri askıya alınmalı" ifadesini kullandı. Devam eden casusluk soruşturmasına dair de çarpıcı mesajlar verdi. Partide bir ayda 800 kişinin ihraç edildiğini söyleyen Tekin, "Kemal Bey'i beğenmiş, bizlerin yanında durmuş partiden atılmış. Bunlar doğru değil hukuken de mümkün değil" dedi.

Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"

GOL | Konyaspor - 3 1 - 12 Bingölspor | Morten Bjorlo
GOL | Konyaspor - 2 1 - 12 Bingölspor | İsmail Esat Buğa
FSM Köprüsü’nde intihar şoku! Aracından İnip Atladı! Cansız bedeni Emirgan’da bulundu (VİDEO)
GOL | Gaziantep FK - 2 0 - Karabük İdmanyurdu Spor | Juninho Bacuna

